El lunes Klopp grabó un vídeo dirigido a los aficionados. Hablando en inglés, se presentó como "el nuevo" al mando y agradeció a los aficionados que "apoyan desde todas…

Jurgen Klopp, DT de la selección de Alemania, ya empezó su camino como seleccionador. La propuesta es "un poco salvaje" para resucitar a un gigante que lleva demasiado tiempo dormido. El estratega no tiene tiempo que perder en su estreno como del jueves contra Países Bajos, que estrenará a Xavi Hernández en el banquillo en Ámsterdam, en el arranque de la Liga de Naciones.

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Jurgen Klopp, DT de la selección de Alemania: ya empezó a construir su revolución

El lunes Klopp grabó un vídeo dirigido a los aficionados. Hablando en inglés, se presentó como "el nuevo" al mando y agradeció a los aficionados que "apoyan desde todas partes del mundo".

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Jurgen Klopp with a message to the Germany fans 🇩🇪 pic.twitter.com/b2dBqUmYFv — Andoni Iraola’s Reds (@ScouseRed0151) September 21, 2026

Klopp, "el nuevo" de Alemania

El guiño de "el nuevo" hacía referencia a la frase "the normal one" con la que se presentó en Liverpool, que quedó íntimamente ligada a sus gloriosos nueve años en Anfield.

De regreso a los banquillos desde que dejara el norte de Inglaterra en 2024, Klopp ha prometido un "nuevo enfoque" con la esperanza de devolver a la cima del fútbol a su país.

"Lo daremos todo para que nuestro nuevo enfoque se vea", dijo Klopp el jueves. "Puede que se vuelva un poco salvaje, pero acepto eso; solo tiene que ser algo lleno de vida".

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Klopp, en una de sus primeras conferencias de prensa como DT alemán. Foto: EFE - CHRISTOPHER NEUNDORF

Tras el viaje a Ámsterdam, Klopp debutará como local con Alemania en Augsburgo el 27 de septiembre contra Grecia, antes de recibir a Serbia cuatro días después y concluir su primera toma de contacto con el fútbol de selecciones en Salónica el domingo siguiente.

"Caminarías por el fuego por él": Klopp, un DT con jerarquía

El éxito constante de Klopp en Maguncia, Borussia Dortmund y Liverpool le ha dado un estatus de intocable en el fútbol alemán.

Muchos entrenadores de alto perfil han asumido el cargo de seleccionador de Alemania, pero pocos han recibido tanto control ni tanta libertad para sacudir el statu quo.

Su primer paso, convocar a 44 jugadores, incluidos 16 debutantes, que se dividirán en dos convocatorias de 22, con dos partidos para cada uno de los grupos.

El lateral derecho del Friburgo Philipp Treu es uno de los recién llegados. Sin haber estado antes en el radar de la selección alemana, el jugador de 25 años nunca ha trabajado con Klopp, pero sintetizó la actitud de muchos de los futbolistas que el técnico ha transformado a lo largo de los años.

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"Tienes la sensación de que caminarías por el fuego por él", dijo Treu el martes, añadiendo que Klopp "es un tipo increíble".

Otro recién llegado es el delantero del Eintracht Fráncfort Younes Ebnoutalib, que fue cortejado por Marruecos, campeón de África y semifinalista del Mundial de 2022.

El delantero, nacido en Fráncfort, explicó su decisión de elegir Alemania y resumió el atractivo de Klopp: "Cuando te llama, tienes que ir. Es uno de los mejores entrenadores del mundo y transmite una energía realmente positiva".

Alemania, una década sin rumbo –

Cuatro veces campeona del Mundo (la última en 2014), Alemania solo ha ganado un partido de eliminación directa en Mundiales o Eurocopas desde 2016.

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La tarea de Klopp de insuflar vida a la alicaída Mannschaft será complicada, pero el técnico de 59 años está acostumbrado a resucitar gigantes caídos.

El Dortmund acababa de esquivar la bancarrota cuando Klopp tomó las riendas. En cinco años, su equipo había ganado dos ligas y disputado una final de Champions League.

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En el Liverpool, Klopp llevó a un equipo que solo se había clasificado una vez para la Champions en las cinco temporadas anteriores, a tres finales, ganando una. Y lo más importante de todo: devolvió el título de liga a Anfield por primera vez en la era de la Premier League.

Con un panorama mediático fragmentado, poblado de exjugadores ansiosos por criticar a la Federación Alemana (DFB), Klopp se ha propuesto unir al país en torno a una causa común.

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En el anuncio de su convocatoria repartió gorras de un patrocinador con los colores de la bandera alemana y el mensaje "uno de 83 millones".

El carismático técnico también se ha puesto en contacto con miembros de los All-Stars de la DFB —exjugadores con al menos una internacionalidad— para pedirles apoyo.

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La leyenda, hoy comentarista, Lothar Matthäus quedó claramente convencido por el encanto de Klopp, y escribió en su columna de Sky Alemania que "todo será mejor" con el sonriente entrenador al frente.

"Esto no siempre fue así en los últimos años, pero la confianza es importante", escribió el ganador del Balón de Oro.

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