Millonarios vs. Santa Fe: hora y dónde ver en vivo la semifinal de la Liga Femenina 2026

Sin embargo, más allá de que el contexto sea a favor de Millos, no hay que olvidar que Santa Fe es uno de los mejores históricamente de la rama femenina. Las Leonas vienen de jugar las últimas dos finales, y aunque las perdieron…

Millonarios consiguió un valioso empate en el partido de ida de las semifinales de la Liga Betplay Femenina 2026. Independiente Santa Fe no pudo pasar del 2-2 con su rival de patio y ahora tendrá que conseguir la clasificación a la gran final en condición de visitante. Un estadio El Campín pintado de azul y blanco.

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Sin embargo, más allá de que el contexto sea a favor de Millos, no hay que olvidar que Santa Fe es uno de los mejores históricamente de la rama femenina. Las Leonas vienen de jugar las últimas dos finales, y aunque las perdieron contra Deportivo Cali, son uno de los clubes más ganadores con tres títulos.

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📸 ¡@LeonasSantaFe 𝘆 @MillosFcFem 𝗲𝗺𝗽𝗮𝘁𝗮𝗿𝗼𝗻 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗜𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗦𝗲𝗺𝗶𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 #𝗟𝗶𝗴𝗮𝗙𝗲𝗺𝗲𝗻𝗶𝗻𝗮𝗕𝗲𝘁𝗣𝗹𝗮𝘆𝗗𝗜𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟲! 🙌



Resultado del partido: SFE 2 – 2 MIL#LaCasaDeTodos pic.twitter.com/xaqkpJOZHK — DIMAYOR (@Dimayor) September 18, 2026

Millonarios ¿favorito?

Aunque los antecedentes no favorecen a las embajadoras, a juzgar por el rendimiento en la liga actual, Millonarios podría tener un ligero favoritismo. El trabajo de la entrenadora de Angie Vega, quien llegó al club en 2023, cada vez da mejores resultados y parece que este año es el de la gran final.

No obstante, al frente no está cualquier rival, Independiente Santa Fe, el primer campeón masculino y femenino. Un equipo más que acostumbrado a este tipo de escenarios. Ahora la responsabilidad está del lado albiazul, que querrá comenzar a redondear un gran campeonato que no quiere que termine aquí.

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Santa Fe quiere acabar con el sueño de Millonarios

A pesar de las dificultades para clasificar a las semifinales de la liga femenina, Santa Fe siempre le generó peligro a Millonarios en el partido de ida. El gran trabajo que tiene con su técnico y muchos talentos individuales no hace que un club sea siempre candidato al título. Al igual que Deportivo Cali.

Eso sí, si las cardenales quieren llegar a una nueva final tendrán que emplearse a fondo para eliminar a su rival de patio. Adicionalmente, seguramente tendrá un gran marco de público en contra, pues Millos espera que todas las tribunas habilitadas estén llenas; todos en busca de la primera final.

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El segundo de la tarde en el empate de las #Leonas en la semifinal – ida 🇮🇩 pic.twitter.com/od4G95OdGY — Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) September 18, 2026

Millonarios vs. Santa Fe: hora y dónde ver en vivo

Fecha : domingo 20 de septiembre de 2026

: domingo 20 de septiembre de 2026 Lugar : estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

: estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá Hora : 6:30 p. m.

: 6:30 p. m. Canal: Win Sports

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La otra semifinal de la Liga Betplay femenina 2026

Este domingo 20 de septiembre, Deportivo Cali recibirá a Atlético Nacional en el compromiso de vuelta de la otra semifinal de la Liga Femenina. La serie está 2-1 a favor del equipo azucarero que parece estar cabalgando el campeonato, clasificando segundo en el todos contra todos y en los cuadrangulares.

En caso de que el club vallecaucano también gane el partido de vuelta, sea quien sea su rival en la gran final, terminará la llave en condición de local. Sin embargo, Millonarios, en caso de eliminar a Santa Fe, tiene alguna posibilidad de terminar la final en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

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