Además, los nuestros ya superaron la barrera de las 100 medallas, al sumar 110, en el medallero general. Colombia conserva su tercer lugar por detrás solo de Argentina (161 preseas en total) y Brasil (178). Los colombianos aventajan a Chile, que…

Este domingo 20 de septiembre tuvo tintes dorados gracias a la delegación colombiana en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Al cumplirse el octavo día de competencias de las justas en territorio argentino, nuestros atletas entonaron el himno en cinco ocasiones y subiendose al podio 14 veces.

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Mariana Pajón se bañó de oro y Colombia superó las 100 medallas en Santa Fe 2026

Además, los nuestros ya superaron la barrera de las 100 medallas, al sumar 110, en el medallero general. Colombia conserva su tercer lugar por detrás solo de Argentina (161 preseas en total) y Brasil (178). Los colombianos aventajan a Chile, que recuperó el cuarto lugar, por 18 medallas en total.

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¡EL RENACER DE LA REINA 👑! Que bonito es ver a Mariana sosteniendo una medalla otra vez, esta vez junto a un equipazo de pista 💛💛💙❤️. pic.twitter.com/vs84u3bVtE — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) September 20, 2026

Mariana Pajón y el ciclismo de pista

El país ostenta 39 oros, 37 platas y 34 bronces) y mantiene la disputa con Argentina por la segunda plaza (le aventaja por cuatro preseas doradas), mientras Brasil es líder sólido (71 oros). El ciclismo de pista entró en acción y de inmediato hizo que la pista del Invencible velódromo se volviera amarilla, azul y roja.

Fueron tres oros y una plata. En las finales de Persecución Equipos (L. Osorio, E. Castaño, L. Hernández, C. Valbuena y S. Cuadrado; 4:23.037) y Velocidad por Equipos (S. Cuadrado, J. Gaviria, M. Pajón y M. Loaiza; 48.263), ambas en la rama femenina, nuestras corredoras volaron hacia lo más alto del podio. Con especial mención para Mariana Pajón que volvió a subirse al podio después de cambiar el BMX por el ciclismo de pista.

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¡LA REINA VOLVIÓ 🥹! Un momento muy emocionante se vivió en los Juegos Sudamericanos cuando Mariana Pajón subió junto a su equipo a lo alto del podio de la prueba de velocidad por equipos femenina.



Luego de competir en París 2024, Mariana se había alejado de las competencias… pic.twitter.com/xJylCuI3AB — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) September 21, 2026

Mariana Pajón no fue la única en dar medalla en ciclismo

Los varones siguieron el ejemplo de las damas y en Velocidad (R. Murillo, K. Quintero, C. Ortega y J. Parra) se impusieron a Venezuela (43.693), con un promedio de velocidad de 61.795. La plata fue masculina, en Persecución varones (J. Arango, A. Arboleda, J. Parra y B. Sánchez).

Tatiana Rentería, coleccionista de medallas para Colombia, sumó un oro más suramericano, en los 76 kg, tras superar a la venezolana Acosta. “Quería venir a esta competencia porque no había participado en las recientes y ahora el sueño es cambiarle el color a la medalla en Los Ángeles 2028″, declaró la medallista.

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#Lucha 🥋 | ¡UN ORO y TRES BRONCES 🇨🇴!



Tatiana Rentería tuvo una destacada actuación al llevarse la medalla de oro en los 76 kilogramos, mientras que Arbey Alarcón, Alexa Cuero, y Paula Montoya se llevaron las preseas de bronce en #Santafe2026.



¡Vamos por más 💛💛💙❤️! pic.twitter.com/UwZmvSE2xr — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) September 21, 2026

Mariana Pajón dejó el camino abierto en Santa Fe 2026

Del agua emergió otra celebración colombiana. En Sunfish masculino de vela, Simón Gómez (-15) gritó campeón y la consagración suramericana en el Club de Niños Manuel Belgrano llenó de orgullo a nuestra delegación que sumó cuatro medallas de plata y cinco de bronce en esta jornada dominical.

Este lunes 21 de septiembre, en el marco de la novena jornada de los Juegos Suramericanos 2026, Colombia se estrenará en polo acuático, tanto en la rama femenina como en la rama masculina. El tenis de campo, el squash y el tenis de mesa también harán su aparición con la ilusión intacta de seguir sumando metales preciosos para la delegación nacional.

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¡CARRERÓN 😍! Así fue como Stefany Cuadrado, Manuela Loaiza, Juliana Gaviria, y Mariana Pajón se quedaron la presea de oro en la velocidad por equipos femenina.



Imposible no emocionarse 💛💛💙❤️. pic.twitter.com/C00QfFg4UY — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) September 20, 2026

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