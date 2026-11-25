El 27 de julio de 2016, fue la última vez que un equipo colombiano se alzó con la Copa Libertadores. En aquella ocasión fue Atlético Nacional el que, aunque ya no tenía tan activa su política de "puros criollos", tenía jugadores colombianos muy importantes que después alimentarían la selección de Colombia que viajaría a Rusia para el Mundial de 2018. Aun así, después de esa final frente a Independiente del Valle. muchos jugadores colombianos siguieron siendo protagonistas en otras finales de la Libertadores, que desde 2019 se juega a partido…

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El 27 de julio de 2016, fue la última vez que un equipo colombiano se alzó con la Copa Libertadores. En aquella ocasión fue Atlético Nacional el que, aunque ya no tenía tan activa su política de "puros criollos", tenía jugadores colombianos muy importantes que después alimentarían la selección de Colombia que viajaría a Rusia para el Mundial de 2018. Aun así, después de esa final frente a Independiente del Valle. muchos jugadores colombianos siguieron siendo protagonistas en otras finales de la Libertadores, que desde 2019 se juega a partido único un sábado, como ocurre con la UEFA Champions League.

Aquí repasaremos cuáles son esos hombres que hicieron parte de los planteles campeones y qué roles cumplió cada uno en el año de la consagración. Todo esto como previa de la final de la Copa Libertadores 2026 entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata. Ambos equipos con futbolistas de Colombia tan importantes como Jhon Arias, nuevo número 10 de la selección, y Edwuin Cetré, que ha sabido ganarse el cariño de la hinchada argentina. Especialmente en esta campaña en la que están tan cerca de cortar una racha de siete temporadas consecutivas con clubes brasileños como campeones del certamen.

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Copa Libertadores 2018: el gol de JuanFer Quintero

La final más importante en la historia de la Copa Libertadores la inclinó un colombiano. Juan Fernando Quintero no era titular en el River Plate de Marcelo Gallardo en 2018. El antioqueño era un revulsivo importante para el técnico gaucho, ganándose siempre un lugar en los segundos tiempos y decidiendo resultados por sí solo. Eso fue justamente lo que hizo en la noche de Madrid del 9 de diciembre, cuando River le dejó una herida imborrable a Boca Juniors.

En ese equipo Millonario, a la postre campeón, también había otro jugador con pasaporte de Colombia que fue vital en la cuarta Libertadores de River: Rafael Santos Borré. El delantero marcó el primer gol de la semifinal que puso en camino la épica clasificación en la vuelta. Un trabajo que fue completado por Quintero, marcando el 2-1 en el tiempo extra de la final de vuelta que, por hechos de violencia en Buenos Aires, tuvo que trasladarse hasta el Santiago Bernabéu.

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Copa Libertadores 2019: el comienzo de una hegemonía

Un año después de la última Copa Libertadores de un equipo no brasileño, River Plate volvió a una final con los mismos dos colombianos: Borré y JuanFer Quintero. Sin embargo, del otro lado estaba el "euro" Flamengo que se había armado hasta los dientes para ganar el segundo entorchado de su historia.

En ese equipo jugaba Orlando Berrio, que apenas pudo jugar tres partidos, sin tener incidencias en los resultados con goles o asistencias. El que sí fue activo en la campaña de esa Copa Libertadores fue Gustavo Cuéllar. No obstante, el barranquillero se fue antes de que el ‘Mengao’ llegara al título.

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Copa Libertadores 2023: la primera de Fluminense

Tuvieron que pasar cuatro años para que un futbolista colombiano volviera a ganar la Copa Libertadores. Este fue Jhon Arias, quien luego de su paso por Deportivo Pasto e Independiente Santa Fe, se había hecho figura en Fluminense. El club de Río de Janeiro buscaba su primer trofeo de ‘La Gloria Eterna’.

Al frente estaba, otra vez, Boca Juniors, el que, como de costumbre, tenía al menos un colombiano en sus filas, en este caso, Frank Fabra. Finalmente, el triunfo en el tiempo extra en el estadio Maracaná fue para el ‘Flu’, que siempre ha demostrado un enorme cariño por Arias y sus años en territorio carioca.

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Copa Libertadores 2025: una más para Flamengo y Carrascal

La última consagración de un colombiano en la Libertadores es de la edición anterior. Aunque Flamengo volvió a conseguir el título, el tercero en seis años, ya no tenía a Berrio y Cuellar en su nómina. Esta vez el turno fue para Jorge Carrascal, quien había llegado ese año después de un periplo por el fútbol ruso.

‘Jorgito’ Carrascal ya había pasado por otro gigante del continente: River Plate, pero no había logrado consolidarse a pesar de haber sido un pedido expreso de Gallardo. Algo que sí logró en el ‘Fla’, donde sigue siendo importante, tanto en la Copa Libertadores como en sus títulos recientes del Brasileirao.

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