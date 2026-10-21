Boca Juniors, una vez más, impuso la mística de su historia. Evocando los mejores años de la institución Xeneize, el conjunto azul y oro venció 3-1 a Vasco da Gama en Río de Janeiro y se clasificó a la gran final de la Copa Sudamericana 2026 que se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia. En la nómina del Boca destacan nombres colombianos como Sebastián Villa, que ya sabe lo que es jugar finales internacionales, y Álvaro Montero.

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Del otro lado, Marino Hineztroza intentó suplir la ausencia del también futbolista colombiano Carlos Andrés Gómez, quien asistió en la victoria 1-0 de Vasco en la Bombonera, pero salió expulsado. Sin embargo, el ex Atlético Nacional no pudo mostrar su talento y se tuvo que conformar con protagonizar un conato de bronca al final del partido con algunos jugadores argentinos. Vale la pena recordar que Hinestroza estuvo muy cerca de fichar por Boca Juniors en enero.

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Primer tiempo de Boca Juniors en el Maracaná

Apenas en el minuto cuatro, Boca ya había empatado la serie con un gol de Lautaro Di Lollo, quien se elevó en el área a la salida de un tiro de esquina. El defensor central conectó el centro con su frente y envió el balón al fondo del arco para el delirio de los 4.000 hinchas de Boca Juniors que viajaron a Brasil.

Cuando parecía que así iba a terminar la primera mitad, Miguel Merentiel se encontró de frente al arco completamente solo luego de un pase largo de Sebastián Villa. El delantero argentino no se apresuró y definió de gran manera para el 2-0 en el partido y el 2-1 en el global, dejando todo a favor de Boca.

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¡¡LA BESTIA MERENTIEL SE FUE MANO A MANO, DEFINIÓ A COLOCAR Y MARCÓ EL SEGUNDO GOL PARA QUE BOCA DE VUELTA EL GLOBAL ANTE VASCO!!



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Segundo tiempo de Boca Juniors en Río de Janeiro

A pesar del brillante y lúcido primer tiempo del club argentino, seis veces campeón de la Copa Libertadores, la segunda parte fue un verdadero parto para los de la Boca. Antes y después del gol de José Luis Rodríguez Bebanz al 65′, los argentinos pusieron más fuerza y testosterona que pases y remates.

Un síntoma que se acrecentó después de la anotación que empataba la serie. Cuando parecía que la definición se extendería hasta los penales, apareció el capitán y campeón del mundo con Argentina en Catar 2022, Leandro Paredes, para sacar un remate fuera del área y poner la serie 3-2 a favor de Boca Juniors.

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¡¡IMPRESIONANTE PAREDES!! ¡¡A LO CAMPEÓN DEL MUNDO PARA LA VENTAJA DE BOCA ANTE VASCO DA GAMA EN BRASIL!!



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¿Cuándo es la final de la Copa Sudamericana 2026?

Con el 3-1 consumado en el marcador final y uno que otro conflicto de Paredes con los jugadores brasileños terminado el partido, algo que se le está haciendo costumbre al argentino, Boca confirmó su nombre en la gran final de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

La escuadra Xeneize esperará rival entre Torque de Uruguay y Atlético Mineiro, que gana en el global tras vencer 3-0 en el partido de ida en Brasil. La definición del título será en territorio colombiano el sábado 21 de noviembre de 2026 en un renovado Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

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Algunos problemas entre jugadores de Vasco y Boca tras la clasificación del equipo argentino en el Maracaná.



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