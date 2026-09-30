¿Qué pasa con Manchester City en la Premier League y qué sanciones podría recibir?

El futuro del club inglés está ahora en manos de un proceso disciplinario que podría tener consecuencias en su historia reciente. La…

Manchester City fue declarado culpable de infringir las normas financieras de la Premier League durante nueve temporadas. El caso, que involucra más de 900 millones de libras en ingresos inflados y costes reducidos , podría derivar en una sanción deportiva, una multa económica e incluso el descenso. También está en discusión la posibilidad de que pierda títulos, aunque todavía no se ha definido ningún castigo.

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El futuro del club inglés está ahora en manos de un proceso disciplinario que podría tener consecuencias en su historia reciente. La investigación, que comenzó en diciembre de 2018, concluyó con un fallo de una comisión independiente que encontró al City responsable de múltiples infracciones cometidas entre las temporadas 2009-10 y 2017-18. El club, por su parte, rechazó las conclusiones y anunció que apelará la decisión.

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The Premier League has confirmed that Manchester City have been found guilty of all charges related to breaches of Premier League financial rules between 2009-10 and 2017-18.



An independent Commission found that during that time period, the club arranged "sham contracts" with a… pic.twitter.com/t9ogxFsXD6 — BBC Sport (@BBCSport) September 29, 2026

¿Cuáles son las normas que infringió Manchester City?

El caso gira en torno a la presentación de información financiera y a la forma en que el Manchester City registró sus ingresos, gastos y pagos durante nueve temporadas. Los 115 cargos se distribuyen en cinco bloques temáticos: información financiera, remuneraciones de jugadores y entrenadores, cumplimiento de las normas de la UEFA, límites de gasto de la Premier League y cooperación con la investigación.

1. Patrocinios e ingresos: 54 cargos

El primer bloque reúne 54 cargos relacionados con la obligación de proporcionar información financiera precisa. La investigación examinó si el club registró como ingresos comerciales pagos que, en realidad, habrían sido financiados por su propietario, Sheikh Mansour, a través de Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd. (ADUG).

Uno de los ejemplos señalados es el acuerdo con Etihad Airways, cuyo valor anual se habría fijado en 59,5 millones de libras. Según la información aportada sobre el caso, la aerolínea habría contribuido con ocho millones, mientras que el resto habría sido financiado por ADUG. También se mencionan operaciones relacionadas con Etisalat. La cuestión central es si esos ingresos comerciales fueron declarados correctamente y si reflejaban pagos genuinos de los patrocinadores.

2. Contratos y remuneraciones: 14 cargos

El segundo bloque comprende 14 cargos relacionados con la información sobre los pagos a jugadores y entrenadores. La investigación examinó si el club declaró de manera precisa las remuneraciones de sus integrantes y si existieron acuerdos paralelos que no quedaron reflejados en sus cuentas oficiales.

Uno de los casos señalados es el del entonces entrenador Roberto Mancini. Según la información aportada, habría tenido un contrato con el Manchester City por 1,45 millones de libras anuales y otro acuerdo con Al Jazira, de Emiratos Árabes Unidos, por 1,75 millones de libras al año, a cambio de cuatro días de trabajo.

La controversia consiste en determinar si ese acuerdo paralelo encubría parte de la remuneración que debía declarar el club. Las posibles implicaciones fiscales de estos pagos son un asunto distinto y no equivalen, por sí mismas, a una condena penal por evasión de impuestos.

3. Cumplimiento del juego limpio financiero de la UEFA: cinco cargos

El tercer bloque incluye cinco cargos relacionados con las normas de juego limpio financiero de la UEFA. La acusación sostiene que, entre 2013 y 2018, Manchester City presentó información financiera que no reflejaba correctamente sus ingresos y gastos, lo que habría afectado la evaluación de su cumplimiento de los límites financieros.

En ese periodo, las reglas de la UEFA contemplaban restricciones sobre las pérdidas acumuladas de los clubes. La investigación examinó si la información presentada por el City permitió que el equipo evitara las consecuencias que habría enfrentado si sus cuentas hubieran reflejado correctamente su situación económica. El caso también tiene antecedentes en 2020, cuando la UEFA sancionó al club con una exclusión de las competiciones europeas que posteriormente fue anulada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Ese proceso fue distinto del expediente de la Premier League.

4. Límites de gasto de la Premier League: siete cargos

El cuarto bloque reúne siete cargos relacionados con las normas de rentabilidad y sostenibilidad financiera de la Premier League, conocidas como PSR.

Estas reglas establecen límites a las pérdidas que pueden registrar los clubes durante determinados periodos. En el caso de Manchester City, la investigación examinó si los balances presentados reflejaban correctamente su situación financiera y si el club habría superado los límites permitidos de haber declarado sus ingresos y gastos de manera precisa.

El volumen de inversión en fichajes también forma parte del contexto económico del caso. Entre 2009 y 2018, el City realizó importantes desembolsos para reforzar su plantilla. Sin embargo, gastar grandes cantidades en contrataciones no constituye por sí mismo una infracción: la cuestión es si el club cumplió las reglas financieras aplicables.

5. Falta de cooperación con la investigación: 35 cargos

El quinto bloque comprende 35 cargos relacionados con la obligación de colaborar con la Premier League. La investigación sostiene que el club no entregó de manera adecuada toda la información solicitada sobre sus cuentas, contratos y operaciones financieras durante el proceso, que se extendió entre 2018 y 2023.

