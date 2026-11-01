Este 10 de diciembre se entregará nuevamente el premio a El Deportista del Año.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Oficial: los nominados a El Deportista del Año 2026 de El Espectador, ¿quién es el mejor? Fernando Camilo Garzon Gomez Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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El deporte colombiano se prepara para una nueva celebración de sus grandes protagonistas. El próximo 10 de diciembre, en el edificio de UCompensar, en Bogotá, El Espectador entregará el premio El Deportista del Año 2026, reconocimiento que desde 1960 ha acompañado los triunfos y las transformaciones del deporte nacional. La ceremonia reunirá a los mejores atletas de la temporada y distinguirá sus actuaciones en las categorías de mayores, paralímpicos y juveniles, además de reconocer a entrenadores, equipos y dirigentes.

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La lista de nominados, publicada este fin de semana en nuestro periódico impreso, corresponde a los nombres seleccionados hasta el 1.º de noviembre de 2026. Sin embargo, el calendario deportivo todavía no termina y algunas competencias podrían modificar el panorama. Jeison López, por ejemplo, está próximo a competir en el Mundial de Levantamiento de Pesas de Ningbo, China, mientras que Emanuel Otálvaro participa en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar, Senegal. Sus resultados, así como los de otros colombianos que siguen en competencia, podrían incidir en las decisiones finales. Incluso, nuevos nombres podrían sumarse a último momento.

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Los nominados en la categoría mayores de El Deportista del Año 2026

Entre los 16 candidatos de la categoría de mayores aparece Ángel Barajas, uno de los grandes referentes de la gimnasia artística colombiana. El medallista olímpico de París 2024 volvió a demostrar su crecimiento durante el Campeonato Mundial de Róterdam, donde compitió entre los mejores gimnastas del planeta y fue protagonista de la histórica clasificación de Colombia a la final por equipos. Su evolución, más allá de la barra fija que lo llevó al podio olímpico, confirma que su carrera está entrando en una nueva etapa.

Otro de los nombres centrales es Jeison López, ganador de El Deportista del Año en 2025. El levantador de pesas, campeón mundial y subcampeón olímpico, afronta una temporada de adaptación después de pasar de los 89 a los 85 kilogramos. Su presentación en el Mundial de Ningbo, programada para el 2 de noviembre, será una nueva oportunidad para medir su nivel frente a la élite internacional. López es una de las principales cartas del deporte colombiano de cara a Los Ángeles 2028 y sus resultados podrían fortalecer todavía más su candidatura.

El patinaje tiene una representación especialmente importante. Kollin Castro y Santiago Vásquez fueron protagonistas del Campeonato Mundial de Asunción, en Paraguay, donde Colombia conquistó su título número 23 en patinaje de velocidad. Castro consiguió tres medallas de oro, dos de plata y estableció dos récords mundiales, mientras que Vásquez también se consagró campeón e impuso una nueva marca mundial en los 200 metros. A ellos se suma Brayan Carreño, quien conquistó su séptimo título mundial de patinaje artístico en la modalidad de solo danza. Tres candidaturas que reflejan el dominio colombiano sobre ruedas.

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El golf también tendrá un representante de peso con Nicolás Echavarría. El antioqueño conquistó en marzo el Cognizant Classic, su tercer título en el PGA Tour, y completó una de las mejores temporadas de su carrera en el circuito más exigente de esta disciplina. En el motociclismo aparece David Alonso, quien continuó su crecimiento en Moto2, consiguió nuevas victorias y se consolidó como uno de los grandes talentos del campeonato mundial. Ambos compiten habitualmente contra algunos de los mejores deportistas del planeta en disciplinas de enorme proyección internacional.

Luis Díaz y Christian González representan dos disciplinas distintas en las que Colombia ha ganado protagonismo internacional. Díaz continúa siendo una de las figuras del Bayern Múnich y de la selección colombiana de fútbol, mientras que González se ha consolidado como uno de los defensores más destacados de los New England Patriots en la NFL, la principal liga de fútbol americano del mundo. Ambos compiten en escenarios de máxima exigencia y sus nominaciones reflejan la presencia de deportistas colombianos en las grandes ligas internacionales.

El atletismo reúne tres candidaturas con argumentos importantes. Flor Denis Ruiz firmó una temporada excepcional en el lanzamiento de jabalina, con un récord suramericano de 67,34 metros y terceros lugares en la final de la Liga Diamante y en el Mundial Ultimate de Budapest. Natalia Linares conquistó el bronce en el Mundial de Atletismo bajo techo y fue segunda en la Liga Diamante de Shanghái, confirmando su lugar entre las mejores saltadoras del mundo. Ronal Longa completa el grupo como uno de los grandes referentes de la velocidad colombiana en los 100 metros planos.

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El ciclismo también tiene protagonistas. Santiago Buitrago, que ganó este año la clasificación de la montaña en La Vuelta a España, mantiene la presencia colombiana en las grandes competencias del calendario internacional de ruta, mientras que Stefany Cuadrado se ha consolidado como una de las velocistas más importantes de la pista. La antioqueña conquistó tres medallas de oro en los Juegos Suramericanos y llegó al Mundial de Changhái como una de las principales cartas nacionales. Su progresión representa una de las noticias más alentadoras del ciclismo colombiano durante el actual ciclo olímpico.

