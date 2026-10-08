Millonarios, otra vez en crisis

Desde el 8 de diciembre de 2024, último partido de Alberto Gamero con el Millonarios que construyó durante cinco años, el club Embajador sale de una crisis para entrar en otra. Exceptuando el primer semestre de 2025 con David González en el que apenas un gol los separó de jugar la gran final, Millos vive en un constante apuro por volver a ser competitivo, como lo fue con Gamero durante un lustro, y ganar con frecuencia, lo que precisamente le faltó con ‘Tito’.

La reciente derrota por penales en los octavos de final de la Copa Betplay contra Barranquilla FC, último de la segunda división, exacerbó los ánimos de la hinchada albiazul. Una de las que más compra abonos, camisetas y llena el estadio cada dos semanas. Sin embargo, toda esa lealtad no se ha visto recompensada en el campo de juego, ni con un rendimiento que invite a soñar con volver a ser campeón y mucho menos con resultados para sacar pecho.

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¿Quién tiene la culpa de la crisis en Millonarios?

En redes sociales es común que el agua sucia caiga en los directivos, pero lo cierto es que este año Millos tiene una de las mejores nóminas del campeonato. Por eso no se entiende la eliminación contra Barranquilla. Cuando no está Daniel Ruiz, entra Mackalister Silva o Carlos Darwin Quintero. Lo mismo pasa en el frente de ataque con Leonardo Castro, Rodrigo Contreras y Andrey Estupiñán. Hay planteles más completos, pero son nombres relevantes.

Por eso, otras voces apuntan a que el fracaso en la Copa Betplay fue en su mayoría responsabilidad de los futbolistas. Eso sí, otros señalan a Alberto Miguel Gamero como el mayor responsable. Especialmente por "casarse" con jugadores que no han brindado el mejor de sus rendimientos de manera constante. Danovis Banguero y Stiven Vega son algunos de los nombres que han estado con Gamero desde su primera etapa con el club azul y siguen siendo vitales.

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Y es que a pesar de ser el entrenador más exitoso de Millonarios en el siglo XXI con tres títulos en cinco años (2020-2024), desde su vuelta tras la abrupta salida de Fabián Bustos de la dirección técnica. Alberto Gamero tan solo ha podido ganar dos partidos de los seis que ha disputado en la Liga Betplay. Y aunque tampoco ha perdido, los cuatro empates contra Pereira, Cali, Nacional y Medellín acentúan una situación de descontento entre los hinchas.

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¿Es suficiente la llegada de Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios?

Aun así, la llegada de Juan Guillermo Cuadrado, uno de los cuatro fantásticos de la selección de Colombia durante su mejor generación, ilusionó a los aficionados con recobrar el envión e ir por el título. Además, el número 7 mostró un gran rendimiento frente a Deportivo Independiente Medellín, escuadra en la que debutó como profesional. Sin embargo, sigue estando por debajo de un estado físico ideal para estar disponible más tiempo para Millonarios.

Es posible que haga su debut en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá esta noche con Fortaleza. Una oportunidad no solo para Cuadrado para seguir sumando minutos y ganar ritmo de competencia, sino también para el cuadro capitalino que necesita la victoria con urgencia. Aunque hoy ocupa un lugar dentro de los ocho, es el equipo que más partidos tiene jugados, por lo que con el calendario completo sus 21 puntos no parecen tantos como la tabla hoy lo indica.

Eso sí, si Millonarios quiere, no solo ganarle a Fortaleza y sumar tres puntos fundamentales en su aspiración de volver a los cuadrangulares después de un año y medio, sino también comenzar una seguidilla de triunfos que le permitan llegar al número mágico de 30 unidades, necesita recobrar la tranquilidad y la confianza. Dos sensaciones que se le notaron, y de sobra, a Juan Cuadrado durante su presentación oficial en la sede deportiva del club bogotano.

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Cuadrado llegó para jugar y ser feliz

El exjugador del Inter de Milán, Juventus y Chelsea entró a la rueda de prensa con la misma sonrisa que lo acompañó durante casi 20 años en Europa. Saludó mirando hacia todas las direcciones y se sentó al frente de los micrófonos con una serenidad envidiable. Y aunque muchos periodistas, especialmente los de medios partidarios, le preguntaron si era consciente de la institución a la que llegaba y de lo que exigía, él respondió que conocía perfectamente porque lo había contratado en Millonarios. Sin embargo, nunca paró de sonreír en cada respuesta. Incluso bromeó con otros temas.

Cuando terminó con todas las preguntas, se dispuso a posar para las cámaras con su nueva camiseta y nueva dorsal. Nunca ocultó la enorme alegría que sentía por volver a su país. Y aunque Millonarios no fue su primera opción para retornar al fútbol profesional colombiano, pues incluso habló primero con Independiente Medellín, el poder de convencimiento y negociación de Gustavo Serpa fue suficiente para que tomara el primer vuelo hacia Bogotá.

En conclusión, aunque el arribo de Juan Guillermo Cuadrado a Millos no resuelve la crisis en la que está sumido el club desde la salida de David González, el fracaso de Hernán Torres y la falta de tacto con Fabián Bustos, el exseleccionado de Colombia se une a una plantilla que, en el papel, está obligada a competir por la estrella de Navidad.

No solo por la capacidad técnica y física de los jugadores, sino especialmente porque así lo exige la historia del segundo club más ganador del fútbol colombiano. 16 títulos de liga siguen siendo suficientes para estar por detrás de Atlético Nacional por solo dos trofeos en el historial, pero parecen haberse quedado muy cortos hace mucho tiempo cuando clubes como Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe y América de Cali, con descenso incluido, han ganado más campeonatos en los últimos 25 años.

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