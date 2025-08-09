No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Daniel Galán cayó ante Jannik Sinner en el Masters 1.000 de Cincinnati

El tenista colombiano fue ampliamente superado por el número uno del mundo, quien regresaba a las canchas tras su título en Wimbledon.

EFE
09 de agosto de 2025 - 09:12 p. m.
El italiano Jannik Sinner (Der.) venció con facilidad al colombiano Daniel Elahi Galán, en el Masters 1.000 de Cincinnati. EFE/EPA/MARK LYONS
Foto: EFE - MARK LYONS
El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, derrotó este sábado al colombiano Daniel Elahi Galán por un doble 6-1 en el ATP Masters 1.000 de Cincinnati, Estados Unidos, en el que fue su primer partido tras la conquista hace un mes del Abierto de Wimbledon.

Sinner solo necesitó 59 minutos para deshacerse de Galán, número 144 del ranking ATP. El italiano logró dos ‘breaks’ en la primera manga y tres en la segunda para firmar el doble 6-1.

Muy cómodo en su servicio, Sinner terminó con un 96 % de puntos ganados en el primer saque y un 62 % en el segundo. En el resto, se hizo con el 50 % de puntos en el primer saque de Galán y un 64 % en el segundo.

El colombiano venía de superar por 6-2 y 6-4 al checo Vit Kopriva, pero no tuco argumentos para darle la pelea al mejor tenistas de la actualidad.

El lunes, en tercera ronda, Sinner se medirá al canadiense Gabriel Diallo (35 del mundo), que este sábado derrotó al argentino Sebastián Báez (número 43) por 7-5 y 6-4.

Sinner fue baja en el ATP 1.000 de Canadá por una lesión en el codo derecho que sufrió en una caída en Wimbledon, aunque no le impidió conquistar ese ‘Grand Slam’, el cuarto de su carrera, tras derrotar en la final al español Carlos Alcaraz.

Por EFE

