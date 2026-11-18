Gustavo Puerta encendió las alarmas en la selección de Colombia durante el empate sin goles contra Chile, disputado este martes en Santiago. El mediocampista vallecaucano sufrió una lesión en la rodilla izquierda que lo obligó a abandonar el terreno de juego entre lágrimas y en camilla. Sin embargo, los primeros reportes médicos conocidos este miércoles entregaron noticias alentadoras: se habría descartado una ruptura del ligamento cruzado, una de las lesiones más graves que puede sufrir un futbolista.

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¿Cómo está Gustavo Puerta? Esto se sabe de su lesión con la selección de Colombia

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🚨🇨🇴 Gustavo Puerta no sufrió rotura ligamentaria, muestran los primeros exámenes.



El jugador presenta un esguince cuya cicatrización natural puede tardar -inicialmente-entre 45 y 60 días. Debería estar de vuelta para principios del próximo año. pic.twitter.com/mfOBNopdwR — Julián Capera (@JulianCaperaB) November 18, 2026

La acción ocurrió a los 39 minutos del primer tiempo, cuando Puerta disputaba un balón con el chileno César Pérez. El jugador local lo impactó por la espalda y provocó que el colombiano perdiera el equilibrio, mientras una de sus piernas quedaba apoyada sobre el césped. El movimiento brusco de su rodilla generó un dolor inmediato. El cuerpo médico ingresó para atenderlo y, ante la imposibilidad de continuar, el volante tuvo que ser sustituido.

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Las imágenes resultaron preocupantes. Puerta, de 23 años, lloraba mientras recibía atención médica y posteriormente fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de Santiago. Inicialmente existía el temor de que hubiera sufrido una ruptura de ligamentos o una lesión de meniscos, situaciones que podrían comprometer varios meses de su carrera. Tras el partido, Néstor Lorenzo reconoció que todavía no tenía información suficiente para determinar la gravedad de lo sucedido y pidió esperar los resultados de los exámenes.

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La primera noticia positiva llegó en la mañana del miércoles. Según se conoció, las evaluaciones iniciales descartaron una ruptura del ligamento cruzado y apuntaron a una distensión ligamentaria. Esta lesión consiste en un estiramiento excesivo de los ligamentos que puede ocasionar dolor e inflamación sin que necesariamente exista una ruptura completa. No obstante, el diagnóstico es preliminar y todavía se necesitan estudios complementarios para establecer el alcance del daño.

Aunque no existe una fecha oficial para su regreso, los primeros cálculos apuntan a que Puerta podría permanecer entre seis y ocho semanas fuera de las canchas, dependiendo de los resultados de las próximas pruebas y de su evolución. El jugador regresaría a Grecia para continuar su recuperación bajo la supervisión del departamento médico del Olympiacos, club al que llegó esta temporada. Hasta el momento, el mediocampista ha disputado 13 compromisos con el conjunto griego.

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La lesión representa un contratiempo para uno de los futbolistas jóvenes que han ganado protagonismo en el proceso de Néstor Lorenzo. Puerta, que hizo parte de la selección colombiana en el Mundial de 2026, se ha consolidado como una alternativa importante en el mediocampo nacional. Su recuperación será seguida de cerca tanto por el Olympiacos como por el cuerpo técnico de Colombia, que cerró su calendario internacional con una victoria y un empate frente a Chile. Por ahora, la principal noticia es que los primeros exámenes permiten descartar el escenario más preocupante, aunque todavía falta conocer el diagnóstico definitivo.

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