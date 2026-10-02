Thomás Mejía , Yan Dairon Zabala , Camilo Vera , Jorman Álvarez y el actual subcampeón olímpico en barra fija, Ángel Barajas , integrarán el equipo nacional de gimnasia artística que participará del 17 al 25 de octubre en la 54.ª edición del Campeonato Mundial de este deporte. La competencia se llevará a cabo en Róterdam, Países Bajos, y será una enorme oportunidad para que Barajas siga sumando medallas de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Ángel Barajas liderará al equipo de Colombia en el Mundial de Gimnasia Artística 2026

Después de 10 años, este certamen internacional regresa a Países Bajos, específicamente a Rotterdam Ahoy, el recinto que acoge las competencias masculinas y femeninas. Los caballeros disputarán los siguientes títulos mundiales: equipos, concurso completo individual, suelo, caballo con arzones, anillas, salto, barras paralelas y barra fija. Esta última, siendo la especialidad del joven prodigio de apenas 20 años, Ángel Barajas, plata en París 2024.

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Ángel Barajas va por todo

La Federación Internacional de Gimnasia recordó los cupos para las finales del certamen mundial por cada categoría. Equipos: los ocho mejores; concurso completo individual: 24 gimnastas y finales por aparatos: ocho atletas, con la salvedad de que solo serán admitidos dos por cada delegación.

Cabe resaltar que la competencia por equipos cuenta con un agregado especial; los tres mejores países obtendrán un cupo directo a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Este hecho también se aplicará a la rama femenina. Una oportunidad inmejorable para clasificarse anticipadamente.

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Calendario del Mundial de Gimnasia 2026

De acuerdo con el calendario de programación más reciente, que puede estar sujeto a cambios, las jornadas del 17, 18 y 19 de octubre contemplan las clasificatorias masculinas y femeninas. El martes 20 tendrán lugar las finales por equipos, mientras que el 22 será la definición del concurso completo individual.

A partir del sábado 24 de octubre comenzarán las finales por aparatos individuales en cada rama. Estas instancias concluirán el domingo. Es importante mencionar que solo las primeras tres jornadas del certamen mundial contarán con doble jornada (mañana y tarde); las siguientes tendrán actividad solo en la tarde.

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El 2026 de Ángel Barajas

Dentro de la delegación colombiana, Barajas cuenta con un gran rendimiento en la temporada 2026, brillando en eventos del ciclo olímpico. Por ejemplo, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el chico fue uno de los múltiples medallistas con cuatro medallas de oro y una de plata.

Además, su registro como figura de las diferentes delegaciones nacionales que integró se repitió en los recientes Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En territorio argentino, Barajas fue multimedallista para Colombia al conseguir tres metales dorados y dos de plata en unas semanas llenas de triunfos.

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