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Millonarios, otra vez en crisis

Millonarios enfrenta esta noche (8:10 p. m.) a Fortaleza en el estadio Metropolitano de Techo con la imperiosa necesidad de ganar y jugar bien.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
Las mejores imágenes de la presentación de Cuadrado y el triunfo de Millonarios
Juan Guillermo Cuadrado portando la camiseta número 7 de Millonarios en el estadio El Campín.

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Desde el 8 de diciembre de 2024, último partido de Alberto Gamero con el Millonarios que construyó durante cinco años, el club Embajador sale de una crisis para entrar en otra. Exceptuando el primer semestre de 2025 con David González en el que apenas un gol los separó de jugar la gran final, Millos vive en un constante apuro por volver a ser competitivo, como lo fue con Gamero durante un lustro, y ganar con frecuencia, lo que precisamente le faltó con ‘Tito’.

La reciente derrota por penales en los octavos de final de la Copa Betplay contra…

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol. 27DanielMontoya dmontoya@elespectador.com

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Comentarios
  • UJUD(9371)Hace 26 minutos
    ¿ Al fin dónde es el juego ? ¿ Campín o Techo ?
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