 

Publicidad

Millonarios vs. Santa Fe: hora y dónde ver en vivo la semifinal de la Liga Femenina 2026

Millonarios y Santa Fe lo darán absolutamente en busca de la gran final de la Liga Betplay Femenina 2026. Las azules por la primera y las rojas por la tercera consecutiva.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
19 de septiembre de 2026 – 02:45 p. m.
Millonarios vs. Santa Fe: hora y dónde ver en vivo la semifinal de la Liga Femenina 2026
Disputa por el balón entre Santa Fe y Millonarios en el juego de ida de la semifinal de la Liga Betplay 2026.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Millonarios consiguió un valioso empate en el partido de ida de las semifinales de la Liga Betplay Femenina 2026. Independiente Santa Fe no pudo pasar del 2-2 con su rival de patio y ahora tendrá que conseguir la clasificación a la gran final en condición de visitante. Un estadio El Campín pintado de azul y blanco.

Sin embargo, más allá de que el contexto sea a favor de Millos, no hay que olvidar que Santa Fe es uno de los mejores históricamente de la rama femenina. Las Leonas vienen de jugar las últimas dos finales, y aunque las perdieron contra Deportivo Cali, son uno de los clubes más ganadores con tres títulos.

Le sugerimos: El Campín probará el reconocimiento facial: así funcionará el FacePass en Santa Fe vs. Cali

Millonarios ¿favorito?

Aunque los antecedentes no favorecen a las embajadoras, a juzgar por el rendimiento en la liga actual, Millonarios podría tener un ligero favoritismo. El trabajo de la entrenadora de Angie Vega, quien llegó al club en 2023, cada vez da mejores resultados y parece que este año es el de la gran final.

No obstante, al frente no está cualquier rival, Independiente Santa Fe, el primer campeón masculino y femenino. Un equipo más que acostumbrado a este tipo de escenarios. Ahora la responsabilidad está del lado albiazul, que querrá comenzar a redondear un gran campeonato que no quiere que termine aquí.

Le recomendamos: Juan Fernando Quintero fue blanco de un botellazo en Bucaramanga: video

Santa Fe quiere acabar con el sueño de Millonarios

A pesar de las dificultades para clasificar a las semifinales de la liga femenina, Santa Fe siempre le generó peligro a Millonarios en el partido de ida. El gran trabajo que tiene con su técnico y muchos talentos individuales no hace que un club sea siempre candidato al título. Al igual que Deportivo Cali.

Eso sí, si las cardenales quieren llegar a una nueva final tendrán que emplearse a fondo para eliminar a su rival de patio. Adicionalmente, seguramente tendrá un gran marco de público en contra, pues Millos espera que todas las tribunas habilitadas estén llenas; todos en busca de la primera final.

Le puede interesar: Santa Fe vs. Millonarios: empate 2-2 en El Campín por la Liga Betplay Femenina 2026

Millonarios vs. Santa Fe: hora y dónde ver en vivo

  • Fecha: domingo 20 de septiembre de 2026
  • Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá
  • Hora: 6:30 p. m.
  • Canal: Win Sports

Le podemos recomendar: Santa Fe y Millonarios empataron y dejaron todo para la vuelta de las semifinales 2026

La otra semifinal de la Liga Betplay femenina 2026

Este domingo 20 de septiembre, Deportivo Cali recibirá a Atlético Nacional en el compromiso de vuelta de la otra semifinal de la Liga Femenina. La serie está 2-1 a favor del equipo azucarero que parece estar cabalgando el campeonato, clasificando segundo en el todos contra todos y en los cuadrangulares.

En caso de que el club vallecaucano también gane el partido de vuelta, sea quien sea su rival en la gran final, terminará la llave en condición de local. Sin embargo, Millonarios, en caso de eliminar a Santa Fe, tiene alguna posibilidad de terminar la final en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

No se pierda: Santa Fe hizo públicos sus gastos mensuales, ¿en qué se gasta la plata el león?

Siga a la nueva version digital de la sección deportiva de El Espectador.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol. 27DanielMontoya dmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

Fútbol Colombiano

Fútbol Profesional Colombiano

Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe Femenino

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Liga Betplay

Liga BetPlay Femenina

Liga Betplay femenina 2026

Liga femenina

liga femenina 2026

Millonarios

Millonarios femenino

Millonarios vs. Santa Fe

Millonarios vs. Santa Fe en vivo

Millonarios vs. Santa Fe hora

Millonarios vs. Santa Fe hoy

Millonarios vs. Santa Fe partido

millos

Millos femenino

Santa Fe

Santa Fe Femenino
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido