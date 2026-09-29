Nacional vs. Junior: hora y dónde ver en vivo la Liga Betplay 2026-II

Junior de Barranquilla llegará a la capital de Antioquia con la imperiosa necesidad de ganar para mantener vivas sus esperanzas de clasificarse entre los ocho primeros. Una tarea maratonica que podría comenzar a tomar forma en el Atanasio…

Atlético Nacional necesita volver a ganar . El equipo comandado desde el banco por Lucas González completa dos fechas sin conocer la victoria, incluyendo el clásico de Colombia contra Millonarios que empató 1-1. Ahora tendrá a otro rival que últimamente le ha hecho la vida imposible en condición de local.

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Junior de Barranquilla llegará a la capital de Antioquia con la imperiosa necesidad de ganar para mantener vivas sus esperanzas de clasificarse entre los ocho primeros. Una tarea maratonica que podría comenzar a tomar forma en el Atanasio Girardot en caso de volver a derrotar al ‘Rey de Copas’ en su estadio.

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Una hinchada que siempre alienta, en un estadio que en el que muchas veces nos hemos hecho gigantes.



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¿Cómo llega Nacional a este partido?

Nacional mantiene una posición privilegiada en la Liga Betplay. Con apenas nueve partidos disputados, ya acumula 19 unidades, muy cerca de tomar el líderato en cuanto se ponga al día con el calendario. No obstante, sus últimos resultados en el rentado local han dejado muy insatisfechos a sus hinchas.

Viene de empatar a un gol contra Millonarios en el estadio Atanasio Girardot y de perder 2-0 con Llaneros en Villavicencio. Ambos partidos contaron con la presencia de James Rodríguez, quien sigue demostrando su talento diferencial, pero que aún no se ve reflejado en los resultados colectivos de Nacional.

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¿Cómo llega Junior a este partido?

A pesar de sus dos últimos triunfos frente a Deportivo Independiente Medellín (2-0) y Fortaleza (4-1), lo cierto es que Atlético Junior sigue muy lejos de los ocho. El cuadro barranquillero actualmente ocupa la casilla número 16 con apenas nueve puntos, producto de cuatro derrotas, tres empates y dos victorias.

Para los dirigidos por Sebastián Viera, quien llegó como el bombero de la familia Char para apagar el incendio que dejó Alfredo Arias, son fundamentales los tres puntos en su visita al feudo paisa. Un resultado que no es para nada descabellado teniendo en cuenta el historial más reciente entre ambos equipos.

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Historial entre Nacional y Junior

Aunque los antecedentes más recientes entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla favorecen al equipo atlanticense, lo cierto es que en el panorama histórico la balanza se sigue inclinando del lado antioqueño. Eso sí, el equipo Verdolaga no tiene gratos recuerdos del último partido entre ambos clubes.

Aunque la última visita de Atlético Junior al Atanasio Girardot se saldó con una derrota 1-0, el resultado terminó configurando la estrella 12 del Tiburón. Aparte de ese triunfo en la final de vuelta del primer semestre de este año , desde 2022, el verde paisa no vence en su casa al conjunto currambero.

Nacional 3-1 Junior (27 de enero de 2022)

Junior (27 de enero de 2022) Nacional 2-1 Junior (16 de junio de 2022)

Junior (16 de junio de 2022) Nacional 0-1 Junior (11 de abril de 2023)

Junior (11 de abril de 2023) Nacional 0-3 Junior (27 de septiembre de 2024)

Junior (27 de septiembre de 2024) Nacional 2-3 Junior (25 de mayo de 2025)

Junior (25 de mayo de 2025) Nacional 1-1 Junior (27 de noviembre de 2025)

Junior (27 de noviembre de 2025) Nacional 1-0 Junior (8 de junio de 2026)

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Nacional vs. Junior: hora y dónde ver en vivo

Fecha : miércoles 30 de septiembre de 2026

: miércoles 30 de septiembre de 2026 Lugar : estadio Atanasio Girardot de Medellín, Antioquia

: estadio Atanasio Girardot de Medellín, Antioquia Hora : 8:00 p. m.

: 8:00 p. m. Canal: Win+ Fútbol y Win Play

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