La lista de mayores se completa con dos campeones de disciplinas distintas. Pablo Gómez protagonizó uno de los grandes resultados del tiro con arco colombiano al ganar una parada de la Copa Mundo en Madrid, donde derrotó al neerlandés Mike Schloesser, número uno del escalafón mundial. Paula Aguirre, por su parte, se coronó campeona mundial de los 50 metros apnea en natación con aletas, durante el certamen celebrado en Corea del Sur. Sus nominaciones recuerdan que los grandes resultados colombianos también llegan desde deportes que habitualmente reciben menos atención mediática.

Los nominados en la categoría paralímpica de El Deportista del Año 2026

La categoría paralímpica presenta ocho candidaturas y tiene uno de sus mayores atractivos en el enfrentamiento deportivo entre Angie Nicoll Mejía y Karen Palomeque. Las dos velocistas protagonizaron un momento extraordinario en el Grand Prix de Cali, cuando Mejía estableció un nuevo récord mundial de los 100 metros T38 con 12,04 segundos y Palomeque también superó la anterior plusmarca. Esta última, además, estableció un récord mundial en los 400 metros T38 durante los Juegos Parasuramericanos de Valledupar. Su rivalidad representa uno de los grandes acontecimientos del año.

En la paranatación aparece Sara Vargas, una de las figuras más destacadas de los Juegos Parasuramericanos de Valledupar, donde consiguió siete medallas de oro y una de plata. Su capacidad para competir y ganar en distintas distancias la mantiene como una de las grandes referentes del deporte adaptado colombiano. También está nominada Paula Michelle López, joven promesa del tenis en silla de ruedas, que durante 2026 consiguió importantes resultados internacionales, como su triunfo en los dobles del US Open juvenil, y continuó su crecimiento en el circuito juvenil.

Las otras cuatro candidaturas paralímpicas también representan disciplinas de gran tradición para Colombia. Edilson Chica y Leidy Chica, protagonistas de la boccia nacional, volvieron a competir entre los mejores del mundo y terminaron cuartos en la modalidad de parejas BC4 del Mundial de Seúl. Francisco Sanclemente siguió ampliando su trayectoria en las pruebas de atletismo en silla de ruedas, mientras que Fabio Torres, referente del levantamiento de pesas paralímpico, conquistó dos medallas de oro en los Juegos Parasuramericanos. Son trayectorias que combinan experiencia, vigencia y resultados internacionales.

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Angie Nicolle Mejía, campeona en el Grand Prix de Cali.

Los juveniles nominados en El Deportista del Año 2026

La categoría juvenil también reúne historias que permiten mirar hacia el futuro. Camilo Vera, compañero de Ángel Barajas en la selección colombiana de gimnasia artística, participó en tres finales del Mundial de Róterdam y confirmó su crecimiento entre los mejores especialistas del planeta. Emanuel Otálvaro, de apenas 16 años, consiguió el bronce en el Campeonato Panamericano de mayores de tenis de mesa, después de derrotar a rivales de enorme nivel. Ahora afronta los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar, en los que todavía puede sumar nuevos argumentos a su nominación.

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En el golf juvenil sobresalen María José Marín y Tomás Restrepo. Marín escribió una página histórica al convertirse en la primera latinoamericana campeona del Augusta National Women’s Amateur, uno de los torneos más prestigiosos del golf aficionado femenino. Restrepo, ganador de El Deportista del Año juvenil en 2025, conquistó por segundo año consecutivo el título individual de la Toyota Junior Golf World Cup, disputada en Japón. Sus actuaciones reflejan el excelente momento de las nuevas generaciones del golf colombiano.

Tomás Restrepo se convirtió en el primer colombiano en conquistar dos veces la Toyota Junior Golf World Cup Foto: Instagram Tomás Restrepo

El fútbol juvenil aporta tres nombres. José Escorcia fue una de las figuras de la selección masculina sub-17 durante el Campeonato Sudamericano, especialmente por su actuación frente a Brasil en las semifinales. Juana Ortegón y Luisa Agudelo, por su parte, formaron parte de la selección femenina sub-20 que consiguió el tercer puesto en el Mundial de Polonia. La primera se destacó en el mediocampo y la segunda fue una de las principales referentes del equipo desde el arco. Sus nominaciones reconocen el crecimiento de las selecciones juveniles colombianas.

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La lista juvenil se completa con representantes de otras disciplinas. Manuela Loaiza conquistó el bronce en velocidad en el Mundial Júnior de Ciclismo de Pista; Salim Hanna dio un paso importante en su carrera automovilística al ingresar a la Ferrari Driver Academy; y Jeshua Folleco se coronó campeón mundial juvenil de solo danza en patinaje artístico. También aparecen Gisell Alejandra Caicedo, protagonista del patinaje de velocidad internacional, y Jovanni Tovar, quien conquistó el título mundial sub-17 de lucha libre en los 55 kilogramos. Cinco historias que evidencian la diversidad del talento que viene creciendo en Colombia.

