La nadadora que se hizo escuchar en Guayaquil: Linda Guerao

Guerao nació con sordera profunda; su entrenador y sus compañeros, por el contrario, no. A pesar de eso no se alejó de la adrenalina y la emoción que sintió desde que se metió por primera vez a una piscina. Empezó a nadar a los cinco años, siguiendo los pasos de su hermana, a quien ella veía como una…

Linda Guerao les pedía a los entrenadores que repitieran las indicaciones cuando ella no las entendía del todo. Ellos ponían los ojos en blanco: los retorcían, la ignoraban. Entonces le tocaba imitar lo que hacían sus compañeros o preguntarles.

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Guerao nació con sordera profunda; su entrenador y sus compañeros, por el contrario, no. A pesar de eso no se alejó de la adrenalina y la emoción que sintió desde que se metió por primera vez a una piscina. Empezó a nadar a los cinco años, siguiendo los pasos de su hermana, a quien ella veía como una heroína.

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Al principio era pura diversión, hasta que llegó su primera competencia. Allí se dio cuenta de que con cada brazada el mundo pasaba a un segundo plano: eran únicamente ella y el agua. Con cada patada se sentía más veloz, más cerca de esa sensación que aparecía al final, cuando el corazón bombeaba tan rápido que parecía querer salirse del pecho. Y eso le gustaba. “Empecé a ver la natación como un proyecto de vida”, recuerda.

Esa primera prueba fue a los nueve años, en un chequeo de tiempos, y nadó 200 metros pecho, su estilo favorito. Terminó segunda, al lado de una rival mucho más grande y fuerte. “Me emocionó mucho que estuve a punto de ganarle”.

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👏🏻🇨🇴 ¡Sencillamente, inolvidable!



Debut histórico de Colombia, al ganar sus primeros Juegos Panamericanos de la Juventud Sorda con 35 podios: 16🥇,14🥈y 5🥉. pic.twitter.com/y8DFpjVAaL — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) August 26, 2026

A los 12, en Villavicencio, vivió una de las competencias que más aprecia: su estreno representando al Valle del Cauca. Volvió con nueve medallas de oro. “Estaba demasiado feliz y orgullosa. Esa competencia nunca se me va a olvidar”. Tiene clavada en la mente la mirada del profesor: ojos de orgullo y admiración. Se sentía de una forma que ella nunca llegó a imaginar; y desde entonces la empezaron a llamar a la selección del Valle.

No obstante, y a pesar de los logros que iba cosechando a medida que pasaba el tiempo, el más especial, sin duda, ha sido con la selección de Colombia en los Juegos Panamericanos de la Juventud Sorda, disputados en Guayaquil, Ecuador, en agosto.

Sin embargo, antes de llegar a Guayaquil, Linda tuvo que esperar varios años. El sueño de vestir los colores de Colombia permaneció intacto, incluso cuando aparecieron las dificultades. “Soñaba con representar a Colombia”. Hasta que llegó la noticia que llevaba tiempo esperando.

Ocurrió durante una concentración con la selección del Valle, después de la cena. Guerao estaba reunida con su equipo cuando apareció el metodólogo. Les dijo que tenía una noticia “muy bonita y muy importante”. Algo, sin embargo, le pareció extraño a Guerao. La mamá de una de sus compañeras estaba allí y había comenzado a grabarla. Era algo que le parecía inusual.

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👏🏻 ¡Otra jornada y más medallas!



Colombia sumó 5️⃣ alegrías en el Panamericano Juvenil Sordolímpico . Linda Guerao ganó oro en 50 m espalda y 100 m pecho y es la sordo atleta colombiana con más oros. Ana Barrantes fue 🥈 en 50 m espalda. El relevo mixto 4×50 se coronó campeón. pic.twitter.com/Eo8AmM3hGc — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) August 24, 2026

La sospecha se convirtió en certeza cuando el metodólogo anunció que había sido seleccionada para representar a Colombia en los Sextos Juegos Panamericanos de la Juventud Sorda. Guerao quedó impactada. Después de tantos años imaginando ese momento, no sabía cómo reaccionar.

Subió a su habitación con el teléfono en la mano. Allí volvió a comprobar el comunicado. Sí, era oficial. Había sido convocada a la selección colombiana. Entonces lloró. Llamó a su familia por videollamada y las lágrimas aparecieron frente a la pantalla. Su hermana, su heroína, incluso comenzó a grabarla mientras la veía llorar de felicidad. “Mi familia fue la única que vio cómo me esforcé en conseguir lo que por tanto tiempo había querido”.

También lloraron. La felicitaron, le dijeron que estaban orgullosos y recordaron que, pese a las dificultades, siempre había seguido adelante. La convocatoria, lejos de hacerla bajar el ritmo, la llevó a entrenar todavía más fuerte. Ahora tenía una razón nueva para hacerlo: iba a competir por Colombia. Y ese esfuerzo se vio reflejado. Guerao se convirtió en la principal figura de la delegación nacional, con siete títulos y fue la colombiana con más medallas de la competencia en Guayaquil.

No obstante, si bien ella fue la más laureada, la delegación colombiana no se quedó atrás. Colombia, que participaba por primera vez en estas justas, se consagró como campeona del medallero general del certamen. La delegación, integrada por 13 deportistas, terminó en el primer lugar tras conseguir 35 medallas y alcanzar podios en cada uno de los cuatro deportes en los que participó (ajedrez, atletismo, natación y tenis de mesa).

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🙌🏻 Nuestra nadadora, Linda Guerao, fue la gran multimedallista con siete oros. ¡Presente y futuro del deporte 🇨🇴!



El potencial colombiano también se demostró con medallas en los cuatro deportes que competimos: atletismo, natación, tenis de mesa y ajedrez. pic.twitter.com/cAAT2vDreF — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) August 26, 2026

Después de cuatro días de competencias, los representantes colombianos, con edades entre los 14 y 18 años, sumaron en total 16 medallas de oro, 14 de plata y cinco de bronce. El resultado les permitió superar en la clasificación general a Cuba, que consiguió 25 metales, y a Argentina, que alcanzó 24.

El resultado, además, puso sobre la mesa la necesidad de seguir respaldando el deporte para personas sordas. El Ministerio del Deporte informó que este año destinará COP 1.000 millones para apoyar la gestión de la Federación Colombiana de Deportes para Sordos.

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Guerao, que actualmente tiene 15 años, agradece ese respaldo, pero quiere que no se quede únicamente en este año. “Quiero pedirles un favor: que nos tengan en cuenta a la comunidad sorda los años venideros”, dice.

También quiere que la lengua de señas deje de ser una herramienta conocida únicamente por quienes la necesitan para comunicarse y se convierta en un conocimiento más dentro de los colegios. Su deseo es que todos los estudiantes puedan aprender desde pequeños, de la misma manera que estudian otros idiomas, para que puedan comunicarse con las personas sordas.

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“Quiero que el presidente nos tenga en cuenta a nosotros y que tenga en cuenta a la comunidad sorda. Así como aprenden inglés, francés, todos también deben aprender señas para que los sordos no se queden sin cómo comunicarse con los oyentes. Nosotros también sentimos rechazo, sentimos dolor cuando nadie nos quiere hablar porque somos sordos”.

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