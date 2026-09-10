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La “Orejona” que busca Luis Díaz con el gigante bávaro: Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt

El club alemán inicia su camino en el torneo más importante de clubes de Europa, y lo hace con Luis Díaz como uno de sus grandes protagonistas. Fran Cánepa, conductor y comentarista argentino de ESPN, pone al conjunto alemán entre sus favoritos para quedarse con el título.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
09 de septiembre de 2026 – 07:00 p. m.
Munich (Germany), 09/09/2026.- Luis Diaz of Munich attends the team’s training session in Munich, Germany, 09 September 2026. Bayern Munich will face FK Bodø/Glimt on 10 September 2026 in Munich. (Liga de Campeones, Alemania) EFE/EPA/ANNA SZILAGYI
Luis Díaz busca convertirse en el cuarto colombiano en ganar la Champions League. EFE/EPA/ANNA SZILAGYI
Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

Un año más y comienza la carrera por conseguir la tan anhelada “Orejona”. Un trofeo reservado para unos pocos: solo 22 clubes, de los más de 500 que han participado en la competición, han conseguido ganar la Uefa Champions League, incluyendo la antigua Copa de Europa.

En esa lista aparece Bayern Múnich, seis veces campeón del certamen, un club acostumbrado a levantar dicho trofeo y que ahora tiene a Luis Díaz como uno de sus protagonistas. El extremo busca escribir su propio capítulo en esa historia y convertirse en el cuarto futbolista…

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales. DiegoDazaGomez dadaza@elespectador.com

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