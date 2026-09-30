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¿Qué pasa con Manchester City en la Premier League y qué sanciones podría recibir?

El club inglés fue declarado culpable de 114 de los 115 cargos presentados en su contra.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
29 de septiembre de 2026 – 09:00 p. m.
MANCHESTER (United Kingdom), 29/09/2026.- (FILE) - Champions League branding at the Etihad Stadium ahead of the UEFA Champions League match between Manchester City and Feyenoord in Manchester, Britain, 26 November 2024 (re-issued 29 September 2026). The Premier League on 29 September 2026 released a statement saying that an independent Commission has found Manchester City FC guilty of all charges related to serious breaches of the league's financial rules over a nine-season period, and the majority of charges in relation to its failure to co-operate with the League's investigation. (Liga de Campeones, Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN
Escudo de Manchester City. EFE/EPA/ADAM VAUGHAN
Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

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Manchester City fue declarado culpable de infringir las normas financieras de la Premier League durante nueve temporadas. El caso, que involucra más de 900 millones de libras en ingresos inflados y costes reducidos, podría derivar en una sanción deportiva, una multa económica e incluso el descenso. También está en discusión la posibilidad de que pierda títulos, aunque todavía no se ha definido ningún castigo.

El futuro del club inglés está ahora en manos de un proceso disciplinario que podría tener consecuencias en su historia reciente. La…

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales. DiegoDazaGomez dadaza@elespectador.com

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