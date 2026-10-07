¿Qué dijo Néstor Lorenzo tras la victoria de la selección de Colombia contra Perú?

La victoria contra Perú le permitió a la selección de Colombia cerrar con una sensación mucho más amable una fecha FIFA que, sin embargo, dejó más preguntas que certezas. El equipo de Néstor Lorenzo encontró finalmente el triunfo y mostró algunos brotes del recambio que busca construir, pero el propio entrenador reconoció después del partido que todavía faltó fútbol, continuidad y, sobre todo, terminar mejor las jugadas. ¿Qué dijo Néstor Lorenzo después del último examen de esta gira?

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Mire más: Colombia le ganó con un cómodo 2-0 a Perú en el último partido de la fecha FIFA

Colombia terminó sus tres partidos con un triunfo, un empate y una derrota. Igualó 1-1 con México en Baltimore, perdió 1-0 frente a Paraguay en Nueva Jersey y derrotó 2-0 a Perú en Miami, con goles de Samuel Velásquez y Daniel Arcila. Fue una gira pensada también para observar alternativas y ampliar la base de jugadores del proceso, algo que terminó siendo uno de los principales argumentos positivos del técnico.

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¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre Colombia tras vencer a Perú?

“Dimos un paso adelante. La parte táctica, la dejo de lado porque eso es lo que más fácil se puede mejorar. Tuvimos mejores sociedades en algunas partes del campo, después de los primeros 15-20 minutos nos plantamos en campo rival y en los tres partidos mantuvimos una estructura que le permitió a los jóvenes adaptarse”, aseguró Néstor Lorenzo.

La frase resume buena parte de lo que dejó el último partido. Colombia volvió a sufrir durante el comienzo, tuvo dificultades para acelerar la circulación y tardó en instalarse cerca del área contraria. Después encontró mejores conexiones y consiguió jugar más tiempo en territorio peruano. Hubo una evolución con respecto a los dos encuentros anteriores, aunque todavía insuficiente para concluir que el funcionamiento colectivo ya encontró un nuevo punto de partida.

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También reveló Lorenzo aquello que precisamente le faltó a Colombia durante buena parte de la gira: “Me hubiera gustado que el fútbol fluyera más y que hubiésemos terminado más las jugadas”.

Ahí aparece probablemente la mayor deuda de estas tres presentaciones. La selección tuvo momentos de posesión y consiguió mantener una estructura relativamente estable pese a las modificaciones de nombres, pero le costó transformar ese control en ataques claros. Hubo poca continuidad entre la elaboración y el último tercio, escasa profundidad durante varios pasajes y demasiadas posesiones que terminaron antes de convertirse en ocasiones. El resultado contra Perú mejora el balance, pero no elimina esos problemas.

“Contento con la actitud y lo que ha pasado en estos días juntos, con muchachos nuevos y vemos que hay futuro que se puede construir. Es algo muy positivo porque incluso los que no jugaron los vimos de cerca y vimos que tienen potencial para ser llamados”, explicó el entrenador después del encuentro.

Ese puede ser el principal saldo favorable de la concentración. Lorenzo quería comprobar hasta dónde podían responder futbolistas con menos recorrido internacional y terminó encontrando alternativas. Samuel Velásquez marcó el primer gol frente a Perú y Daniel Arcila anotó el segundo, mientras otros jóvenes tuvieron minutos durante la gira. Más allá de quién permanezca en las próximas convocatorias, Colombia amplió el abanico disponible para un proceso que necesita empezar a mirar más allá de la base que sostuvo el ciclo anterior.

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¿Qué dijo Néstor Lorenzo de la renovación del equipo de cara a lo que viene?

“De los que están, de los que estuvieron y los que van a estar. Te das cuenta de cuándo captan y cuándo no. Tanto en el festejo o en una derrota. No tengo más que palabras de agradecimiento a los muchachos por estos 15 días. Hay jugadores que esperaron mucho tiempo y les tocó, como Aldair Quintana por ejemplo. Hay jugadores que a lo mejor vinieron en este ciclo y van a esperar otro tiempo. La selección es de todos y tiene que sentirse parte de. Cuando dicen que es una familia, que lo demuestren. La Selección está por encima de todo”, agregó Lorenzo.

No es una declaración menor. El técnico parece asumir que este momento del proceso no consiste simplemente en cambiar algunos nombres, sino en reconstruir jerarquías y roles dentro del grupo. Algunos de los futbolistas que protagonizaron los últimos años continuarán siendo fundamentales, otros tendrán que competir por su espacio y varios jóvenes empezarán a acercarse. La convivencia entre esas generaciones será uno de los desafíos más importantes de los próximos meses.

“Lo que más nos da satisfacción es saber que tenemos muchachos que van a poder entrar más fácil a un equipo que le ha ido bastante bien. Ojalá repitamos el proceso que tuvimos hasta el Mundial. No es fácil lo que hizo el grupo anterior y muchos van a seguir, pero el que entre tiene que estar a la altura y creo que hay material”, afirmó el seleccionador.

Hay material, pero todavía falta convertirlo en equipo. Ese es quizás el balance más preciso después de los tres amistosos. Colombia encontró respuestas individuales, pero todavía no suficientes respuestas colectivas. Incluso el 2-0 contra Perú admite matices: el mejor tramo colombiano llegó en el segundo tiempo, cuando el rival disputó toda esa etapa con diez futbolistas. La reacción fue valiosa y el equipo aprovechó la superioridad, aunque el contexto también obliga a moderar el entusiasmo.

En números, la gira dejó cuatro puntos hipotéticos sobre nueve, tres goles a favor y dos en contra. Pero tratándose de amistosos, el resultado probablemente sea lo menos importante. La cuestión está en lo que dejó el juego: Colombia fue opaca contra México, dio otro paso atrás en la derrota frente a Paraguay y recién contra Perú logró mostrar durante un periodo más prolongado varias de las virtudes que Lorenzo pretende recuperar.

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Por eso, después de escuchar qué dijo Néstor Lorenzo, la sensación sigue siendo agridulce. El técnico se lleva nombres nuevos, competencia interna y la certeza de que existen jugadores capaces de insertarse en el proceso. Pero también deberá trabajar en la generación de sociedades, la velocidad de circulación, la conexión entre el mediocampo y el ataque y una falencia que él mismo señaló: terminar las jugadas. Ganarle a Perú fue un paso adelante. La pregunta es si Colombia podrá sostenerlo cuando vuelva a encontrarse con un rival que le exija durante los 90 minutos.

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¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

La próxima oportunidad para comprobarlo llegará en noviembre. Colombia enfrentará dos veces a Chile: el viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali y el martes 17 en el Estadio Nacional de Santiago. Los horarios todavía están por confirmar. Serán dos nuevos ensayos para saber si aquello que Lorenzo definió como “futuro que se puede construir” empieza finalmente a traducirse no solo en nuevos nombres, sino también en un equipo que juegue mejor.

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