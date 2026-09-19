Millonarios goleó 3-0 en la presentación de Juan Cuadrado: estas son las mejores imágenes

1/15 Juan Guillermo Cuadrado durante su presentación como jugador de Millonarios en el estadio El Campín. Foto: Camilo Suárez 2/15 Juan Guillermo Cuadrado durante su presentación como jugador de Millonarios en el estadio El Campín. Foto: Camilo Suárez 3/15 La leyenda de embajadora, Willington Ortiz, con la mítica camiseta número 7 de Millonarios a Juan Guillermo Cuadrado. Foto: Camilo Suárez 4/15 Juan Guillermo Cuadrado portando la camiseta número 7 de Millonarios en el estadio El Campín. Foto: Camilo Suárez 5/15 Francisco Chaverra elude al arquero de Boyacá Chicó para anotar el 1-0 de Millonarios en la fecha 11 de la Liga Betplay 2026-II. Foto: Camilo Suárez 6/15 Francisco Chaverra celebra el primer gol de Millonarios frente a Boyacá Chicó en el estadio El Campín de Bogotá. Foto: Camilo Suárez 7/15 Francisco Chaverra celebrando el 1-0 de Millonarios contra Boyacá Chicó en el estadio El Campín por la jornada 11 de la Liga Betplay 2026-II. Foto: Camilo Suárez 8/15 Francisco Chaverra, jugador de Millonarios para la Liga Betplay 2026-II. Foto: Camilo Suárez 9/15 Andrey Estupiñán resistiendo la marca de un defensor de Boyacá Chicó en el estadio El Campín de Bogotá. Foto: Camilo Suárez 10/15 David Mackalister Silva elude a un futbolista de Boyacá Chicó en el partido de la undécima jornada de la Liga Betplay 2026-II en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Foto: Camilo Suárez 11/15 Andrey Estupiñán por poco anota un gol en el partido entre Millonarios y Boyacá Chicó en el estadio El Campín. Foto: Camilo Suárez 12/15 Francisco Chaverra, jugador de Millonarios, en el partido contra Boyacá Chicó por la fecha 11 de la Liga Betplay 2026-II. Foto: Camilo Suárez 13/15 Daniel Ruiz de Millonarios lucha con un jugador de Boyacá Chicó por el balón en El Campín. Foto: Camilo Suárez 14/15 Andrey Estupiñan celebra con sus compañeros de Millonarios el 3-0 en el partido contra Boyacá Chicó en el estadio El Campín. Foto: Camilo Suárez 15/15 Andrey Estupiñan se abraza con Sebastián del Castillo tras el tercer gol de Millonarios contra Boyacá Chicó en el partido de la fecha 11 de la Ligs Betplay 2026-II. Foto: Camilo Suárez

Millonarios tuvo una tarde redonda en El Campín. El conjunto dirigido por Alberto Gamero derrotó 3-0 a Boyacá Chicó por la undécima fecha de la Liga BetPlay II-2026 y consiguió su segunda victoria consecutiva, en una jornada que tuvo como gran protagonista a Juan Guillermo Cuadrado.

El partido comenzó con un Millonarios decidido a tomar la iniciativa. Desde los primeros minutos, el equipo bogotano buscó instalarse en campo contrario y encontró rápidamente la ventaja. Aunque el juego no tuvo siempre la fluidez esperada, el conjunto embajador logró controlar el desarrollo del juego.

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Le contamos: Millonarios goleó 3-0 a Boyacá Chicó, presentó a Cuadrado y es segundo en la Liga Betplay

💙 Hoy celebramos el amor en todas sus formas.



El que se siente por alguien especial, por los amigos de siempre y por esos colores que nos unen. Ⓜ️✨



Que nunca falten los momentos para compartir, celebrar y disfrutar junto a quienes hacen especial cada día. 🥰



¡Feliz Día del… pic.twitter.com/4keYLvvkxL — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 19, 2026

Millonarios 3-0 Boyacá Chicó

Boyacá Chicó intentó reaccionar en el comienzo del segundo tiempo y tuvo algunas aproximaciones que obligaron a Millonarios a mantener la concentración. Sin embargo, el equipo de Gamero logró sostener la ventaja y terminó encontrando los espacios para ampliar la diferencia.

El 3-0 confirmó una jornada importante para Millonarios, que vuelve a encadenar triunfos en un momento en el que necesita acercarse a los primeros lugares y asegurar su clasificación a los cuadrangulares. El conjunto tiene 19 puntos y la necesidad de mantener el ritmo en la parte alta de la tabla.

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⏱ 90’ ¡TARDE AZUL EN EL CAMPÍN! Nos llevamos los tres puntos frente a Boyacá Chicó ¡VAMOOOOSSS MILLONARIOOOOSSS! ✨🔥⚽⚽⚽Ⓜ️.



Ⓜ️ 3 – 0 ♟️ | #MFCvCHI pic.twitter.com/lOZ628qqTq — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 19, 2026

Millonarios y El Campín recibieron a Cuadrado

Antes del comienzo del partido, el estadio El Campín vivió uno de los momentos más esperados por los aficionados de Millonarios: la presentación oficial de Juan Guillermo Cuadrado. El futbolista antioqueño saltó por primera vez al césped del estadio vestido con la camiseta azul y blanca.

El club había convocado a sus hinchas para recibir al jugador antes del encuentro y más de 22.000 personas acompañaron la jornada en el escenario bogotano. Cuadrado, de 38 años, regresó al fútbol colombiano después de 17 años en Europa. Su carrera lo llevó por clubes como Chelsea, Juventus e Inter.

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¡EL SEGUNDO DE LA TARDE ANDREYYY! ⚽️⚽️🔥Ⓜ️ pic.twitter.com/RIdNPuZkjn — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 19, 2026

El Juan Guillermo Cuadrado de Millonarios

Llevará la camiseta número 7 y firmó contrato hasta junio de 2027. Su llegada representa también el regreso de un futbolista que solamente había disputado poco más de un año en el fútbol profesional colombiano, cuando defendió los colores de Deportivo Independiente Medellín en sus comienzos.

El debut, sin embargo, tendrá que esperar. Cuadrado debe cumplir una sanción de dos partidos derivada de una expulsión sufrida en la Copa de Italia. Por esa razón no estuvo entre los convocados para enfrentar a Boyacá Chicó, aunque sí pudo vivir su primer encuentro con la hinchada desde un palco.

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Millonarios vs. Atlético Nacional

Su regreso ocurre además en un momento particular para el fútbol colombiano. La llegada de Cuadrado coincide con el retorno de otras exfiguras de la selección de Colombia, entre ellas James Rodríguez, quien juega con Atlético Nacional. El propio Cuadrado destacó la importancia de que futbolistas con experiencia internacional vuelvan al país.

Ahora Millonarios deberá trasladar la ilusión generada por el fichaje a la cancha. El próximo gran reto será Atlético Nacional, en Medellín, un partido que servirá para medir las aspiraciones del equipo de Gamero de campeonar. Mientras tanto, Millonarios ganó, goleó y volvió a sonreír ante su gente.

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¡El Campín está feliz de verte vestido de Azul! 🏟️💙⚽️Ⓜ️🟦 #BienvenidoPani7a pic.twitter.com/UoS23yyMYx — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 19, 2026

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