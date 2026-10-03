Inglaterra aplastó 7-0 a la Croacia de Luka Modric que se resiste a retirarse

El resultado frente a los británicos superó el 6-0 que le encajó el actual campeón del…

Harry Kane (8′, 53′) y Bukayo Saka (45′, 68′) firmaron sendos dobletes, mientras que Jude Bellingham (21′), Anthony Gordon (39′) y Morgan Rogers (87′) completaron la apabullante victoria de Inglaterra contra Croacia. Los liderados futbolísticamente por Luka Modric venían de también ser goleados 4-1 contra España el pasado martes 29 de septiembre de 2026. Sin embargo, lo de este sábado frente a Los Tres Leones supone su derrota más abultada de la historia.

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El resultado frente a los británicos superó el 6-0 que le encajó el actual campeón del mundo en territorio español en otro partido de la Liga de Naciones de la UEFA. Con esto, los croatas se quedan terceros con tres puntos en la tabla de posiciones del grupo A3 de la competencia. Por su parte, Inglaterra se encuentra igualada a seis unidades con La Roja, que ganó sus dos primeras jornadas y recibe en el último turno del día a República Checa, cuarto lugar.

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A phenomenal performance in Croatia 👏 pic.twitter.com/ecRMYl7tSZ — England (@England) October 3, 2026

Inglaterra y su milagrosa recuperación contra Croacia

Los ingleses venían de perder 3-2 en el debut de la Liga de Naciones el pasado sábado 26 de septiembre en Wembley contra España (3-2). Eso sí, la selección de los tres leones reaccionó el martes 29 con un triunfo 2-0 sobre República Checa, la cual se hunde en el fondo de la tabla sin puntos.

Esta vez, la visita a Croacia se convirtió en un auténtico paseo en el que marcaron en la primera mitad las cuatro figuras de arriba, Kane, Bellingham, Gordon y Saka, con un tanto cada uno. Fue especialmente valiosa en esa primera parte la aportación de Bellingham, que además de su tanto dio dos asistencias.

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The biggest win in #NationsLeague history 😳



…and our #ThreeLions achieved it away from home 🙌 pic.twitter.com/i4zOvPENxW — England (@England) October 3, 2026

Inglaterra en éxtasis por la goleada

En la segunda mitad, Kane y Saka reincidieron para sellar sus dobletes contra una Croacia totalmente sobrepasada. Rogers puso la cereza sobre el pastel, con el séptimo tanto con el tiempo cumplido. "Tengo que felicitar al equipo; me encantó su actitud. Todos estuvieron al más alto nivel", celebró el seleccionador de los ingleses, el alemán Thomas Tuchel, en declaraciones a la televisión ITV Sport.

En la tabla de máximos anotadores de la primera categoría del torneo, Kane acumuló cuatro dianas y pasó al primer lugar, con una ventaja de un gol sobre el noruego Erling Haaland, el portugués João Félix, el español Lamine Yamal y su compañero Gordon. "Todo ha sido increíble, del principio al final. Dice mucho de tu equipo tener 90 minutos así, desde que empieza hasta que termina, controlando totalmente con y sin balón", destacó Kane en ITV.

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Sharing a special moment with the 100 England fans in the stadium ❤️



Thank you so much for joining us in Croatia and continuing to support our #ThreeLions around the world 🌍 pic.twitter.com/R3EbdevLtm — England (@England) October 3, 2026

Luka Modric, desconocido frente a Inglaterra

La estrella croata Luka Modric fue titular y, tras asistir con resignación a la debacle de los suyos, fue cambiado antes de la hora de juego. Su equipo fue superado una y otra vez en una tarde donde nada funcionó. El símbolo de la debacle fue una ocasión increíblemente fallada por Mateo Kovacic al borde del descanso, cuando con todo el arco para sí envió fuera ante la perplejidad de todos.

El partido de Rijeka se disputó además con unas gradas muy vacías por una sanción. Solo se autorizó la presencia de 6.000 niños invitados por la Federación Croata de Fútbol y de un centenar de aficionados visitantes. En el último juego de esta ventana internacional, Inglaterra recibirá a la República Checa el martes, en una cuarta jornada en la que Croacia recibirá ese mismo día a España.

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