No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Con asistencia de Lucho Díaz el Bayern ganó y avanzó en la Copa de Alemania

El delantero colombiano fue clave en el gol de la victoria del club bávaro, marcado en tiempo de descuento. Video.

Redacción Deportes
27 de agosto de 2025 - 09:10 p. m.
El colombiano Luis Diaz, del Bayern Múnich, jugó todo el partido de la primera ronda de la Copa de Alemania, ante el SV Wehen Wiesbaden. EFE/EPA/RONALD WITTEK CONDITIONS - ATTENTION: The DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.
El colombiano Luis Diaz, del Bayern Múnich, jugó todo el partido de la primera ronda de la Copa de Alemania, ante el SV Wehen Wiesbaden. EFE/EPA/RONALD WITTEK CONDITIONS - ATTENTION: The DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.
Foto: EFE - RONALD WITTEK
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Bayern Múnich, con el delantero colombiano Luis Díaz durante todo el partido, sufrió pero selló este miércoles su pase a dieciseisavos de final de la Copa de Alemania de fútbol (DFB-Pokal) gracias al gol de Harry Kane en el minuto 94 al SV Wehen Wiesbaden (2-3), con lo que elevó a 31 la racha de partidos sin perder en la primera ronda de este torneo en el que quiere recuperar su corona.

El gigante de Baviera, 20 veces campeón y que la pasada edición del torneo no estuvo en la final, hizo gala de su poderío y llevo el ritmo desde el inicio del encuentro en el que Harry Kane golpeó primero de penalti a los 16 minutos.

Vínculos relacionados

Millonarios, el club del fútbol colombiano con más utilidades en 2024
Así quedó la general de la Vuelta a España tras la contrarreloj por equipos
Venezuela define sus convocados para enfrentar a Colombia en las eliminatorias
Vuelta a España: UAE ganó la contrarreloj y Vingegaard recuperó el liderato - Clone
Colombia vs. Canadá: hora y TV para ver el histórico partido en la Americup

La primera parte termino con el Bayern por delante (0-1), pero ha sido en la segunda mitad cuando Olise anotó el segundo tanto, con un disparo abajo potente, que rompió definitivamente el encuentro, pero el Wehen no se rindió y Kaya firmo un doblete para igualar el partido (2-2) en el minuto 69.

Florian Stritzel se vistió de héroe y atajo la pena máxima a Kane para conservar el empate, pero eso no impidió a Kane redimirse de esa acción y marcar de cabeza el tanto definitivo en el minuto 94, tras una brillante asistencia de Lucho Díaz, para mantener la racha del equipo bávaro en esta competición y romper los corazones de Wiesbaden.

Ficha técnica del partido del Bayern en la Copa de Alemania

2 - SV Weehen Wiesbaden: Florian Stritzel; Niklas May, Justin Janitzek, Jordy Gillekens, Sascha Mockenhaupt (Wohlers, m. 71); Johansson (Nejad, m. 59), Gözüsirin, Bogicevic (Greilinger, m. 71), Schleimer; Argrafiotis (Flotho, m. 59) y Fatih Kaya (Lewald, m. 78).

3 - FC Bayern: Urbig; Guerreiro (Stanisic, m. 78), Kim MIn-Jae, Tah, Sacha Boey (Laimer, m. 77); Pavlovic (Goretzka, m. 67), Kimmich, Olise; Luis Diaz, Kane y Lennart Karl (Gnabry, m. 67).

Árbitro: Daniel Siebert. Amonestó al local May (53’) y al visitante Pavlovic (49’).

Goles: 0-1, M. 16: Kane. 0-2, M. 51: Olise. 1-2, M. 64: Kaya. 2-2, M. 69: Kaya. 2-3, M 94: Kane.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera ronda de la Copa de Alemania disputado en el Brita-Arena (Wiesbaden).

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Lucho Díaz

Copa de Alemania

Bayern Múnich

Harry Kane

Luis Díaz

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar