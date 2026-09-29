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España, dominador absoluto del fútbol mundial: así es el modelo del éxito de La Roja

La selección ibérica es la campeona vigente de la mayoría de torneos de selecciones que hay en el mundo. ¿Cuál es el secreto?

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Fernando Camilo Garzon Gomez
29 de septiembre de 2026 – 08:41 a. m.
España, dominador absoluto del fútbol mundial: así es el modelo del éxito de La Roja
Las jugadoras de España levantan el trofeo de campeonas mundiales sub-20.
Foto: Getty Images

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España acaba de ganar el Mundial Femenino Sub-20 y la imagen vuelve a repetirse: la selección ibérica levantando un trofeo. Esta vez fue en Lodz, después de empatar 0-0 con Corea del Norte y vencerla 4-3 en los penaltis. El título, el segundo de España en esta categoría después del de 2022, podría leerse como el triunfo de una generación. El problema es que ya son demasiadas generaciones. La Roja no está atravesando una racha: ha construido un sistema capaz de producir futbolistas competitivos en hombres y mujeres, desde las categorías…

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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