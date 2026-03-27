Las botas el Open Latino Kangoo; para saltar con el alma libre en Cartagena

La competencia, en Cartagena. Foto: Pedro Mendoza

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La Plaza de La Aduana de Cartagena se convirtió en un escenario de colores, brillos y competidores que saltaban al ritmo de la música. El Open Latino Kangoo en Cartagena reúne a más de mil participantes de Brasil, México, Argentina y Colombia que rebotan en la ciudad de las murallas.

No es un deporte, pero sí una conexión con la actividad física. Los equipos, de entre seis y 10 integrantes, dejan en instantes la tierra para intentar volar en armonía con un estilo de vida que han decidido tener. Aquí no hay una edad límite, solo las botas.

En la Plaza se maquillan y las botas las tapaban con forros de colores de acuerdo al vestuario. Mujeres y hombres saltan en la libertad de alejarse por segundos de la superficie y poder volar con la música como telón de fondo.

Los saltos de la historia en botas

Las botas de salto aparecen en Francia en 1914. El documento define el objeto como un aparato de deporte o acrobacia para el calzado, cuya función es el incremento de la velocidad en una carrera o de la longitud en los saltos. La disciplina del Kangoo inició en 1994 y en Colombia lleva 13 años y la conocen como la hora feliz.

Eliana Solano, distribuidora y representante exclusiva de Kangoo Jones en Colombia, habló con El Espectador. La compañía es la encargada de hacer las botas y realizar en Cartagena el Open Latino Kangoo.

“La compañía fabrica calzado diseñado con tecnología de absorción de impacto del 80%, fundamentada en patentes y estudios médicos. El desarrollo inicial de este equipo se orientó a la rehabilitación de atletas de alto rendimiento y al entrenamiento de personal militar con el objetivo de permitir la actividad física de salto reduciendo la carga sobre las articulaciones”, dice Eliana Solano.

Agrega que el sistema de protección se calibra según el peso y la resistencia física del usuario, con rangos que comienzan en los 50 kilogramos. El Kangoo Jumps es para la “persona común”; es una actividad para disfrutar del movimiento, promover una vida saludable y ejercitarse de forma segura. Más que un deporte, es una comunidad de amigos donde no compiten, sino que saltan juntos unidos movidos por una misma pasión.

Para Solano la formación académica es muy importante. La estructura de la organización incluye un instituto para instructores. La jerarquía técnica se divide en Master Trainers, encargados de formar a los trainers, quienes a su vez certifican a los instructores locales. Actualmente, la operación en Colombia cuenta con 36 nuevos instructores en proceso de certificación.

“En cuanto al mercado, el costo de las botas en el territorio nacional se sitúa entre COP 1.500.000 y COP 1.700.000, variando según las especificaciones técnicas y ediciones del producto”, explica.

Saltar con libertad condicional

La iniciativa “Salto sin fronteras” suma cuatro años y entrega botas a algunas internas de la Cárcel Distrital de Mujeres de Cartagena, ubicada en una zona especial de Turbaco, para que las usen sintiendo de nuevo la libertad.

El equipo de trabajo, integrado exclusivamente por mujeres, enfoca la labor como una transferencia de recursos, tecnología y tiempo hacia una población con carencias de servicios y libertades.

Volviendo a la Plaza de La Aduana, están los competidores, ajustan las botas, el maquillaje y el público se acerca en un cuadrado delimitado por una línea amarilla. Se han preparado por meses y en una rutina de minutos deberán mostrar sus habilidades con las botas.

Allí está Sifi, cabello rubio, lentes oscuros y vestido blanco. Ella es un símbolo mundial de los fitness y aeróbicos, logrando la primera posición en el Arnold Classic, una de las competiciones más exigentes.

Le dice a El Espectador que ser campeona mundial no es nada fácil. “En cada evento busco ser mejor que en el anterior y aportar algo nuevo. Mi competencia no es con los demás, es conmigo misma, y esa es la parte más exigente de mi carrera”, replica.

Cuando llevan las botas, todos sonríen

“Mi madre me introdujo en la gimnasia. Tras competir en esa disciplina, exploré otros deportes; el ejercicio siempre ha sido parte fundamental de mi identidad. Mis padres fueron mi mayor apoyo y patrocinio, permitiéndome construir mi vida profesional en torno al movimiento, la salud, la motivación y la comunidad”.

Su encuentro con el Kangoo Jumps es una mezcla de amor y una historia, dice ella, larga.

“Conocí el Kangoo Jumps mientras era competidora profesional de fitness. En aquel entonces, mi prometido —quien introdujo la marca en Hungría— era juez en mis competencias. Yo sufrí una ruptura de ligamentos en el tobillo y él me sugirió probar las botas. Al principio no le creí; como atleta profesional, pensaba que eso de andar saltando como loca. No era un deporte serio”.

Dice que ante la necesidad de mantener su condición física sin impactar la lesión, decidió darles una oportunidad a las botas. Tras usarlas en una clase, quedé fascinada. En 2004 realizó su primer taller para instructores.

En este sentido, lo que empezó como una colaboración para crear espectáculos en tarima se convirtió en su carrera definitiva. “Fue ahí donde me enamoré de la libertad que se siente al saltar”.

Era necesario preguntarle por las bondades de las botas y el ejercicio.

“El Kangoo Jumps permite quemar muchas más calorías al elevar la intensidad cardiovascular, pero con un beneficio clave: reduce drásticamente la presión sobre las rodillas y articulaciones. Gracias a estas botas, mi capacidad cardiovascular superó a la de otros atletas, y por eso las integré permanentemente en mi preparación”.

Todavía se pone nerviosa antes de subir al escenario. “Si algún día dejo de sentir ese estrés, sabré que es momento de retirarme. Pero mientras la música empiece a sonar y yo sienta esa transformación, seguiré saltando”.

Desde la superficie lunar hasta este suelo, la humanidad ha entendido que su verdadera naturaleza no reside en pisar la tierra, sino en la capacidad de abandonarla para elevarse. Las botas se separan del asfalto y se valida que el salto es, ante todo, un acto de libertad y logros propios.

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