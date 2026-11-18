El formato de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2030 podrían tener un cambio histórico. La Conmebol estudia transformar el tradicional sistema de clasificación en una competencia inspirada en la Liga de Naciones de Europa, que no solo entregaría los cupos para la Copa del Mundo, sino que también tendría un campeón. La propuesta fue anticipada por Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, aunque todavía está pendiente de aprobación oficial.

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Se vuelve a hablar del formato de las eliminatorias: ¿cómo será la clasificación al Mundial?

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“Es una nueva era, con una renovación de la ilusión. La eliminatoria empieza en pocos meses y va a ser en formato diferente, de Liga de Naciones, así que vamos a ir por un título”, aseguró Alonso en declaraciones a Carve Deportiva.

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La principal novedad sería que las selecciones disputarían un trofeo, independientemente de su clasificación al Mundial. Sin embargo, todavía no se ha precisado si habrá grupos, una fase final o si se mantendrá el tradicional todos contra todos.

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⚠️🏆 Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 se jugarán con un NUEVO FORMATO similar a la NATIONS LEAGUE y COMPITIENDO POR UN TÍTULO.



👀 Esto se debe a que Argentina, Paraguay y Uruguay ya tienen su cupo por anfitriones, y la idea es buscarle alternativas para… pic.twitter.com/NeM7VVUeUQ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 18, 2026

¿Por qué cambia el formato de las eliminatorias en Conmebol?

El cambio responde a una situación particular del Mundial de 2030. Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurada su clasificación por su condición de anfitriones de los partidos conmemorativos del centenario de la Copa del Mundo. Sin embargo, las tres selecciones participarían en las eliminatorias para mantener su competitividad y disputar el nuevo título. Bajo el actual reparto de plazas, los otros siete países, incluida Colombia, tendrían que competir por tres cupos directos y una posibilidad de repechaje.

La intención de las federaciones sudamericanas sería conservar la participación de los diez seleccionados, aunque todavía deben definirse los mecanismos de clasificación y los incentivos deportivos. También se estudia la posibilidad de que las posiciones finales permitan acceder a una futura competencia entre selecciones de Conmebol y UEFA. Esta iniciativa buscaría darle mayor importancia a los resultados, incluso para los países que ya tienen asegurada su presencia en el Mundial.

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La definición podría llegar este viernes 20 de noviembre, cuando el Consejo de la Conmebol se reúna en Barranquilla para discutir el calendario y el formato de la competición. También está pendiente la fecha de inicio, que podría establecerse para junio o septiembre de 2027. Para Colombia, el nuevo escenario supondría una eliminatoria más exigente en términos de clasificación, pero también la posibilidad de disputar un título continental adicional antes del Mundial de 2030.

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