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El futuro del deporte colombiano, a prueba en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Con una delegación de apenas 22 deportistas, Colombia encara los Juegos Olímpicos de la Juventud en Senegal. Los recortes presupuestales empiezan a afectar la proyección olímpica en un país que ya está enfocado en Los Ángeles 2028.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
Emanuel Otálvaro y María Becerra, en la inauguración de los Olímpicos de la Juventud.
Emanuel Otálvaro y María Becerra, en la inauguración de los Olímpicos de la Juventud.

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En los pasillos del Comité Olímpico Colombiano no sobra optimismo frente a la delegación que desde este sábado 31 de octubre competirá en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar, Senegal. Metodólogos del organismo le revelaron a El Espectador que consideran estos Juegos un experimento fallido del Comité Olímpico Internacional (COI). No es que Colombia desconozca la importancia de esta cita para sus jóvenes talentos, sino que existen dudas sobre el verdadero alcance de la competencia y las condiciones en las que se desarrolla. El país…

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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