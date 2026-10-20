Colombia hizo historia en gimnasia, pero todavía debe seguir esperando para Los Ángeles 2028

Sin embargo, la sola clasificación a la final representó para Colombia todo un hito. Liderados por Ángel Barajas, medallista de plata en París 2024, Colombia logró 40.066 en la modalidad de piso, 41.365 en bóveda, 38.565…

Con 240.093 puntos, la selección masculina colombiana de gimnasia se quedó con el octavo lugar en las finales por equipos del Mundial de Gimnasia Artística 2026. No le alcanzó para estar en el podio, que era el gran objetivo, ya que los tres primeros lugares conseguían cupo directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Sin embargo, la sola clasificación a la final representó para Colombia todo un hito. Liderados por Ángel Barajas, medallista de plata en París 2024, Colombia logró 40.066 en la modalidad de piso, 41.365 en bóveda, 38.565 en caballo con arcos, 39.232 en barras paralelas, 39.266 en anillos y 41.599 en barra fija.

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Ángel Barajas, Jorman Álvarez, Thomas Mejía, Juan Felipe Ramos, Yan Zabala y Camilo Vera fueron los integrantes del equipo colombiano. Aunque no se logró el cupo a los Olímpicos, lo hecho por Colombia es histórico. Es la primera vez que el país participa en la final del Mundial de Gimnasia Artística, quedando por detrás de las otras siete delegaciones participantes. Japón, Federación Rusa, China, Gran Bretaña, Suiza, Estados Unidos y Países Bajos.

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¿Cómo le fue a Colombia en la final por equipos del Mundial de Gimnasia Artística?

En Róterdam, Países Bajos, la figura del equipo en la final de este martes fue Ángel Barajas, medallista de plata en barra fija en los Juegos Olímpicos de París 2024. Justamente en ese aparato logró la calificación más alta de toda la final. Fueron 14.900 puntos, superando al japonés Daiki Hashimoto, campeón olímpico en Tokio 2020 (14.866). El cucuteño se presentó en los seis aparatos y acumuló 83.432 unidades, por encima de su registro en la ronda clasificatoria (82.831).

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Camilo Vera también participó en todas las pruebas y sumó 81.231 puntos. Su mejor nota llegó en salto, con 14.133, la mayor del equipo en esa especialidad. Completaron la nómina Thomas Mejía, Jorman Álvarez, en anillas, y Yan Zabala, en barra fija. Por aparatos, el mejor rendimiento colombiano fue en barra fija con 41.599 puntos, la tercera marca de la competencia, por delante de Estados Unidos, Gran Bretaña y Suiza. En salto, Colombia obtuvo 41.365 unidades.

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Colombia, en busca de un lugar en Los Ángeles 2028

La delegación colombiana obtuvo 40.066 puntos en suelo, 39.266 en anillas, 39.232 en barras paralelas y 38.565 en caballo con arzones. El título fue para Japón (251.928), seguido por el equipo ruso (250.329) y China (249.193). Estas tres delegaciones fueron las que se quedaron con los cupos olímpicos.

El Mundial de Róterdam fue el primer evento clasificatorio de gimnasia artística para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en los que competirán 12 equipos masculinos. Las nueve plazas restantes se definirán en el Mundial de Chengdu (China), en 2027, entre los países que aún no las hayan obtenido.

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Colombia entre los mejores ocho del mundo

Colombia llegará a esa definición como una de las ocho mejores selecciones del mundo. Para París 2024, el país no logró clasificar un equipo completo y estuvo representado de forma individual por Barajas. El trabajo seguirá con miras a Chengdu y, por supuesto, a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

La participación colombiana en Róterdam continuará con dos finales individuales. El jueves 22 de octubre, Barajas y Vera disputarán el all-around, al que accedieron en los puestos noveno (82.831) y décimo (82.764), respectivamente. El domingo 25 será el turno de la barra fija, también con Barajas y Vera.

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