Ajedrecistas rusos ganaron la Olimpiada Mundial Sub 16, en Barranquilla

El equipo Fide 1, con cuatro Grandes Maestros, dominó el evento, en el que Colombia terminó en el top 10.

Sandra Rocío Gómez Manrique
22 de agosto de 2025 - 09:43 p. m.
En la Olimpiada Mundial sub-16 de ajedrez compitieron 445 deportistas distribuidos en 90 equipos.
Foto: SRG
El equipo Fide 1 se consagró campeón, con honores de la Olimpiada Mundial de Ajedrez Juvenil Sub-16 que concluyó este viernes en el Hotel Dann Carlton de Barranquilla.

El campeón obtuvo nueve triunfos al hilo y alcanzó la presea dorada sin caer en la confrontación general por equipos. Integrado por cuatro jugadores nacidos en Rusia, el Fide 1 selló el campeonato derrotando 3.5 por 0.5 a Fide 2, conformado por jugadores bielorrusos.

Desde su llegada a Colombia, los jóvenes rusos se perfilaron como los favoritos casi que indiscutidos. Fide 1 fue líder de la clasificación en siete de las nueve rondas. Cedieron el primer lugar en la segunda y tercera vueltas, pero una vez lo retomaron, no volvieron a bajar de lo más alto de la tabla.

La nómina de los medallistas de oro es de lujo: todos son Grandes Maestros del ajedrez: Anna Shukhman, también campeona sub-20; Iván Zemlyanskii, quien a sus 14 años es el GM más joven de Rusia; Savva Vetokhin, GM desde 2024 y Artem Uskov, quien fue el Maestro Internacional con menos edad (12 años) de su país.

En el torneo los jugadores de Fide 1 obtuvieron 27 triunfos a lo largo del certamen, pactaron siete empates y sufrieron solo dos derrotas.

Los otros equipos en el podio de la Olimpiada de Ajedrez

Uzbekistán y Kazajistán 2 completaron el podio de la Olimpiada Mundial de Ajedrez Sub-16. Ambos ganaron siete confrontaciones y cayeron en dos, pero en el desempate, los uzbekos superaron a los kazajos.

También con siete triunfos y dos derrotas quedó China, equipo que fue campeón en 2023 y ahora finalizó en la cuarta posición.

En el top 10 de la clasificación se ubicaron India, Fide 2, Cuba 2, México, Kazajistán 1 y Colombia 1, un importante logró para el deporte ciencia en el país.

La Olimpiada Mundial de Ajedrez Juvenil Sub-16 fue un evento organizado por la Alcaldía de Barraquilla, FIDE Internacional, FIDE América, Ministerio Nacional del Deporte, Comité Olímpico Colombiano, Federación Colombiana de Ajedrez y la Liga de Ajedrez del Atlántico.

Contó con el patrocinio del Hotel Dann Carlton Barranquilla, Tigo Colombia, Activos por Colombia, Cajacopi, Hotel Sky Collection COCED, Alemar Transporte Esencial, P&G, AAA, Cosesam, Universidad del Norte, Ascun, FundaSuperior, Miche, Freddy Hernández Abogado, Coffe Zarza y Lozano Ramírez Abogados Asociados.

En la olimpiada mundial sub-16 de ajedrez compitieron 445 deportistas distribuidos en 90 equipos, cada uno compuesto por cuatro integrantes.

Se jugó bajo el sistema suizo a nueve rondas, con un control de tiempo de 45 minutos por jugador más un incremento de 10 segundos por jugada

