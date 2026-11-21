Han pasado casi ocho años desde que Colombia recibió por última vez una final continental de clubes. Fue el 5 de diciembre de 2018, cuando Junior de Barranquilla enfrentó a Athletico Paranaense en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana. En aquella época, las definiciones de los torneos continentales a nivel de clubes todavía se disputaban a doble partido. Aquel encuentro terminó 1-1 y el título se definió días después en Brasil, país en el que el conjunto local se consagró campeón.

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Ahora Barranquilla es otra vez protagonista del fútbol continental. La misma ciudad y el mismo estadio reciben una nueva final, aunque el Metropolitano que alberga el encuentro tiene una imagen muy distinta a la de aquella final hace ocho años. El escenario ya no tiene la pista de atletismo y cuenta con una capacidad cercana a los 60.000 espectadores. Además, dispone de nuevos sistemas de drenaje y riego.

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Sin embargo, el protagonismo no es exclusivo de la ciudad ni del estadio. La final también tiene un marcado acento colombiano: cuatro futbolistas de nuestro país buscan levantar el trofeo, dos con Boca Juniors y otros dos con Atlético Mineiro.

De los cuatro colombianos que estarán en la final, el nombre que más llama la atención es el de Álvaro Montero. El arquero llegó a Boca Juniors en julio de este año y, aunque su adaptación no estuvo exenta de cuestionamientos, poco a poco se ha ganado un lugar importante en el equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena.

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🏆🔥 ¡BOCA JUNIORS Y ATLÉTICO MINEIRO VAN POR EL TÍTULO DE LA COPA SUDAMERICANA!



Este sábado, argentinos y brasileños se enfrentarán en Barranquilla, Colombia, por el campeonato continental. 🏟️⚽



Boca llega en gran momento, con seis victorias consecutivas, y buscará conquistar… pic.twitter.com/xGqoln43aQ — XEU Deportes (@xeudeportesmx) November 20, 2026

Sus primeras actuaciones despertaron algunas dudas entre los aficionados. Se cuestionaba su respuesta en los remates rasos y el hecho de que el equipo recibiera goles con frecuencia. Sin embargo, el guardameta colombiano ha ido respondiendo dentro de la cancha, y hoy es una pieza importante para el conjunto xeneize.

Sobre su presente habla Óscar Córdoba, un colombiano que conoce de primera mano lo que significa defender el arco de Boca. El histórico guardameta, campeón de dos Copas Libertadores y una Intercontinental con el equipo argentino, destaca la manera en la que Montero responde a las exigencias.

“En un principio había un poco de recelo con la llegada de Montero, pero él ha sabido responder y ha sido uno de los que más ha resaltado en la gran labor que está haciendo el equipo en este momento”.

El exarquero también pone el foco en dos nombres que considera determinantes para la definición: “Indiscutiblemente, Paredes es un jugador fundamental y, cuando tiene que responder, Montero, desde la sobriedad y el estilo que lo conocemos todos, responde y ayuda al equipo”.

Montero no es el único colombiano que tiene protagonismo con la camiseta azul y oro. Sebastián Villa también aparece como una alternativa importante para el equipo argentino. El atacante tiene una motivación especial después de marcar en las semifinales de la Copa Argentina.

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⚔️🏆 TWO GIANTS, ONE TROPHY! 🔥🇦🇷🇧🇷



🐓 Atlético Mineiro and Boca Juniors are ready to battle for continental glory.



🏟️ Barranquilla sets the stage for a Copa Sudamericana final with everything on the line.



👀 Who will lift the trophy: Galo or Xeneize?



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Córdoba considera que ese impulso puede ser determinante cuando Villa encuentra espacios en el frente de ataque. “En el último compromiso marcó gol, viene con la camisa con bastante viento, con aire. Y esa motivación adicional, cuando encuentre espacio, va a ser fundamental para el partido”, menciona.

La expectativa alrededor de Boca se siente fuera de la cancha. Así lo destaca Fabián Vargas, otro histórico colombiano que defendió los colores del conjunto argentino y conoce a la perfección lo que representa disputar una final con esa camiseta. Para el exvolante, Boca llega a Barranquilla con confianza y encuentra un ambiente que juega a su favor. “Creo que acá en Colombia Boca se va a sentir local, el nuevo Metropolitano va a estar abarrotado de hinchas con su camisa”.

Vargas considera que ese ambiente puede marcar la diferencia. “Creo que todo eso va a ser un aliciente para que los jugadores salgan a la cancha mucho más motivados y puedan conseguir la tercera Copa Sudamericana para el equipo”.

Sin embargo, Boca no tiene el camino despejado. Al frente está Atlético Mineiro, que también cuenta con representación colombiana. Kevin Castaño, habitual en el mediocampo del conjunto brasileño, y Mateo Cassierra, que busca recuperar su nivel y ganarse un lugar en el frente de ataque, son los dos futbolistas de nuestro país que defienden los colores del equipo de Belo Horizonte que sueña con el título.

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FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA



ATLETICO MINEIRO 🆚️ BOCA



🌏 Barranquilla – Colombia

🏟 Estadio Metropolitano

🗓 Sabado 21 de Noviembre

🕢 19:30 h de #Paraguay, Argentina y Brasil#Sudamericana2026 pic.twitter.com/f6n22RV0in — @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) November 19, 2026

Para Vargas, el clima de Barranquilla puede convertirse en uno de los factores que inclinen la balanza a favor del conjunto brasileño. “Acá Boca tiene algo en contra, y es el clima. Boca y los jugadores no están acostumbrados a jugar con la temperatura que hace en Barranquilla, con la humedad. Creo que en ese sentido Atlético Mineiro puede sacar un poco de ventaja, porque tiene un clima mucho más parecido en Brasil y juega más constantemente en este tipo de climas”.

Óscar Córdoba, por su parte, también analiza las posibilidades del equipo brasileño. Aunque reconoce que Atlético Mineiro no atraviesa su mejor momento deportivo, advierte que una final representa un escenario distinto.

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“Mineiro viene de capa caída, no le ha ido bien en los últimos partidos, pero es una final contra uno de los mejores equipos del continente y ganar así te hace pasar a la historia”.

En medio de esa disputa, dos colombianos tendrán la oportunidad de levantar la Copa Sudamericana. El balón rodará desde las 5:30 p. m. (hora colombiana) y el partido se podrá ver a través de ESPN y Disney+.

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