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El vicio del “parley”: la estructura de las apuestas en el fútbol

Luiz Inácio Lula da Silva, al prohibir las apuestas deportivas en Brasil, reabrió una discusión que se ha movido a escala global. ¿Pueden regularse o ya son parte fundamental de la estructura de la economía del deporte.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
Las apuestas en el fútbol cada vez son más parte fundamental del mercado.
Las apuestas en el fútbol cada vez son más parte fundamental del mercado.

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El presidente Luiz Inácio Lula da Silva no pudo evitar esbozar una sonrisa, que casi se le convierte en risa, luego de lanzarle una pulla al Palmeiras, acérrimo rival de su adorado Corinthians. El tema eran las apuestas en el fútbol. La escena ocurrió en un mitin político, en plena campaña para la primera vuelta de las elecciones que este mismo fin de semana podrían escoger presidente en Brasil. Lula, micrófono en mano, paseando de un lado al otro de la tarima y con la voz totalmente cansada y ronca —producto de la andanada de discursos que…

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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