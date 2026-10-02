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Brenda Olaya estará presente en el Campeonato Mundial de Judo Bakú 2026

Brenda Olaya, Francisco Balanta y María Villalba serán los tres judocas colombianos que participarán en el Mundial de Judo de Mayores en Azerbaiyán.

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Redacción Deportes
Brenda Olaya estará presente en el Campeonato Mundial de Judo Bakú 2026
La colombiana Brenda Olaya fue campeona en los -78 kilogramos.
Foto: IJF

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Brenda Olaya, en la categoría de los -78 kg, Francisco Balanta, en la de los -100 kg, y María Villalba, compitiendo en los -57 kg, serán los tres judocas nacionales que disputarán el Campeonato Mundial de Judo Mayores, el cual se desarrollará en Bakú, Azerbaiyán, del 4 al 11 de octubre de 2026. Este certamen internacional reunirá a un total de 627 atletas, siendo 339 hombres y 288 mujeres, en representación de 93 países y seis continentes distintos.

Asimismo, la competencia coronará 14 campeones mundiales individuales en siete categorías diferentes de peso masculino (-60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg) y siete femeninas ( -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg). El evento también tendrá pruebas por equipos mixtos, las cuales tendrán lugar durante la última jornada. Esta modalidad estará conformada así: hombres (-73 kg, -90 kg, +90 kg) y mujeres (-57 kg, -70 kg, +70 kg).

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Brenda Olaya, a la lucha

La primera deportista colombiana que entrará en acción será María Villalba en los -57 kilogramos. Esta categoría de peso tendrá su jornada el martes 6 de octubre junto con la categoría masculina de los -73 kilogramos. Todo esto en busca de comenzar con el pie derecho la competición en Bakú, Azerbaiyán.

Por su parte, Brenda Olaya y Francisco Balanta tendrán actividad el viernes 9 de octubre en sus respectivas categorías, -78 y -100 kilogramos. Las competencias individuales se disputarán en un formato de eliminación directa, con un sistema de repesca para los perdedores en los cuartos de final.

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Brenda Olaya quiero seguir los pasos de Yuri Alvear

La delegación nacional cuenta con quien ha sido, hasta el momento, la única campeona mundial juvenil de la disciplina. En 2024, Olaya subió a lo más alto del podio mundial juvenil en la categoría de -78 kilogramos, al vencer en la final a la alemana Mathilda Niemeyer, en el certamen disputado en Dushanbe, Tayikistán.

Eso sí, a nivel de mayores, Colombia registra tres títulos mundiales gracias a Yuri Alvear, una leyenda del deporte colombiano. Fue medallista olímpica en Londres 2012 y Río 2016; subió a lo más alto del podio de los -70 kilogramos en las ediciones de Róterdam 2009, Río de Janeiro 2013 y Cheliábinsk 2014.

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Por Redacción Deportes

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