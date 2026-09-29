España, dominador absoluto del fútbol mundial: así es el modelo del éxito de La Roja

España acaba de ganar el Mundial Femenino Sub-20 y la imagen vuelve a repetirse: la selección ibérica levantando un trofeo. Esta vez fue en Lodz, después de empatar 0-0 con Corea del Norte y vencerla 4-3 en los penaltis. El título, el segundo de España en esta categoría después del de 2022, podría leerse como el triunfo de una generación. El problema es que ya son demasiadas generaciones. La Roja no está atravesando una racha: ha construido un sistema capaz de producir futbolistas competitivos en hombres y mujeres, desde las categorías…

España acaba de ganar el Mundial Femenino Sub-20 y la imagen vuelve a repetirse: la selección ibérica levantando un trofeo. Esta vez fue en Lodz, después de empatar 0-0 con Corea del Norte y vencerla 4-3 en los penaltis. El título, el segundo de España en esta categoría después del de 2022, podría leerse como el triunfo de una generación. El problema es que ya son demasiadas generaciones. La Roja no está atravesando una racha: ha construido un sistema capaz de producir futbolistas competitivos en hombres y mujeres, desde las categorías menores hasta la absoluta.

La fotografía actual es impresionante. En los seis Mundiales de fútbol once que organiza la FIFA, España es campeona vigente de tres: Mundial masculino de 2026, Mundial femenino de 2023 y Mundial Femenino Sub-20 de 2026. Las excepciones son Marruecos, campeón del Sub-20 masculino de 2025; Portugal, ganador del Sub-17 masculino de 2025, y Corea del Norte, campeona del Sub-17 femenino. Si el mapa se amplía, España también conserva la Eurocopa masculina de 2024, la Nations League femenina de 2025, el oro olímpico masculino de París 2024 y ganó en 2026 los Europeos Sub-19 masculino y femenino. No posee todo: Portugal ganó la Nations League masculina de 2025, Inglaterra la Euro femenina de 2025 y el Europeo Sub-21, Estados Unidos el oro olímpico femenino, Italia el Europeo Sub-17 masculino y Alemania el femenino.

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Lo extraordinario no es, entonces, que España gane. Es que los nombres cambian y la manera de competir permanece. La FIFA buscó este año una explicación y encontró una idea repetida entre los técnicos españoles: entender el juego. David Gutiérrez, director de la Escuela Nacional de Entrenadores de la RFEF, explica que España no ha construido su ventaja alrededor de ser más rápida, fuerte o grande, sino de enseñar a sus futbolistas a jugar juntos. Aitor Karanka, director deportivo de la Federación, lo traduce en metodología: balón, posesión, lectura de espacios y decisiones para interpretar el partido desde edades tempranas.

Ahí aparece una primera diferencia con Corea del Norte. El español no es un modelo centralizado en la Federación. Es un ecosistema. Los clubes forman al futbolista; las federaciones territoriales ayudan a detectarlo; la RFEF lo selecciona, lo reúne y le ofrece continuidad dentro de una identidad reconocible. Barcelona, Real Madrid, Athletic, Real Sociedad, Atlético y muchas otras canteras compiten entre sí, pero terminan alimentando un mismo circuito. En el femenino, la Federación desarrolló competiciones territoriales Sub-12, Sub-15 y Sub-17 para que los seleccionadores pudieran observar jugadoras en todo el país y mantener contacto con los técnicos regionales.

Eso explica por qué una futbolista puede llegar a la absoluta con años de lenguaje compartido. Aitana Bonmatí perdió una final mundial Sub-17 en 2014; Cata Coll fue finalista del Sub-20 en 2018; Salma Paralluelo fue campeona Sub-20 en 2022. Cuando España conquistó el Mundial femenino de 2023, muchas de sus figuras ya habían vivido juntas procesos juveniles. Lo mismo sucede ahora con la generación campeona Sub-20: varias venían de ganar Europeos inferiores y disputar otras finales mundiales. No llegan a la selección mayor para aprender qué significa jugar para España; llegan después de años haciéndolo.

