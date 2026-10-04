Aunque no fue la mejor clasificación de Alonso durante su trayectoria en Moto2, el colombiano…

Este domingo 4 de octubre de 2026 se corrió el Gran Premio de Japón de Moto2, categoría en la que compite el colomboespañol David Alonso. El corredor del Power Electronics Aspar Team terminó la carrera en el quinto lugar a más de un segundo y medio del español Izan Guevara, quien se llevó la victoria. Este resultado le permite al número 80 de la parrilla y nuevo piloto de Honda en la MotoGP 2027 permanecer en el cuarto lugar del campeonato de pilotos.

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David Alonso terminó quinto en el GP de Japón y se acerca al podio del campeonato de pilotos

Aunque no fue la mejor clasificación de Alonso durante su trayectoria en Moto2, el colombiano logró ganar una posición al comienzo del GP y escalar hasta la quinta casilla, donde se mantuvo durante el resto de la carrera. La falta de espacios para adelantar lo condenó a quedarse por detrás del español Iván Ortola (cuarto) y del checo Filip Salac (tercero) y a quedarse a la puerta de firmar su quinto podio en la temporada 2026, que será la última en su carrera.

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David Alonso sigue soñando en Moto2

"He pilotado a un nivel alto y he estado delante hasta el final. He podido ver cosas interesantes para seguir mejorando. Por ese motivo, creo que la posición en la primera vuelta ha condicionado todavía más el resultado", reflexionó David Alonso tras terminar la carrera del Gran Premio de Japón de Moto2.

Su quinto lugar de hoy le permitió sumar 11 puntos y acumular 166 unidades en la clasificación general. Sin embargo, la diferencia con el último escalón del podio, Iván Ortolá, sigue siendo de 14,5 puntos, pues el español suma 181,5 unidades. Eso sí, su distancia con el actual líder del campeonato es de 79,5.

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¿Cuándo es la próxima carrera de David Alonso?

Del 9 al 11 de octubre de 2026 se correrá el Gran Premio de Indonesia donde Alonso podrá tener otra oportunidad de sumar puntos en busca de ese podio en el campeonato. Aunque el título parece lejano, ha sido una satisfactoria temporada para el colomboespañol que ya tiene un lugar asegurado en MotoGP.

Además, fuera de Indonesia, quedarán cinco GP, Australia, Malasia, Catar, Portugal y Valencia para seguir sumando al objetivo final del año. Con apenas 20 años, el joven piloto ya cuenta con un título de Moto3 y seguramente será un nombre muy competitivo en la máxima categoría durante varias décadas.

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¿Cuándo llegará David Alonso a MotoGP?

El salto de David Alonso a la categoría reina de MotoGP en 2027 se consolidó oficialmente tras el anuncio de su fichaje por parte de Honda Racing Corporation (HRC). El piloto colombiano firmó un contrato multianual con la icónica fábrica japonesa, marcando un hito histórico para Colombia.

Su impecable palmarés, donde destaca su título mundial de Moto3 en 2024 con un récord de 14 victorias, lo consolidó como un piloto de mucha proyección. Alonso compartirá el ambicioso proyecto técnico de Honda con el ex campeón del mundo Fabio Quartararo. Todo para devolver a Honda a su lugar en la historia.

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BREAKING: David Alonso steps up to #MotoGP as a Honda rider in 2027 🚨 #DavidAlonso pic.twitter.com/f6YZchHl7J — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 21, 2026

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