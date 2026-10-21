El 10 de la selección de Colombia, que actualmente representa a Palmeiras, fue silbado cada vez que tocó la pelota. La hostilidad fue tal que, después del triunfo 2-1 de su equipo,…

Jhon Arias ya no es querido en Fluminense. El chocoano, que durante cuatro años fue ídolo del equipo de Río de Janeiro, pasó de recibir ovaciones a soportar insultos y abucheos. Su regreso al Maracaná, durante la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, fue nuevamente una muestra de cómo cambió su relación con una afición que ahora lo considera un traidor.

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Las dos caras de Jhon Arias en la Copa Libertadores: de ídolo a enemigo del Fluminense

El 10 de la selección de Colombia, que actualmente representa a Palmeiras, fue silbado cada vez que tocó la pelota. La hostilidad fue tal que, después del triunfo 2-1 de su equipo, respondió a quienes alguna vez lo idolatraron: “Creo que la gente sufre de amnesia. Soy un jugador que ganó para este club, soy parte de su historia”.

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Tiene argumentos para defenderse. Con Fluminense ganó la Copa Libertadores de 2023, siendo una de las figuras del equipo que derrotó a Boca Juniors en la final. Además, conquistó dos campeonatos cariocas y la Recopa Sudamericana de 2024, en cuya definición marcó los dos goles del título.

Su historia cambió cuando decidió marcharse al Wolverhampton de Inglaterra en 2025. La aventura europea duró apenas seis meses y, cuando regresó a Brasil, eligió Palmeiras, pese a que había manifestado su intención de volver a Fluminense.

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El colombiano, en consecuencia, tiene ahora otro objetivo. Este miércoles, desde las 7:30 p. m., hora de Colombia, buscará una nueva clasificación a la final de la Copa Libertadores, esta vez con la camiseta de Palmeiras.

Jhon Arias en la Copa Libertadores; la cara de Colombia

El equipo paulista llega con ventaja después de ganar 2-1 en el Maracaná, gracias a los goles del Flaco López y Marlon Freitas. Wesley Natã descontó en los minutos finales y mantuvo con vida a Fluminense.

Palmeiras, dirigido por Abel Ferreira, necesita apenas un empate para clasificarse. Si Fluminense gana por un gol, habrá penaltis; si lo hace por dos o más, avanzará directamente. La posible ausencia de Vitor Roque, por lesión, representa una dificultad adicional para los locales.

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Para Colombia la historia tiene otro significado. Sin equipos nacionales entre los protagonistas de la fase definitiva, una constante de todos los años, Arias se ha convertido en el principal motivo para seguir una competición que, desde hace varios años, tiene en él a uno de sus representantes más importantes.

No es el único colombiano que busca la final. Fluminense cuenta con Kevin Serna y Julián Millán, mientras que en la otra semifinal aparecen Jorge Carrascal, de Flamengo, y Miguel Monsalve y Edwuin Cetré, de Estudiantes de La Plata.

Esa eliminatoria también permanece abierta tras el empate 0-0 en Argentina. Flamengo y Estudiantes definirán al segundo finalista el jueves, en el Maracaná.

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Sin embargo, ninguno de esos nombres ha tenido la continuidad y el protagonismo continental de Arias, campeón en 2023 y nuevamente decisivo en Palmeiras, con el que suma tres goles en esta edición de la Libertadores.

El colombiano está a un partido de disputar otra final, programada para el 28 de noviembre en Montevideo. La paradoja es evidente: para acercarse a su segunda Libertadores, Arias tendrá que eliminar al equipo que lo convirtió en ídolo y cuya hinchada, ahora, no quiere volver a verlo ganar.

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