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En el masculino el hilo es parecido. La referencia inevitable es 2008. Luis Aragonés consolidó una selección que aceptó que no necesitaba parecerse físicamente a Alemania, Francia o Inglaterra para competir contra ellas. España podía dominar desde la pelota, la superioridad numérica, el pase corto y la inteligencia posicional. Luego llegaron la Euro de 2008, el Mundial de 2010 y la Euro de 2012. El gran mérito posterior fue no convertir aquel estilo en un museo. La España de 2026 tiene extremos como Lamine Yamal y Nico Williams, más velocidad, más uno contra uno, presión agresiva y capacidad de atacar espacios. Conservó el principio —comprender y controlar el juego—, pero cambió las herramientas.

Esa flexibilidad es decisiva. Durante años se caricaturizó el “tiki-taka” como posesión por la posesión. El modelo actual corrigió eso: la pelota sigue siendo un medio de control, pero España acepta correr, atacar rápido y mezclar registros. Por eso el sistema no depende de encontrar otro Xavi o otra Alexia Putellas. Lo que se reproduce no son futbolistas idénticos, sino una educación futbolística común. Esa es probablemente la diferencia entre tener una generación dorada y tener una estructura capaz de fabricar generaciones.

La otra gran explicación está en los entrenadores. La RFEF tiene una estructura de formación con licencias UEFA, programas nacionales y territoriales y actualización continua. Ese conocimiento baja a academias y clubes. Un jugador no necesita esperar a llegar a una selección nacional para aprender conceptos de ocupación de espacios, salida de presión o superioridades. Cuando la Federación lo convoca, buena parte de ese vocabulario ya existe. La selección no empieza de cero: acelera un aprendizaje previo.

El salto femenino quizá sea todavía más revelador. España no clasificó a los primeros seis Mundiales femeninos y debutó apenas en Canadá 2015. Ocho años después fue campeona del mundo. Entre ambos puntos hubo inversión en formación, profesionalización creciente de los clubes y un dominio cada vez mayor en inferiores. En 2026, la Sub-19 femenina ganó su quinto Europeo consecutivo y el octavo de su historia, un récord. Eso significa que España está renovando talento antes de que la generación de Aitana, Alexia o Irene Paredes termine de salir de escena.

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Y el Mundial Sub-20 recién terminado es casi una fotografía del método. Laia López, Irune Dorado, Rosalía Domínguez, Pau Comendador, Celia Segura o Alba Cerrato no aparecieron de repente en Polonia. Muchas llevan años pasando por selecciones inferiores y algunas habían compartido equipos campeones o finalistas en torneos europeos y mundiales. España llegó al título después de marcar 21 goles y recibir apenas uno durante el campeonato. Cambian las futbolistas y los entrenadores, pero existe una base reconocible: dominar a través del colectivo, producir ventajas con la pelota y formar jugadoras capaces de interpretar distintas situaciones.

Eso no quiere decir que todo sea perfecto. Aitana Bonmatí advirtió recientemente que la Liga F todavía está por detrás de otras grandes ligas, especialmente la inglesa, y varias figuras españolas han salido buscando entornos más competitivos. También existen derrotas: España no ganó los últimos Mundiales Sub-17, Marruecos se quedó con el Sub-20 masculino, Inglaterra le quitó la Euro femenina y Portugal la última Nations League masculina. El sistema no garantiza ganar siempre.

Pero ahí está precisamente su fortaleza. El poder de España no consiste en levantar cada trofeo, sino en aparecer casi siempre en la conversación. Sus selecciones menores alimentan a las mayores; los clubes forman en contextos competitivos; las federaciones territoriales amplían la búsqueda; la RFEF detecta y reúne talento pronto; los entrenadores comparten una cultura táctica; y el estilo tiene suficiente identidad para reconocerse y suficiente elasticidad para evolucionar. UEFA llevaba ya años señalando que España era una referencia mundial de formación juvenil tanto masculina como femenina. Lo que ha cambiado es que esa superioridad en la base terminó llegando simultáneamente a las dos selecciones absolutas.

Corea del Norte puede ser hoy una enorme referencia específica del fútbol femenino juvenil. España está construyendo algo más amplio: un sistema que funciona en hombres y mujeres, desde las categorías menores hasta Mundiales, Eurocopas y Juegos Olímpicos. Por eso la pregunta ya no es de dónde salió esta generación. La pregunta es cuántas generaciones más puede producir una estructura que convirtió la formación, la inteligencia táctica y la continuidad en su verdadera ventaja competitiva.

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