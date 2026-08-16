Gustavo Puerta debutó en la Liga de España con el Racing de Santander: ¿cómo le fue?

Gustavo Puerta durante el partido contra Ghana en los 16avos de final del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas, Estados Unidos. Foto: EFE - AMY KONTRAS

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La liga española dio inicio este fin de semana con cuatro partidos, entre ellos el debut del nuevo inquilino de primera división, el Racing de Santander frente a un consolidado del certamen nacional como Villarreal. Un partido de interés en Colombia por la presencia en la formación inicial de Gustavo Puerta.

A pesar de los múltiples rumores de salida tras su excelente presentación personal en el Mundial 2026 con la selección de Colombia, el mediocampista de 23 años se mantiene en el equipo con el que ascendió la temporada anterior y en el que se consolidó tras su llegada a Europa hace tres años.

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Racing de Santander 2-2 Villarreal

Puerta es una pieza fundamental para el director técnico José Alberto López en el mediocampo del club verdiblanco. Incluso el partido empezó muy bien para el conjunto del colombiano con dos goles en menos de 15 minutos.

Andrés Martín anotó de penal en el 21′ y al 34′ Sergio Martínez aumentó la cuenta a un poco más de 10 minutos del final del primer tiempo. Sin embargo, la primera mitad no terminó así y el visitante se hizo sentir con una remontada.

Pape Gueye descontó al 45’ gracias a un pase de Alberto Moleiro. Tan solo un minuto después y ya en el tiempo de descuento, Nicolás Pepé empató las acciones tras una asistencia del futbolista georgiano Georges Mikautadze.

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¿Cuándo vuelve a jugar Gustavo Puerta?

El próximo domingo 23 de agosto de 2026 (12:30 p. m.) el Real Racing de Santander visitará a Getafe. Un club que también cuenta con un colombiano entre sus filas, Johan Mojica, quien está recién llegado de Mallorca.

El equipo de Mojica cayó 3-0 de visitante contra Alavés en la primera fecha de la liga española. Eso sí, el lateral izquierdo de Colombia no jugó un solo minuto en el duelo, en el que Getafe terminó el partido con uno menos.

Aunque es muy pronto, seguramente el Racing de Santander ya piensa en su objetivo de la temporada: mantener la categoría y así poder retener sus mejores talentos, entre los que destaca el colombiano Gustavo Puerta.

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