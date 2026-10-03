Cristiano Ronaldo tema de conversación en Portugal, mientras en Argentina despiden a Messi

El entrenador portugués evitó abordar el espinoso asunto de la espantada de Cristiano…

El seleccionador luso, Jorge Jesus, evitó hablar este sábado 3 de octubre de 2026 sobre la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal y puso el foco en Noruega, su rival del domingo 4 de octubre en la cuarta fecha de la Liga de las Naciones de la UEFA. "En este momento, por mi parte, voy a centrarme en el equipo y en el adversario. Noruega es un equipo, en mi opinión, de los cinco mejores de Europa, con grandes jugadores", afirmó Jorge Jesus.

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El entrenador portugués evitó abordar el espinoso asunto de la espantada de Cristiano Ronaldo. "Después del partido habrá tiempo para hablar de eso", afirmó el seleccionador de Portugal, quien, sin embargo, no dudó en elogiar a Cristiano Ronaldo. "Cris es un símbolo de la selección portuguesa; es un símbolo de Portugal, que quede bien claro", afirmó Jorge Jesus, ganador de la Copa Libertadores 2019 con Flamengo frente a River Plate de Argentina.

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Cristiano Ronaldo fuera de la selección de Portugal

Cristiano abandonó la concentración de la selección portuguesa el miércoles 30, en la víspera del partido de Liga de las Naciones contra Dinamarca, que los lusos ganaron 4-2. El astro portugués dejó la concentración tras la rueda de prensa donde el seleccionador Jorge Jesús confirmó que no sería titular.

En el encuentro contra Noruega del pasado domingo, no jugó ni un solo minuto pese a calentar más de media hora. "A su debido tiempo diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al cual siempre estuve dedicado", afirmó Ronaldo en un mensaje.

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Minetra tanto, Messi a punto de despedirse de Argentina

La selección de fútbol de Burkina Faso llegó este sábado a Buenos Aires, horas antes de enfrentar a Argentina en un amistoso al que arriba diezmada tras un largo y accidentado viaje que puso en suspenso la realización del compromiso. Los Étalons aterrizaron en la capital argentina a las 6:44 p. m. hora local.

Tan solo cinco horas antes del comienzo del partido contra la Albiceleste, previsto para las 9:00 p. m. en el estadio Más Monumental de River Plate, según datos del Aeropuerto Internacional de Ezeiza de Buenos Aires. El seleccionado africano partió el sábado desde Marruecos en un vuelo rumbo a Argentina.

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Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días 🩵🤍🩵 pic.twitter.com/7VVV2doDZP — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 31, 2026

Argentina enfrentará a una diezmada Burkina Faso

Eso sí, el seleccionado africano llegó a territorio argentino sin "varios jugadores importantes" y con refuerzos de la selección Sub-23, afirmó la Federación Burkinesa de Fútbol (FBF). El conflicto comenzó cuando el vuelo chárter que debía llevar al equipo desde Marruecos a suelo argentino fue cancelado.

Según un comunicado difundido por Eurodata Sport, empresa organizadora del encuentro, la compañía aérea detectó una falla técnica en el avión y canceló el vuelo por "motivos de fuerza mayor". La demora obligó a buscar otro avión, pero para entonces algunos integrantes del plantel decidieron no viajar.

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Burkina Faso, un nuevo rival africano para la Selección.



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