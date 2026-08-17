Deportes Tolima vs. Independiente del Valle: hora y dónde ver en vivo la Copa Libertadores

Jugadores de Deportes Tolima celebrando el paso a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 tras el partido contra Universitario de Deportes de Perú en el estadio Monumental de Lima, el 26 de mayo. Foto: AFP - CONNIE FRANCE

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Deportes Tolima será el primer equipo colombiano en jugar luego del terremoto que sacudió Colombia el pasado lunes 10 de agosto. Lo hará por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Independiente del Valle, un club ecuatoriano dos veces campeón de la Copa Sudamericana.

De allí parte buena parte del reto para el conjunto Pijao, no solo tratar de pasar página desde lo emocional con respecto a lo que fue el sismo en el país, sino también tratar de imponerse de local a una escuadra con jerarquía continental comprobada. Además, recuperar el ritmo tras 10 días de para.

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¿Cómo viene Deportes Tolima?

Tolima no juega desde el 8 de agosto, cuando venció 2-1 a Internacional de Bogotá en el estadio Manuel Murillo Toro. Esa fue su segunda victoria en la Liga Betplay 2026-II después de cuatro jornadas con dos derrotas.

Por lo que es correcto decir que el cuatro ibaguereño todavía no toma la idea de su nuevo director técnico, Sebastián Oliveros. El entrenador colombiano reemplazó a su compatriota Lucas González, que ahora dirige a Nacional.

González fue quien configuró la campaña en la Libertadores que hoy tiene a Tolima en los octavos de final. Ahora la tarea para Oliveros es ganar en Ibagué y completar la clasificación a cuartos de final en territorio ecuatoriano.

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¿Cómo llega Independiente del Valle?

Contraria a la situación de Deportes Tolima, Independiente del Valle sí jugó hace cuatro días en el rentado local. Derrotó 3-2 a Delfín en lo que fue su duodécima victoria en más de dos meses. No pierde desde el 22 de mayo.

Además, tuvo una fase de grupos de la Copa Libertadores muy rendidora con cuatro victorias, un empate y apenas una derrota. Clasificó como primero del grupo por encima del Rosario Central de Ángel Di María con 13 puntos.

Su última caída como visitante en el ámbito continental fue el 5 de mayo 2-0 frente a Universidad Central. Desde entonces el club ecuatoriano acumula 17 triunfos en 18 partidos, una racha que parece casi imbatible para Tolima.

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Tolima vs. Ind. del Valle: hora y dónde ver en vivo

Fecha : martes 18 de agosto de 2026

Lugar : estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué

Hora : 7:30 p. m. (hora de Colombia)

Canal: ESPN y Disney+ Premium

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