El patinaje de velocidad contará con 28 atletas, el patinaje artístico, con 24, y el hockey en línea, con 40…

Desde este viernes 2 de octubre de 2026 hasta el próximo domingo 18 de octubre, la capital de Paraguay , Asunción, acogerá los World Skate Games , certamen que reunirá los campeonatos mundiales de las diferentes modalidades del patinaje y en el que nuestro país se presentará en 10 disciplinas. Alrededor de 200 personas conforman la delegación nacional, de las cuales 170 son deportistas, quienes representarán a Colombia en la competencia.

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El patinaje de velocidad contará con 28 atletas, el patinaje artístico, con 24, y el hockey en línea, con 40 jugadores, distribuidos en tres selecciones: júnior damas, sénior varones y júnior varones. En el skateboarding competirán 12 atletas; en el inline downhill, con 17; y en el roller freestyle contará con 13 patinadores colombianos. Además, el hockey patín también tendrá presencia con tres selecciones y un total de 29 deportistas nacionales.

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Colombia quiere seguir siendo el rey del patinaje

Colombia también participará en skate cross con tres atletas, además de tres en inline slalom y un deportista en scooter. De esta forma, nuestro país asistirá a este certamen con una importante delegación, conformada por atletas de experiencia y juventud, además de múltiples títulos mundiales en el patinaje de velocidad.

Cabe resaltar que los World Skate Games ASU26 se desarrollarán en diferentes escenarios de Asunción, distribuidos en cuatro grandes sedes: el Comité Olímpico Paraguayo, la Secretaría Nacional de Deportes, el Distrito Centro–Costanera de Asunción y el Cerro Lambaré, todas en la capital paraguaya.

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Colombian en busca de lo más alto del podio

Durante la jornada de este viernes 2 de octubre se desarrollará la Ceremonia de Inauguración, mientras que el sábado 3 comenzará la actividad de la delegación nacional con skate cross, inline downhill y la selección de hockey en categoría júnior varones. Todos en busca de una medalla histórica.

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