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La comisión declaró al Manchester City responsable de la mayoría de los cargos relacionados con la falta de cooperación. Este aspecto es independiente de las presuntas irregularidades contables: se refiere a la obligación del club de facilitar la información necesaria para que la liga pudiera investigar los hechos.

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🚨 MAJOR BREAKING: Premier League confirm an independent Commission has found Manchester City GUILTY OF ALL CHARGES related to serious breaches of the Premier League’s financial rules over a nine-season period, and the majority of charges in relation to its failure to co-operate… pic.twitter.com/DBPrMnvVL3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 29, 2026

¿Cómo comenzó la investigación?

El proceso se remonta a diciembre de 2018, cuando la Premier League inició una investigación tras las publicaciones del medio alemán Der Spiegel, que difundió documentos filtrados relacionados con las finanzas del Manchester City.

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En febrero de 2023, la liga presentó los cargos contra el club. El expediente incluyó más de un centenar de presuntas infracciones. El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, calificó el caso como el más significativo en la historia de la competición. Tras el análisis de las pruebas, una comisión independiente emitió el veredicto que declaró a City responsable de las infracciones financieras y de la mayoría de los cargos por falta de cooperación.

¿Qué sanciones podría recibir el Manchester City?

La sanción todavía no se ha definido. La Premier League deberá determinar las consecuencias en una audiencia posterior, separada del proceso que estableció las infracciones.

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Entre las medidas que contemplan las normas de la competición están:

Reducción de puntos: una sanción deportiva que podría afectar la posición del equipo en la tabla.

una sanción deportiva que podría afectar la posición del equipo en la tabla. Multa económica: una penalización financiera cuyo monto dependerá de la decisión disciplinaria.

una penalización financiera cuyo monto dependerá de la decisión disciplinaria. Expulsión de la división: el reglamento contempla la posibilidad de que un club sea excluido de la competición, lo que podría traducirse en un descenso.

La posibilidad de que Manchester City pierda la categoría ha generado especulaciones, especialmente por la cantidad y la gravedad de los cargos. Sin embargo, no existe una decisión que confirme un descenso ni una sanción automática por superar un determinado número de infracciones.

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Como antecedente, Everton y Nottingham Forest recibieron reducciones de puntos durante la temporada 2023-24 por incumplimientos de las normas financieras. No obstante, esos casos no determinan por sí solos el castigo que podría recibir el City.

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🚨 La Premier League oficializa el hallazgo de la comisión independiente que declara CULPABLE al Manchester City de la mayoría de los 115 cargos financieros de los que se le acusaba: falsificar cuentas, inflar ingresos y volarse los topes permitidos en Inglaterra y UEFA, entre de… pic.twitter.com/MiBRP01Qiq — Julián Capera (@JulianCaperaB) September 29, 2026

¿Podría perder los títulos que ganó durante ese periodo?

Una de las principales incógnitas es si el Manchester City podría perder los trofeos obtenidos durante las temporadas investigadas. Entre 2009 y 2018, el club ganó cuatro títulos de la Premier League, cuatro Copas de la Liga y una FA Cup. La posibilidad de retirar alguno de esos campeonatos está en discusión, pero no existe una resolución que confirme que se le quitarán los títulos.

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El alcance de una eventual sanción sobre los resultados deportivos del pasado dependerá de las decisiones que adopten las autoridades de la competición. Además, algunos clubes rivales estarían preparando acciones legales para reclamar indemnizaciones por los posibles perjuicios derivados de las infracciones.

¿Qué ha respondido Manchester City?

El club rechazó el veredicto y manifestó estar "decepcionado y sorprendido" por las conclusiones de la comisión. La institución sostiene que es inocente y asegura contar con "pruebas irrefutables" que respaldan su posición. También anunció que apelará por todas las vías disponibles, al considerar que hubo errores materiales, de derecho, de principio y de hecho.

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Manchester City tiene hasta el viernes 2 de octubre para presentar el recurso. El desarrollo de esa apelación será determinante para establecer cuándo y cómo se aplicaría una eventual sanción. El club también podría acudir al Tribunal Superior de Inglaterra si busca impugnar aspectos legales del procedimiento.

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Manchester City's owners artificially inflated the club's commercial revenue by £830 million ($1.1 bn) between 2009 and 2018, the Independent Commission found during the Premier League hearing into the 115 charges for serious financial breaches.



The Abu Dhabi-owned club were… pic.twitter.com/t6Cyus6Eic — ESPN FC (@ESPNFC) September 29, 2026

¿Cómo afecta el caso a la plantilla y al futuro del club?

Hasta ahora, el proceso no ha provocado un impacto evidente en la capacidad de Manchester City para atraer y retener jugadores de primer nivel. Erling Haaland firmó en 2025 un contrato de nueve años con el equipo, mientras que la institución ha mantenido una importante inversión en fichajes, con un gasto cercano a los 460 millones de libras en una sola ventana de transferencias.

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Sin embargo, todavía está por verse si algunos futbolistas negociaron cláusulas de rescisión que les permitan abandonar el club en caso de una sanción grave. El desenlace del caso podría afectar no solo a Manchester City, sino también a otros equipos de la Premier League, especialmente si una eventual sanción modifica la clasificación, la permanencia o los cupos para las competiciones europeas.

Por ahora, Manchester City sigue a la espera de la resolución definitiva. El veredicto estableció la responsabilidad del club en las infracciones investigadas, pero la sanción y sus posibles consecuencias deportivas siguen pendientes.

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