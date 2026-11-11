Manchester United tiene un acuerdo verbal con Mauricio Pochettino

Manchester United y el director técnico argentino, Mauricio Pochettino, alcanzaron un "acuerdo verbal" para que el todavía seleccionador de los Estados Unidos sea el nuevo entrenador del club, uno de los dos clubes más ganadores en la historia de la Premier League. Así lo informaron este miércoles 11 de noviembre de 2026 algunos medios británicos. La cadena Sky Sports informó que el equipo y el DT llevaron a buen puerto sus negociaciones contractuales.

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De hacerse oficial, Pochettino sustituiría en el banquillo de Old Trafford a Michael Carrick, quien llegó el 13 de enero de este año para sustituir al portugués Ruben Amorim. En medio de ellos dos estuvo Darren Fletcher, quien dirigió durante ocho días de manera interina. Amorim fue despedido el 5 de enero tras repetir el rumbo de sus colegas anteriores, protagonizar una crisis deportiva e institucional, que hoy parece un bucle del que no puede salir el equipo rojo.

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Manchester United apoya la destitución de Carrick

El actual entrenador del United está en la diana luego de que el prestigioso club del norte de Inglaterra haya firmado el peor inicio de temporada en los últimos 40 años. Incluso actualmente está en la zona de descenso en la Premier League tras encadenar ocho partidos consecutivos sin ganar. Un fracaso total.

Medios británicos aseguran que el futuro de Carrick se decidirá en una reunión a la que asistirán el influyente accionista Jim Ratcliffe, el director ejecutivo Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox en Mónaco, este miércoles. Todo parece indicar que Berrada y Wilcox se inclinan por destituir a Carrick.

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¿Manchester United pagará por Pochettino?

En caso de que esta postura termine haciéndose oficial, Pochettino parece ser la primera opción para Berrada y Wilcox. El entrenador argentino de 54 años, ex Tottenham, tiene una amplia experiencia en la Premier tras sus etapas al frente de Southampton, Chelsea y especialmente los Spurs donde tuvo éxito.

No es la primera vez, además, que el nombre de Pochettino aparece como posible inquilino del banquillo en Old Trafford. No obstante, firmó hace apenas tres meses una ampliación de contrato para seguir con Estados Unidos hasta el Mundial de 2030, por lo que el United debería pagar una compensación.

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Manchester United, otra vez en crisis

Según la BBC, Mauricio Pochettino tendría una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares, que en caso de ser realmente pretendido por Manchester United, no debería ser un impedimento para destrabar las negociaciones. entre la selección norteamericana y el equipo 20 veces campeón de la liga.

Otros posibles aspirantes al cargo serían el ex entrenador del Newcastle Eddie Howe, el ex técnico del Chelsea Antonio Conte y el ex seleccionador de Alemania Julian Nagelsmann. El United tendrá del parón internacional de dos semanas para resolver su situación en el banquillo antes de regresar a la competición contra el Liverpool el 22 de noviembre, en una nueva edición del clásico de Inglaterra entre los dos clubes más ganadores del fútbol inglés.

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