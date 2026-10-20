Además, la delegación nacional terminó su participación con 49 medallas: 23 de oro, 16 de plata y 10 de bronce….

Colombia tiene motivos para celebrar. La selección nacional de patinaje de velocidad volvió a escribir una página dorada en la historia del deporte colombiano al conquistar su vigésimo tercer título mundial, el decimosexto de manera consecutiva. Después de una actuación sobresaliente en los World Skate Games Asunción 2026, los campeones regresaron al país con una cosecha que confirma la vigencia de una hegemonía de casi dos décadas.

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Colombia celebra a sus campeones: así recibió el país a la delegación de patinaje

Además, la delegación nacional terminó su participación con 49 medallas: 23 de oro, 16 de plata y 10 de bronce. Todas estas preseas le permitieron al país quedarse con el segundo lugar del medallero general, solo por detrás de Italia. Los europeos cosecharon tan solo una medalla dorada más que los colombianos, quienes aventajaron a España por seis preseas, la cual se quedó con el último escalón del podio. Más atrás quedaron Francia (4.º) y China Taipei (5.º).

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Colombia volvió a lo más alto del podio

El recibimiento a los deportistas en el país tiene como telón de fondo una nueva demostración de talento, disciplina y trabajo colectivo. La delegación no solo defendió una tradición ganadora, sino que también mostró la capacidad de renovar sus figuras y sostener los resultados entre los juveniles y los sénior.

En las doce finales de ruta disputadas, correspondientes a las categorías juvenil y mayores, Colombia consiguió cuatro medallas de oro, cinco de plata y una de bronce, para un total de diez preseas que consolidaron su posición en lo más alto del medallero. Santiago Vásquez y Kollin Andrea Castro fueron protagonistas.

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Colombia en la cima del patinaje de velocidad

Vásquez consiguió un récord mundial en los 200 metros meta contra meta y Castro fue campeona en esa misma distancia y posteriormente en los 1.000 metros sprint. La actuación también tuvo títulos en los relevos femeninos juveniles y sénior. Juan Manuel Chaux, Mariana Imitola, Kevin Lenis y Geiny Pájaro sumaron oros para Colombia en distintas pruebas. Pero uno de los momentos más contundentes llegó en la maratón femenina con Johana Viveros.

La colombiana ganó el oro, Kollin Castro obtuvo la plata y Yicel Camila Giraldo completó el podio con el bronce. Un 1-2-3 que dejó a las tres deportistas en lo más alto de una de las pruebas más exigentes del evento. Sin embargo, la celebración colombiana no se limitó al patinaje de velocidad.

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Colombia no solo fue velocidad

En el inline downhill, el país conquistó tres de los cuatro oros en disputa y se proclamó campeón mundial de la modalidad. Alef Torres ganó en la prueba grupal femenina y José Mejía hizo lo propio entre los hombres, en una competencia en la que Colombia también copó el podio masculino con Juan Camilo Barrera, plata, y Carlos Quiroga, bronce.

A esos resultados se sumó el título mundial de Brayan Carreño en danza sénior masculina, su séptima corona mundial en el patinaje artístico. Su victoria confirmó que el talento colombiano también encontró espacio en otras disciplinas de los deportes sobre ruedas.

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Colombia, potencia mundial en patinaje

En el balance global, Colombia terminó segunda en el medallero general de los World Skate Games 2026, por detrás de Italia. La posición recoge el aporte de sus deportistas en distintas modalidades y completa una participación en la que el país volvió a demostrar que su tradición sobre ruedas va más allá de una sola especialidad.

La nueva corona de velocidad, los triunfos en downhill y el oro de Carreño explican la dimensión de una celebración que acompaña el regreso de los atletas. Dieciséis títulos consecutivos no son una casualidad: representan una cultura deportiva que ha sabido formar campeones, competir contra otras potencias y sostenerse en la élite. En Asunción, Colombia volvió a ganar. Y ahora sus campeones regresan a casa con otra historia para contar y otro oro para colgar.

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