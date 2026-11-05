María Fernanda Mena conquistó el bronce en el envión del Mundial de Pesas 2026

Una marca que le permitió quedarse con el tercer lugar de esta prueba y subir al podio en una de las competencias más…

María Fernanda Mena volvió a demostrar que Colombia tiene en ella una de sus figuras con mayor proyección en el levantamiento de pesas. La deportista antioqueña consiguió la medalla de bronce en la modalidad de envión de la categoría de los 77 kilogramos del Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas 2026, que por estos días se celebra en Ningbo, China. La colombiana levantó 141 kilogramos en su tercer intento de envión.

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Una marca que le permitió quedarse con el tercer lugar de esta prueba y subir al podio en una de las competencias más exigentes del calendario internacional. Mena compartió la categoría con algunas de las principales referentes de la halterofilia mundial y volvió a poner la bandera nacional entre las medallistas. La actuación de la pesista de Apartadó también tuvo un componente extra de exigencia.

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María Fernanda Mena haciendo país en Nigeria

En la modalidad de arranque, Mena consiguió levantar 113 kilogramos, después de no poder completar sus dos intentos posteriores sobre 117 kilos. Con ese registro llegó a la segunda parte de la competencia, en la que debía buscar una marca que le permitiera mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

En el envión encontró su mejor resultado de la jornada. Tras registrar 135 kilogramos en su primer intento, no pudo superar ese peso en la segunda salida, pero logró recuperarse en el último levantamiento y completó los 141 kilos. Ese esfuerzo le aseguró el bronce en esta modalidad.

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María Fernanda Mena muy cerca del doblete

En el total olímpico, que resulta de sumar los mejores registros de arranque y envión, la colombiana acumuló 254 kilogramos y terminó en la cuarta posición. La egipcia Sara Ahmed se quedó con el tercer lugar de la clasificación general, con 258 kilos, mientras que las representantes de China Yang Qiuxia y Peng Cuiting ocuparon los dos primeros puestos, con 265 y 262 kilogramos, respectivamente.

De esta manera, el resultado de Mena debe leerse en dos dimensiones: consiguió una medalla mundial en el envión y estuvo cerca de completar una actuación que también la llevara al podio del total. Su registro, además, confirmó su capacidad para competir frente a levantadoras de amplia experiencia en la categoría absoluta.

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Una temporada de crecimiento para María Fernanda Mena

A sus 21 años, María Fernanda Mena atraviesa una etapa importante de su carrera. Nacida en Apartadó, Antioquia, la deportista ha construido un camino de resultados destacados en las categorías juveniles y de mayores. En 2023 llamó la atención durante los Juegos Nacionales del Eje Cafetero, cuando consiguió el oro en arranque con 109 kilogramos, una actuación que le permitió recibir el reconocimiento de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos de Antioquia como mejor deportista juvenil de esa temporada.

En 2024 también consiguió una medalla de plata en arranque durante el Campeonato Mundial Sub-20 de León, España. Desde entonces, ha continuado sumando experiencia en torneos internacionales y enfrentándose a rivales de mayor recorrido. En octubre de 2026, Mena había protagonizado otra actuación sobresaliente en Tepic, México, durante el Campeonato Panamericano Juvenil y el segundo clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

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Gran año para María Fernanda Mena

Mena dominó la categoría de los 77 kilogramos y consiguió tres medallas de oro: levantó 113 kilos en arranque, 137 en envión y alcanzó un total de 250 kilogramos. En esa competencia superó incluso a Mari Leivis Sánchez, subcampeona olímpica en París 2024.

Por eso este bronce mundial en Ningbo representa un nuevo paso en su consolidación internacional. La antioqueña ya había demostrado su capacidad para imponerse en el ámbito continental y ahora consiguió trasladar ese nivel a un campeonato que reúne a las mejores exponentes de la disciplina. Su resultado también se suma a la participación de Colombia en el Mundial de China, una competencia importante dentro del camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Para Mena, el desafío será mantener su progresión, mejorar sus registros y convertir este primer podio mundial en un impulso para las próximas citas del ciclo olímpico, en una disciplina que históricamente le ha entregado grandes alegrías al deporte colombiano. La pesista de Apartadó sigue construyendo su propio lugar.

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