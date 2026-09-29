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La nadadora que se hizo escuchar en Guayaquil: Linda Guerao

En entrevista con El Espectador, Linda Guerao, nadadora colombiana que conquistó siete medallas de oro en los Juegos Panamericanos de la Juventud Sorda en Guayaquil, contó cómo vivió el momento en el que cumplió su sueño de representar a Colombia y habló sobre el panorama de la Federación Colombiana de Deportes para Sordos.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
29 de septiembre de 2026 – 06:00 p. m.

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Linda Guerao les pedía a los entrenadores que repitieran las indicaciones cuando ella no las entendía del todo. Ellos ponían los ojos en blanco: los retorcían, la ignoraban. Entonces le tocaba imitar lo que hacían sus compañeros o preguntarles.

Guerao nació con sordera profunda; su entrenador y sus compañeros, por el contrario, no. A pesar de eso no se alejó de la adrenalina y la emoción que sintió desde que se metió por primera vez a una piscina. Empezó a nadar a los cinco años, siguiendo los pasos de su hermana, a quien ella veía como una…

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales. DiegoDazaGomez dadaza@elespectador.com

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