El antioqueño Jorge Ignacio Ángel cruzó nadando el Canal de la Mancha

El nadado colombiano Jorge Ignacio Ángel Bedoya, durante su travesía en el Canal de la Mancha. Foto: Cortesía Jorge Angel

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nadar en aguas abiertas en probablemente uno de los retos físicos más exigentes para un ser humano. Y hay hombres que se proponen afrontar constantemente ese tipo de desafíos.

Uno de ellos es el antioqueño Jorge Ignacio Ángel Bedoya, quien este sábado cruzó nadando el Canal de la Mancha, entre Inglaterra y Francia. Salió desde la playa de Samphire Hoe, cerca a Dover, para llegar cerca a Cap Gris Nez, entre Boulogne y Calais.

De acuerdo con la Channel Swimming Association, entidad encargada de avalar y supervisar esas travesías, Ángel completó las 27,1 millas (unos 43 kilómetros) en 10 horas y 57 minutos.

La menor distancia entre las islas británicas y el continente es de 21 millas (33 kilómetros), pero suele incrementarse porque depende siempre de las condiciones climáticas, el viento y las corrientes marinas, que generalmente modifican el recorrido.

Ángel afrontó el reto con una temperatura ambiente cercana a los 20 grados centígrados y del agua a unos 19 grados, con viento hacia el suroeste de unos 14 nudos de velocidad y olas de 0,2 metros de altura más o menos cada siete segundos.

Jorge Ignacio Angel es un ingeniero nacido en Medellín hace 58 años y radicado con su familia en Estados Unidos. Pertenece a un club de natación senior y nada entre 15 y 18 kilómetros semanales.

Ya ha superado desafíos similares, como haber nadado cerca de 34 kilómetros en el Lago Tahoe, uno de los más grandes y profundos de la tierra, ubicado entre los estados de California y Nevada. Allí tiene le récord en el trayecto diagonal.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador