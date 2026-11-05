Emanuel Otálvaro ganó y aseguró la primera medalla de Colombia en Dakar 2026

Más temprano, en la otra semifinal del torneo masculino, en un partido que también…

Emanuel Otálvaro no para de hacer historia en Senegal. El joven deportista de apenas 16 años avanzó a la final del tenis de mesa en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. El representante de Colombia venció 4-1 a Li Ki Ho de Hong Kong en la semifinal y pasó de ser un participante más a ser uno de los contendientes a la medalla de oro. Lo hecho por Otálvaro ya es histórico, pues aseguró la primera medalla de nuestro país en las justas juveniles de Dakar.

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Más temprano, en la otra semifinal del torneo masculino, en un partido que también se alargó, el japonés Ryuusei Kawakami venció 4-2 al surcoreano Seungsoo Lee. Con esto, Japón y Colombia se darán cita en la gran final de la categoría masculina para definir el oro y la plata. El partido será este jueves 5 de noviembre de 2026 a partir de la 1:00 p. m. Otálvaro y el país están ante una oportunidad histórica en el tenis de mesa, deporte dominado por asiáticos.

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– COL 🇨🇴 11/6 11/7 9/11 11/6 11/7 HKG 🇭🇰

– Emanuel Otalvaro hace historia y con un impecable partido se mete a la gran final de los Juegos Olímpicos Juveniles #Dakar2026.



¡Vamos por la medalla de oro Emanuel🥇! pic.twitter.com/bgUNpyifN8 — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) November 5, 2026

Emanuel Otálvaro se impuso en los primeros dos sets

Como ha sido una costumbre desde que comenzó su participación en Dakar 2026, Emanuel Otálvaro fue infalible en las dos primeras mangas del partido. Con parciales de 11-6 y 11-7, el chico no le dejó ni un atisbo de reacción a su contendiente, astiático, que poco podía hacer para defenderse del colombiano.

Hasta ahí, parecía que sería un encuentro muy parecido a los que antecedieron su participación en las semifinales, pues Otálvaro venía invicto de la fase de grupos y no había perdido ningún set en lo que llevaba de torneo. Sin embargo, todavía era muy pronto para comenzar a celebrar el paso a la gran final.

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Emanuel Otálvaro perdió su primer set en Dakar 2026

El representante de Hong Kong, Li Ki Ho, comenzó a exigir mucho a Emanuel Otálvaro, que ya no mostraba las mismas feroces reacciones de las primeras dos mangas. Un poco costernado por el juego de su rival, el colombiano terminó concediendo su primer set en toda la competencia de Dakar 2026.

Fue un 9-11 que Otálvaro y su entrenador asumieron como parte del camino. Era muy difícil que nuestro deportista se mantuviera sin perder una manga y si había un momento para ser derrotado era este. Cuando el marcador seguía a su favor 2-1 y tenía otro set para demostrar que tenía el nivel para llegar a la final.

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Emanuel Otálvaro y el set ganador

Con parcial de 11-6, Otálvaro aumentó su ventaja a 3-1 y volvió a ponerse a una manga de ganar el compromiso y conseguir el pase a la gran final. El colombiano recobró el camino y otra vez con mucha autoridad se impuso a su rival, que parecía que se le habían acabado las reacciones en el juego.

Finalmente, con una gran remontada después de estar abajo por hasta tres puntos, Emanuel Olivera volvió a ganar una manga, esta vez por parcial de 11-7, para estampar su nombre en la gran final del tenis de mesa de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Una cita que ya es histórica para Colombia.

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