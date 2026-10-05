"Si Cristiano quiere, volverá", contestó este lunes 5 de octubre de 2026 el director técnico de Portugal, Jorge Jesus, al ser preguntado por la posibilidad de Cristiano Ronaldo de volver a la selección de Portugal. Una situación que hoy parece inverosímil tras la oscura salida de CR7 durante la última fecha FIFA. Razón por la que el astro portugués no hizo parte del partido contra la Noruega de Erling Haaland que los campeones de la Euro 2016 ganaron 2 a 1.

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"Para la próxima ventana internacional podría ser convocado; podemos hablar antes de la próxima convocatoria, pero Cris es quien va a decidir", explicó el entrenador luso. Además, aclaró los rumores de discusión con CR7 tras ser suplente por segundo partido consecutivo y no entrar tras 30 minutos calentando. Un contexto que podría explicar por qué Cristiano no se presentó al entrenamiento después del partido y abandonó la concentración.

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¿Cristiano Ronaldo renunciará formalmente a la selección?

"¿Cuántos jugadores hoy calentaron y no entraron? ¿Cuántos? ¿Va a haber algún problema? No", respondió Jesus tras poner en evidencia que lo ocurrido con Ronaldo es habitual en el fútbol. Eso sí, no desconoció la trayectoria e importancia de Cristiano Ronaldo en el equipo nacional de Portugal.

"Con Cris es diferente, el símbolo que es hizo que fuera diferente, pero eso, para mí, no fue un problema. Por eso digo: si Cris quiere, si está jugando en el Al-Nassr, en la próxima convocatoria estará dentro. Él es una referencia mundial y, como hablamos los dos, yo lo necesito", sentenció Jorge Jesus a la prensa.

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Jorge Jesus negó problemas con Cristiano Ronaldo

Adicionalmente, el ex estratega de Flamengo, campeón de la Copa Libertadores en 2019, negó rotundamente haber tenido una discusión con Cristiano. Dijo que de su parte no hubo ningún problema con el cinco veces ganador del Balón de Oro. Incluso reafirmó su necesidad de tener a CR7 involucrado con la selección.

"Te necesito, necesito que estés cerca de mí, jugando o sin jugar", finalizó Jesus refiriéndose a la posibilidad de volver a tener al astro portugués a sus órdenes. Algo que hoy, al menos del lado de Ronaldo, parece poco probable por sus declaraciones tras dejar la concentración del seleccionado luso.

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¿Qué dijo Cristiano Ronaldo tras salir de Portugal?

"Después de la rueda de prensa del entrenador de la selección nacional y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento del equipo", publicó mediante un comunicado el cinco veces campeón de la UEFA Champions League.

Además, dejó claro que a su debido tiempo contará la verdad a todos los portugueses sobre las razones que lo motivaron a dejar la selección. Finalmente, dijo que este era un momento para desearle buena suerte a Portugal y a todos sus compañeros de equipo "sin excepción", escribió en sus redes sociales.

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