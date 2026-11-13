Jesús Owono, 12 partidos de sanción por accidente que ocasionó la muerte de Jesús de Miguel

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó este viernes 13 de noviembre con 12 partidos de suspensión a Jesús Owono, arquero del FC Andorra, por la acción que terminó con la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife. La decisión representa el máximo castigo contemplado en el artículo 102 del Código Disciplinario de la federación española y llega once días después del accidente que conmocionó al fútbol internacional.

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La sanción pone fin a la incertidumbre sobre las consecuencias deportivas para el guardameta ecuatoguineano, de 25 años, aunque no resuelve su situación judicial. La Policía Nacional española mantiene abierta una investigación, bajo supervisión judicial, para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de De Miguel y determinar si existe alguna responsabilidad penal. Son dos procedimientos independientes: uno relacionado con las reglas del fútbol y otro con las posibles consecuencias legales de la tragedia.

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Todo comenzó el lunes 2 de noviembre, durante el partido entre el Tenerife y el Andorra, correspondiente a la duodécima jornada de la Segunda División española. El encuentro se disputaba en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en Santa Cruz de Tenerife, y estaba empatado 2-2 cuando, en el tiempo de descuento, se produjo una jugada que terminó convirtiéndose en una de las mayores tragedias recientes del fútbol español.

Jesús de Miguel, delantero de 30 años del conjunto local, disputaba un balón aéreo cuando Owono salió de su portería para intentar despejarlo. El guardameta saltó con la pierna elevada e impactó violentamente con su rodilla sobre el pecho del atacante. El choque provocó que De Miguel cayera desplomado sobre el césped, mientras sus compañeros reclamaban inmediatamente la intervención de los servicios médicos.

El árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández expulsó directamente al arquero por la gravedad de su intervención. En el acta explicó que Owono había impactado bruscamente sobre su adversario con la pierna en alto y utilizando fuerza excesiva durante la disputa del balón. Esa descripción resultó fundamental para el posterior procedimiento disciplinario, pues estableció que la acción se produjo durante el juego, pero excedió los límites reglamentarios.

La situación médica de De Miguel fue crítica desde el primer momento. El futbolista sufrió una parada cardiorrespiratoria y perdió el pulso sobre el terreno de juego. Los servicios de emergencia realizaron maniobras de reanimación y consiguieron recuperar sus constantes vitales. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, donde permaneció ingresado en estado grave.

Aunque inicialmente se informó que el delantero había logrado estabilizarse, su condición neurológica empeoró durante la madrugada. Finalmente, en la mañana del martes 3 de noviembre, el Tenerife confirmó su fallecimiento. La noticia provocó numerosas manifestaciones de duelo en el fútbol español y abrió interrogantes sobre las consecuencias que debía afrontar el guardameta por una acción ocurrida dentro de una competición profesional.

El encuentro nunca pudo reanudarse aquella noche. El árbitro lo suspendió en el minuto 96 después de conversar con los capitanes y representantes de ambos equipos, quienes manifestaron que no estaban en condiciones emocionales de continuar. Posteriormente, el juez de competiciones profesionales dio por concluido el compromiso con el marcador de 2-2 que se registraba cuando ocurrió el accidente.

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Spanish police have opened a manslaughter investigation after soccer player Jesus de Miguel died following an on-field collision.



De Miguel was running down the field when he collided with goalkeeper Jesús Owono.



The soccer player was rushed to the hospital before he was… pic.twitter.com/TQjMIjKRK2 — Collin Rugg (@CollinRugg) November 3, 2026

¿Por qué le dieron 12 partidos a Jesús Owono?

En el ámbito deportivo, la RFEF tardó varios días en comunicar su resolución. El Comité de Disciplina aplazó inicialmente la decisión por las circunstancias excepcionales del fallecimiento y el desarrollo de los procedimientos reglamentarios. También tuvo en consideración el duelo de la familia del delantero, cuyo funeral se celebró el 5 de noviembre. Finalmente, el organismo resolvió esta semana el expediente abierto contra el guardameta.

Para establecer el castigo, la federación aplicó el artículo 102 de su Código Disciplinario, que contempla suspensiones de cuatro a doce encuentros por acciones violentas durante el juego que produzcan lesiones o consecuencias especialmente graves. La sanción de 12 partidos representa el límite máximo de esa disposición. Sin embargo, el reglamento no establece una pena particular para una situación en la que una infracción deportiva termina con el fallecimiento de un jugador.

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📋 OFICIAL | Este es el documento por el que se inflige la sanción de 12 partidos a Owono «por el impacto brusco» sobre Jesús de Miguel pic.twitter.com/9mLjOqzhiY — MANOJ DASWANI 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@mdaswani) November 13, 2026

Jesús Owono: ¿qué pasó con su caso en la justicia?

En paralelo, la Policía Nacional española abrió una investigación a través de su Grupo de Homicidios. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias explicó que cualquier fallecimiento producido por causas no naturales, incluso cuando aparentemente corresponde a un accidente, requiere la apertura de diligencias judiciales. Por esa razón, las autoridades comenzaron a investigar las circunstancias de la muerte de De Miguel, sin que la actuación policial implicara automáticamente que Owono hubiera cometido un delito.

Las diligencias contemplan el análisis de las grabaciones del encuentro, las circunstancias del contacto y las declaraciones de las personas involucradas. También se investiga la actuación de los servicios médicos, los tiempos de respuesta y los protocolos de atención utilizados durante la emergencia. El juzgado recibió un informe preliminar de la autopsia, cuyo contenido permanece reservado. Hasta ahora no se ha informado públicamente de una imputación penal formal ni de una acusación contra el arquero.

La posible calificación jurídica del caso es uno de sus principales interrogantes. El Código Penal español contempla penas de uno a cuatro años de prisión cuando se demuestra un homicidio por imprudencia grave. No obstante, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, consideró muy difícil que el accidente terminara en un proceso penal, debido a que ocurrió durante una acción de juego. La justicia deberá determinar si existió una conducta que excediera los riesgos propios del fútbol y que pudiera constituir una infracción penal.

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Mientras avanzaban ambos procedimientos, Owono permaneció alejado de los entrenamientos y recibió acompañamiento psicológico. El portero también sufrió insultos, amenazas y ataques racistas en redes sociales, situación que llevó a su entorno a restringir su exposición pública. En un mensaje divulgado por el Andorra, reconoció que atravesaba los días más difíciles de su vida y expresó su dolor por la muerte de De Miguel. Su entrenador, Carles Manso, aseguró este jueves que el club respetará los tiempos del jugador y que no lo presionará para regresar al fútbol.

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La sanción conocida este viernes representa una decisión definitiva del Comité de Disciplina sobre el castigo inicialmente impuesto en el ámbito deportivo, sin perjuicio de los recursos que puedan corresponder. Sin embargo, la investigación judicial sigue siendo un asunto independiente. El caso plantea una cuestión excepcional para el fútbol español: cómo responder disciplinaria y jurídicamente ante una acción ocurrida durante un partido que, sin que se haya demostrado intención de causar daño, terminó con la muerte de un deportista.

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