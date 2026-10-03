Nairo Quintana, en medio de un conmovedor homenaje, se despidió del ciclismo: video

Antes de tomar la salida, más de 100 corredores levantaron sus bicicletas, mostrando el…

Nairo Quintana será eterno. Este sábado 3 de octubre de 2026, durante el Giro de Emilia, última carrera del colombiano como profesional, los demás participantes del evento le rindieron una calle de honor a uno de los mejores deportistas en la historia de Colombia. Una conmovedora y emotiva despedida a una leyenda del ciclismo mundial que no solo conquistó las montañas más exigentes en Europa, sino que también se ganó el respeto del ciclismo de élite.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Antes de tomar la salida, más de 100 corredores levantaron sus bicicletas, mostrando el neumático delantero, y pedalearon para darle paso al niño de Combita. Boyacá convertido en hombre. Por esa calle improvisada, Quintana emergió con su caballito de acero también con la rueda de adelante levantada y una sonrisa que dejó escapar su felicidad. "Gracias" fue lo único que atinó a decir en medio de una emoción que casi lo embarga hasta las lágrimas.

Publicidad

No se pierda: Nairo Quintana: títulos y estadísticas clave del gigante que dice adiós

¡El pelotón homenajea a Nairo Quintana en su despedida! El ciclista colombiano cuelga hoy sábado 3 de octubre la bicicleta de forma oficial en el Giro de Emilia, poniendo fin a una exitosa carrera deportiva de 17 temporadas en la élite del ciclismo mundial.🚴‍♂️🇨🇴😊🫶 pic.twitter.com/rrqWGsajZc — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) October 3, 2026

El Giro de Emilia es muy especial para Nairo Quintana

17 temporadas en el circuito World Tour y Nairo decidió cerrar una de las páginas más gloriosas del deporte colombiano en donde todo comenzó. Allí, en el Giro de Emilia, fue donde el boyacense consiguió una de sus primeras victorias importantes. Fue en la edición de 2012 cuando todavía no se había obtenido una grande.

Los fanáticos del deporte de las vielas jamás olvidarán cómo se impuso ‘Nairoman’ en la subida a San Luca. Allí, en las montañas italianas, se comenzó a gestar la leyenda que plantaría cara a uno de los mejores escaladores de la historia, Chris Froome, en los grandes escenarios del ciclismo mundial.

Le puede interesar: Nairo Quintana se despide del ciclismo profesional: hora y dónde ver su última carrera

Nairo Quintana vuelve al Giro de Emilia como un ícono

14 años después de aquella conquista, Quintana regresó para cerrar una carrera extraordinaria que dejó en la memoria colectiva de los colombianos jornadas de ensueño, ganando las mejores carreras del mundo. Y puede que la Vuelta a España o el Giro de Italia pesen más en la estadística, pero Emilia siempre será el punto de partida y ahora de culminación de ‘Nairoman’.

Y aunque el lunar de su carrera siempre será el Tour de Francia, quedando segundo en 2013 y 2015, realmente el palmarés de Nairo Quintana es envidiable. Un Giro de Italia (2014) y una Vuelta a España (2016) son mucho más de lo que imaginó ese niño que salió de Boyacá para cumplir los anhelos de todo un país.

Entérese: Tour Colombia 2027 ya tiene sede y prepara su regreso a las carreteras colombianas

Nairo Quintana y una carrera inolvidable

17 años han pasado desde ese lejano 2009 en el que un tal Nairo Quintana emergió en el ciclismo colombiano. Ahora, a sus 36 años, Quintana cerró una trayectoria maravillosa que lo llevó más lejos que cualquier otro pedalista de este país. Las carreteras de Europa jamás olvidarán sus solos de pedal.

Y eso es justamente lo que homenajeó hoy ese pasillo de bicicletas en Italia. La culminación de una carrera que no solo hizo feliz a un hombre y a su familia, sino a una Colombia ávida de alegrías deportivas. Fue la despedida de un corredor que escaló cada puerto bailando sobre una bicicleta que hoy es inmortal.

Le podemos recomendar: Brandon McNulty conquistó el Mundial de Ruta: medallero final y balance de Colombia

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador