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Las dos caras de Jhon Arias en la Copa Libertadores: de ídolo a enemigo del Fluminense

Luego del triunfo que consiguió por 2-1 de visitante, el equipo del chocoano, Palmeiras, busca clasificar este miércoles a una nueva final en la Copa Libertadores. El partido contra el Flu es desde las 7:30 p. m., con transmisión de ESPN y Disney+.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
Jhon Arias en la Copa Libertadores, con la camiseta de Palmeiras.
Jhon Arias, con la camiseta de Palmeiras.
Foto: Vía X

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Jhon Arias ya no es querido en Fluminense. El chocoano, que durante cuatro años fue ídolo del equipo de Río de Janeiro, pasó de recibir ovaciones a soportar insultos y abucheos. Su regreso al Maracaná, durante la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, fue nuevamente una muestra de cómo cambió su relación con una afición que ahora lo considera un traidor.

El 10 de la selección de Colombia, que actualmente representa a Palmeiras, fue silbado cada vez que tocó la pelota. La hostilidad fue tal que, después del triunfo 2-1 de su equipo,…

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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