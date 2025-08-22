Ajedrecistas rusos ganaron la Olimpiada Mundial Sub 16, en Barranquilla

En la Olimpiada Mundial sub-16 de ajedrez compitieron 445 deportistas distribuidos en 90 equipos. Foto: SRG

El equipo Fide 1 se consagró campeón, con honores de la Olimpiada Mundial de Ajedrez Juvenil Sub-16 que concluyó este viernes en el Hotel Dann Carlton de Barranquilla.

El campeón obtuvo nueve triunfos al hilo y alcanzó la presea dorada sin caer en la confrontación general por equipos. Integrado por cuatro jugadores nacidos en Rusia, el Fide 1 selló el campeonato derrotando 3.5 por 0.5 a Fide 2, conformado por jugadores bielorrusos.

Desde su llegada a Colombia, los jóvenes rusos se perfilaron como los favoritos casi que indiscutidos. Fide 1 fue líder de la clasificación en siete de las nueve rondas. Cedieron el primer lugar en la segunda y tercera vueltas, pero una vez lo retomaron, no volvieron a bajar de lo más alto de la tabla.

La nómina de los medallistas de oro es de lujo: todos son Grandes Maestros del ajedrez: Anna Shukhman, también campeona sub-20; Iván Zemlyanskii, quien a sus 14 años es el GM más joven de Rusia; Savva Vetokhin, GM desde 2024 y Artem Uskov, quien fue el Maestro Internacional con menos edad (12 años) de su país.

En el torneo los jugadores de Fide 1 obtuvieron 27 triunfos a lo largo del certamen, pactaron siete empates y sufrieron solo dos derrotas.

Los otros equipos en el podio de la Olimpiada de Ajedrez

Uzbekistán y Kazajistán 2 completaron el podio de la Olimpiada Mundial de Ajedrez Sub-16. Ambos ganaron siete confrontaciones y cayeron en dos, pero en el desempate, los uzbekos superaron a los kazajos.

También con siete triunfos y dos derrotas quedó China, equipo que fue campeón en 2023 y ahora finalizó en la cuarta posición.

En el top 10 de la clasificación se ubicaron India, Fide 2, Cuba 2, México, Kazajistán 1 y Colombia 1, un importante logró para el deporte ciencia en el país.

La Olimpiada Mundial de Ajedrez Juvenil Sub-16 fue un evento organizado por la Alcaldía de Barraquilla, FIDE Internacional, FIDE América, Ministerio Nacional del Deporte, Comité Olímpico Colombiano, Federación Colombiana de Ajedrez y la Liga de Ajedrez del Atlántico.

Contó con el patrocinio del Hotel Dann Carlton Barranquilla, Tigo Colombia, Activos por Colombia, Cajacopi, Hotel Sky Collection COCED, Alemar Transporte Esencial, P&G, AAA, Cosesam, Universidad del Norte, Ascun, FundaSuperior, Miche, Freddy Hernández Abogado, Coffe Zarza y Lozano Ramírez Abogados Asociados.

En la olimpiada mundial sub-16 de ajedrez compitieron 445 deportistas distribuidos en 90 equipos, cada uno compuesto por cuatro integrantes.

Se jugó bajo el sistema suizo a nueve rondas, con un control de tiempo de 45 minutos por jugador más un incremento de 10 segundos por jugada

