Colombia cerró su calendario de 2026 con una victoria y un empate frente a Chile en la última fecha FIFA del año. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo terminó su actividad internacional con más dudas que certezas sobre su funcionamiento, aunque los dos compromisos sirvieron para probar nuevos jugadores. ¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Colombia? Ahora, la tricolor tendrá que esperar hasta marzo de 2027 para volver a disputar un partido, en medio de la preparación para las eliminatorias al Mundial de 2030.

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Un balance, antes de saber cuándo vuelve a jugar la selección de Colombia

El primero de los encuentros se disputó el viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Colombia ganó 1-0 gracias a un autogol de Guillermo Maripán, a los 34 minutos del primer tiempo. Aunque el resultado fue favorable, el equipo nacional dejó una presentación discreta, con dificultades para generar oportunidades y mantener el control del balón. El compromiso también marcó el regreso de la selección a Cali después de casi 30 años.

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Cuatro días después, el martes 17 de noviembre, Colombia visitó a Chile en el estadio Monumental de Santiago. El encuentro terminó empatado 0-0, en otra presentación que evidenció los problemas ofensivos de los dirigidos por Lorenzo. La selección tuvo momentos de buen fútbol, especialmente durante la segunda mitad, pero nuevamente careció de efectividad para transformar sus llegadas en goles.

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La oportunidad más clara para conseguir la victoria estuvo en los pies de Luis Javier Suárez. El delantero colombiano cobró un penalti durante el primer tiempo, luego de una infracción sobre Daniel Muñoz, pero su remate fue detenido por el arquero Lawrence Vigouroux. El equipo nacional tampoco logró aprovechar las oportunidades que generó durante el complemento y terminó despidiéndose del año sin marcar un gol propio en los dos partidos contra Chile.

El compromiso en Santiago también dejó preocupaciones por las lesiones de Dávinson Sánchez y Gustavo Puerta, quienes tuvieron que abandonar el terreno de juego durante el primer tiempo. El mediocampista sufrió una hiperextensión de rodilla y necesitó atención médica. Ambas situaciones obligaron a Lorenzo a modificar sus planes y darles minutos a otros jugadores que buscaban consolidarse dentro del proceso de renovación.

A pesar de las dificultades, la doble fecha permitió observar nuevas alternativas para el seleccionado nacional. El cuerpo técnico aprovechó los amistosos para evaluar variantes y ampliar su base de jugadores, pensando en un ciclo que tendrá como principales objetivos la Copa América de 2028 y el Mundial de 2030.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Colombia?

El combinado nacional regresará a la competencia durante la primera fecha FIFA de 2027, programada entre el lunes 22 y el martes 30 de marzo. En esa ventana internacional se podrán disputar hasta dos compromisos. Sin embargo, la Federación Colombiana de Fútbol todavía no ha confirmado los rivales, las sedes ni las fechas exactas de los próximos encuentros.

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La principal incertidumbre está relacionada con el calendario de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2030. La Conmebol todavía debe definir el formato de clasificación, teniendo en cuenta que Argentina, Uruguay y Paraguay tendrán su presencia asegurada en la próxima Copa del Mundo por su condición de anfitriones. El Consejo de la Confederación, previsto para el 20 de noviembre en Barranquilla, será importante para avanzar en esas decisiones.

En caso de que las eliminatorias no comiencen durante marzo, Colombia tendría la posibilidad de programar nuevos partidos amistosos. El calendario internacional de 2027 también contempla ventanas entre el 7 y el 15 de junio, del 20 de septiembre al 5 de octubre y del 8 al 16 de noviembre. Estas fechas serán fundamentales para que Néstor Lorenzo continúe trabajando en la reconstrucción del equipo y encuentre alternativas en las posiciones que todavía generan interrogantes.

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Colombia terminó 2026 con un balance de siete victorias, cuatro empates y tres derrotas en 14 compromisos, incluidos los cinco partidos que disputó en el Mundial, en el que quedó eliminada en octavos de final frente a Suiza. Después de una temporada que estuvo marcada por las expectativas mundialistas y las críticas al funcionamiento colectivo, la selección tendrá cuatro meses sin partidos internacionales. El reto de Lorenzo será aprovechar ese tiempo para preparar un equipo que recupere la confianza de los aficionados y llegue fortalecido al comienzo de las eliminatorias.

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