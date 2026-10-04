Portugal, vigente campeón de la Liga de Naciones, se clasificó este domingo 4 de octubre de 2026 para los cuartos de final del torneo UEFA tras ganarle 2-1 a Noruega en el Estádio do Dragão de Oporto, cerrando la primera ventana internacional tras la Copa Mundial de la FIFA con un pleno de cuatro victorias. Los noruegos se adelantaron con un gol de Kristoffer Ajer (36′), pero João Cancelo igualó (38′) y Gonçalo Ramos puso el 2-1 (79′) definitivo en el partido.

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Portugal, sin Cristiano Ronaldo, venció 2-1 a Noruega en la Liga de Naciones de la UEFA

Respecto a Cristiano Ronaldo, la estrella lusa volvió este domingo 4 de octubre a Arabia Saudita con su club, Al-Nassr, tras abandonar la concentración de Portugal en medio de algunas desavenencias con el seleccionador portugués Jorge Jesus. El entrenador campeón de la Copa Libertadores 2019 con Flamengo dejó sus explicaciones sobre el caso para después del encuentro contra Noruega, que garantizó el pase a cuartos de la Liga de Naciones.

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Portugal en busca del bicampeonato

Los portugueses, que acabaron con 10 por la expulsión de Francisco Conceição (86′), lideran el grupo 4 de la Liga A con seis puntos de ventaja sobre Dinamarca, que ganó 1-0 a Gales este domingo 4, mientras que los noruegos son terceros en un grupo que comparten con Gales y Dinamarca.

Tras unos primeros minutos igualados, con lusos y noruegos presionando alto y dificultando la salida del rival, Portugal fue poco a poco haciéndose con el control del juego. Los portugueses fueron metiendo a Noruega en su campo con Nuno Mendes y Conceição entrando con peligro por los costados del campo.

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𝙊 𝙥𝙖𝙡𝙘𝙤 𝙚𝙨𝙩𝙖́ 𝙥𝙧𝙤𝙣𝙩𝙤 🏟️



𝙏𝙝𝙚 𝙨𝙩𝙖𝙜𝙚 𝙞𝙨 𝙨𝙚𝙩 🏟️ #NationsLeague pic.twitter.com/mYhpIsLniS — Portugal (@selecaoportugal) October 4, 2026

Portugal 2-1 Noruega

Los nórdicos buscaron hacer daño al contraataque y en balones largos en busca de sus hombres de ataque. Antonio Nusa, el hombre más peligroso de Noruega por el costado izquierdo, pudo abrir el marcador en un tiro que sacó Diogo Costa (26′). Respondió Bruno Fernandes con un tiro que puso en apuros al portero Egil Selvik (31′), pero poco después se adelantó Noruega.

En un saque de falta, el balón cayó en el pico del área donde Ajer sacó un tiro que se coló por la escuadra de la portería lusa (36). La alegría apenas duró dos minutos para los noruegos, que poco después veían cómo Cancelo conectaba una gran volea en la frontal del área para poner el 1-1 (38′) en el encuentro.

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¿Portugal extraña a Cristiano Ronaldo?

Los noruegos dieron algo más de agresividad a su juego tras el descanso, aunque Portugal siguió llevando la iniciativa del encuentro. Los lusos, con conducciones de un lado a otro del campo, volvieron a meter a los noruegos en su área hasta que João Félix dejó un balón para que Ramos hiciera el 2-1 (79′).

En los últimos minutos, Portugal aguantó con 10 jugadores por la expulsión de Conceição (86′) las embestidas a la desesperada de Noruega para firmar su pase a cuartos. El triunfo de Jorge Jesus volvió a poner en la conversación la necesidad de tener a Cristiano Ronaldo en el equipo nacional de Portugal.

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