Cristiano Ronaldo: “probablemente sea mi último año en el fútbol”

Cristiano Ronaldo llora tras perder el partido de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y España en el estadio AT&T de Arlington, Estados Unidos. Foto: EFE - Lavandeira Jr

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“Probablemente este sea mi último año como futbolista profesional”, confesó Cristiano Ronaldo este domingo 16 de agosto de 2026 en una entrevista con Vogue. El portugués de 41 años ha vuelto a poner en discusión la continuidad de su carrera profesional, luego de jugar el Mundial 2026 con Portugal.

Con 950 goles en más de 20 años como jugador activo, Ronaldo parece estar cada vez más cerca del fin de su periplo en el fútbol. Eso sí, el luso no especificó una fecha o un año. Simplemente habló de “pronto” poniendo la fecha más probable en “uno o dos años”, pero sin duda ya alejado del deporte de élite y tal vez de la selección de Portugal tras su sexta Copa del Mundo.

Le podemos recomendar: Gustavo Puerta debutó en la Liga de España con el Racing de Santander: ¿cómo le fue?

¿Cuándo se retira Cristiano Ronaldo?

“El fútbol me mantiene ocupado, así que decir una cosa que lo pueda hacer en su lugar sería difícil”, afirmó Cristiano. Además, el delantero admitió que necesitará de más de un pasatiempo para ocupar ese tiempo del deporte.

Eso sí, una de ellas seguramente será su familia, conformada por cinco hijos y su esposa Georgina Rodríguez. Los dos contrajeron matrimonio hace poco en una ceremonia privada en Cascais, cerca de Lisboa, capital de Portugal.

Adicionalmente, CR7 recordó que pase lo que pase en sus últimos dos años, ha dejado un legado sin precedentes. “Quiero seguir disfrutando de lo que he ganado. Al fin y al cabo han sido 25 años con mucho sacrificio”, dijo Ronaldo.

No se pierda: Real Madrid y Barcelona golearon justo antes del inicio de la liga: ¿podrán ser campeones?

¿Qué sigue en la carrera de Cristiano Ronaldo?

Por ahora, el cinco veces ganador del Balón de Oro seguirá su carrera en el Al-Nassr de Arabia Saudita con el que actúa desde enero de 2023. Todo esto en busca de seguirse acercando a su meta de los 1.000 goles como profesional.

Sin embargo, más allá de eso, parece que no le quedan más objetivos por cumplir a Cristiano en el fútbol. Por edad, no podría llegar a la Eurocopa 2028 y mucho menos a la Copa Mundial de la FIFA 2030 con la selección portuguesa.

Incluso una posible clasificación al Mundial de Clubes 2029 es todavía más improbable. Aun así, lo ganado lo perfila como uno de los mejores cinco de la historia y eso es más que un legado para recordar, honrar e intentar emular.

Le contamos: Jhon Lucumí llegó a la Juventus, fue presentado y realizó sus exámenes médicos

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador