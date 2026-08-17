Decepción en el París Saint-Germain: perdió la Supercopa de Francia contra Lens

Luis Enrique, director técnico del París Saint-Germain, luego de perder la final de la Supercopa de Francia, este domingo 16 de agosto de 2026, contra Lens. Foto: AFP - GEOFFROY VAN DER HASSELT

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Pese a jugar con diez jugadores desde el minuto 39, el Lens privó al Paris Saint-Germain de un nuevo título al imponerse 1-0 este domingo 16 de agosto de 2026 en el Trofeo de Campeones (Supercopa de Francia).

PSG, que hace cuatro días conquistó la Supercopa de Europa tras vencer 2-1 al Aston Villa en Salzburgo, sufrió para encontrar su mejor versión en el estadio Bollaert-Delelis, casa del Lens y sede de esta final francesa.

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Los hombres del entrenador español Luis Enrique, campeones defensores de la Ligue 1, sufrieron pese a la temprana expulsión de Kyllian Antonio en la primera mitad. “Creo que merecimos más, pero tengo que felicitar al Lens; ganaron y jugaron muy bien con su intensidad habitual”, insistió Luis Enrique.

Con un gol de Florian Thauvin (32′), el conjunto norteño sumó su primera Supercopa de Francia, que se añade a la Copa de Francia conquistada el pasado mes de mayo contra el Niza (3-1). Los parisinos habían ganado 12 de las últimas 13 ediciones de este trofeo que marca el inicio de la temporada.

El próximo desafío del equipo de Luis Enrique es el inicio de la liga gala, el próximo domingo en su cancha contra el Rennes. Los parisinos no podrán contar para ese duelo con el portugués Nuno Mendes, también expulsado en la recta final del partido por un codazo (86′). Lens terminó segundo en 2026.

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“Cada título es importante”

Luis Enrique alineó un once titular potente, con solo tres cambios respecto al presentado el miércoles contra Aston Villa (2-1). Además, su equipo dominó la posesión en los primeros compases del encuentro, pero sufrió para crear.

“Cada título es importante. Estoy muy contento de escribir una nueva línea en mi palmarés personal y en el de este club. No hay que minimizar esta victoria; cada título cuenta”, valoró el portero de Lens, elegido el mejor de la Ligue 1.

El Lens fue creciendo poco a poco y se adelantó cuando Thauvin, nuevo capitán de los Sangre y Oro, aprovechó un rebote tras disparo de su compañero Matthieu Udol para batir al arquero ruso Matvey Safonov.

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Los locales sufrieron, sin embargo, un enorme contratiempo, a seis minutos para el descanso, por una entrada a destiempo de Kyllian Antonio sobre Maghnes Akliouche. PSG estuvo a punto de aprovechar la ventaja numérica.

Los dobles vigentes campeones europeos siguieron intentando igualar tras el descanso. Mendes, que saltó desde el banquillo, rozó el gol. Luis Enrique dio entrada a la artillería pesada dando minutos a Fabián Ruiz y Ousmane Dembélé.

No obstante, la expulsión de Mendes luego de un codazo sobre Michal Skoras diluyó las posibilidades de remontada de los parisinos, poco habituados en los últimos años a perder partidos por títulos, incluso en el plano internacional.

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