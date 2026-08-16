Jhon Lucumí llegó a la Juventus, fue presentado y realizó sus exámenes médicos

Jhon Lucumí, durante los exámenes médicos en su llegada a las instalaciones de Juvetus. Foto: Juventus, vía X

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Jhon Lucumí comenzó oficialmente una nueva etapa en su carrera. Juventus presentó al defensor colombiano como nuevo jugador del conjunto italiano, después de que completara los exámenes médicos en Turín.

El zaguero ya se incorporó a los entrenamientos de la ‘Vecchia Signora’, luego de cerrar su ciclo en Bologna.

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La llegada del colombiano había generado expectativa desde su arribo a Turín, donde fue recibido por varios aficionados antes de cumplir con las pruebas médicas.

Juventus alcanzó un acuerdo verbal con Bologna por 20 millones de euros más variables y Lucumí tenía al conjunto de Turín como su destino elegido para continuar su carrera.

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Lucumí llega a Juventus después de cuatro temporadas en Bologna, club con el que disputó 152 partidos y marcó dos goles entre todas las competiciones.

Antes había pasado por Genk, donde acumuló 137 encuentros y tres tantos, y Deportivo Cali, con 54 apariciones.

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En total, el defensor colombiano registra 343 partidos y cinco goles a nivel de clubes y ahora afrontará un nuevo desafío en uno de los históricos del fútbol italiano.

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