Entrenadores, equipo y dirigentes; más categorías en El Deportista del Año 2026

Detrás de los resultados también hay entrenadores que han sido determinantes en la formación y consolidación de los deportistas. Entre los nominados aparecen Elías del Valle, del patinaje de velocidad, y la dupla de Jairo Ruiz y Jossimar Calvo, de la gimnasia artística. También están Luis Carlos Arrieta, de levantamiento de pesas; Carlos Paniagua, entrenador de la selección femenina sub-20 de fútbol; Freddy Hurtado, de la selección masculina sub-17; Jhon Jaime González, del ciclismo de pista; Martín Suárez, del atletismo; Miguel Yepes, del voleibol sentado; Alonso Mina, del paratletismo; y Luis Carlos Calderón, Willian Jiménez y Moisés Fernández, de la paranatación. Sus candidaturas reconocen el trabajo técnico que hay detrás de los resultados internacionales del deporte colombiano.

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En la categoría de equipo del año figuran seis selecciones nacionales. La de patinaje de velocidad vuelve a ser candidata después de conquistar otro campeonato mundial, mientras que la masculina de gimnasia artística aparece tras su histórica actuación en Róterdam. El fútbol reúne tres postulaciones: la selección femenina de mayores, la femenina sub-20, que terminó tercera en el Mundial de Polonia, y la masculina sub-17. La lista se completa con la selección femenina de rugby 7, subcampeona suramericana. Son seis equipos que representan distintas generaciones y procesos deportivos que han sido protagonistas durante 2026.

Finalmente, la categoría de dirigente deportivo reúne a seis candidatos: Dayra Faisury Dorado Gómez, del paratletismo; Ramón Jesurún, del fútbol; William Peña Rodríguez, del levantamiento de pesas; Samir Portillo Díaz, de la gimnasia; Alberto Herrera Ayala, del patinaje; y Jorge Soto Roldán, de la natación. Sus nominaciones destacan el trabajo administrativo y de gestión que acompaña el desarrollo de estas disciplinas. Todos los reconocimientos se entregarán el próximo 10 de diciembre, en el edificio de UCompensar, durante la edición número 66 de El Deportista del Año de El Espectador, una celebración que desde 1960 ha reconocido a los grandes protagonistas del deporte colombiano.

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La lista completa de nominados a El Deportista del Año 2026

Mayores

Ángel Barajas (gimnasia artística) Christian González (fútbol americano) Kollin Castro (patinaje de velocidad) Santiago Vásquez (patinaje de velocidad) Jeison López (levantamiento de pesas) Nicolás Echavarría (golf) Luis Díaz (fútbol) Brayan Carreño (patinaje artístico) Flor Denis Ruiz (atletismo, lanzamiento de jabalina) Pablo Gómez (tiro con arco, arco compuesto) Stefany Cuadrado (ciclismo de pista) Santiago Buitrago (ciclismo de ruta) Natalia Linares (atletismo, salto largo) Ronal Longa (atletismo, 100 metros planos) Paula Aguirre (actividades subacuáticas, natación con aletas) David Alonso (motociclismo)

Paralímpicos

Angie Nicoll Mejía (paratletismo, velocidad) Sara Vargas (paranatación) Carlos Daniel Serrano (paranatación) Karen Palomeque (paratletismo, velocidad) Edilson Chica (boccia) Leidy Chica (boccia) Francisco Sanclemente (paratletismo, carreras en silla de ruedas) Paula Michell López (tenis en silla de ruedas) Fabio Torres (parapowerlifting) Bryan Balanta (parapowerlifting)

Juveniles

Camilo Vera (gimnasia artística) Emanuel Otálvaro (tenis de mesa) Tomás Restrepo (golf) María José Marín (golf) José Escorcia (fútbol) Salim Hanna (automovilismo) Manuela Loaiza (ciclismo de pista) Juana Ortegón (fútbol) Luisa Agudelo (fútbol) Jeshua Folleco (patinaje artístico) Gisell Alejandra Caicedo (patinaje de velocidad) Jovanni Tovar (lucha olímpica)

Entrenadores

Elías del Valle e Iván Vargas (patinaje de velocidad) Jairo Ruiz y Jossimar Calvo (gimnasia artística) Luis Carlos Arrieta (levantamiento de pesas) Carlos Paniagua (fútbol) Freddy Hurtado (fútbol) Jhon Jaime González (ciclismo de pista) Martín Suárez (atletismo, saltos) Miguel Yepes (voleibol sentado) Alonso Mina (paratletismo) Luis Carlos Calderón, Willian Jiménez y Moisés Fernández (paranatación)

Equipos

Selección de patinaje de velocidad Selección femenina de mayores de fútbol Selección femenina sub-20 de fútbol Selección masculina sub-17 de fútbol Selección masculina de gimnasia artística Selección femenina de Rugby 7

Dirigentes

Dayra Faisury Dorado Gómez (paratletismo) Ramón Jesurún (fútbol) William Peña Rodríguez (levantamiento de pesas) Samir Portillo Díaz (gimnasia) Alberto Herrera Ayala (patinaje) Jorge Soto Roldán (natación)

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