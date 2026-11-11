Los colombianos que conquistaron un deporte de locos en los World Skate Games Asunción 2026

Eso sí, ha sufrido de todo: fracturas en los dedos, fisuras en las vértebras y una costilla rota. Además, a eso se suman los episodios de síncope…

Fue un golpe lo que hizo que Alef Torres se enamorara de este deporte. Aunque, en realidad, no fue uno solo, sino muchos, demasiados. “Desde que empecé en el ‘downhill’, cuando iba a competir a una ciudad, terminaba en un hospital, siempre”, recuerda. Y es que, por paradójico que parezca, cada golpe también la hacía sentirse viva, le despertaba sensaciones que difícilmente encontraba en otro lugar.

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Eso sí, ha sufrido de todo: fracturas en los dedos, fisuras en las vértebras y una costilla rota. Además, a eso se suman los episodios de síncope —una pérdida breve del conocimiento que ocurre cuando disminuye temporalmente el flujo de sangre al cerebro— que tiene desde chiquita.

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Algunos podrían llamarla loca. No es para menos: lanzarse por una pendiente sobre patines, alcanzar velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora y tener apenas unos segundos para reaccionar ante cualquier obstáculo no parece ser un plan para cualquiera. Pero el “downhill” es precisamente eso: un deporte en el que la adrenalina y la velocidad conviven con la técnica, la concentración y la capacidad de tomar decisiones en fracciones de segundo.

Los patinadores no solo necesitan valentía. También deben dominar los derrapes, controlar la posición del cuerpo y encontrar la manera de reducir la velocidad antes de llegar a una curva. Todo esto, además, con un equipo de protección que incluye casco integral, guantes, rodilleras, coderas y un traje resistente a la abrasión. Un error, una duda o un movimiento a destiempo pueden terminar en una caída.

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🛼🇨🇴 ¡COLOMBIA HIZO EL PODIO MUNDIAL COMPLETO!



José Mejía conquistó el 🥇, Juan Barrera el 🥈 y Carlos Quiroga el 🥉 en la prueba masculina de Inline Downhill de los Juegos Mundiales de Patinaje.



🔥 Un espectacular 1-2-3 colombiano que confirma el dominio nacional en esta… pic.twitter.com/SbZaLLft6U — Óscar Ríos |🎙️📹 Periodista Deportivo Digital (@OriosDeportes) October 6, 2026

Y Alef no es la única que podría recibir ese calificativo. José Mejía, otro de los colombianos que encontró en el “downhill” una pasión, tampoco esconde su fascinación por el riesgo. Para él, este deporte reúne todo lo que llevaba buscando.

“Es un deporte que está lleno de todo: adrenalina, velocidad, de ser muy calculador, de que todo en la mente tiene que pasar muchísimo más rápido que lo que está pasando en ese momento. El ‘downhill’ es descenso a altas velocidades y toca tener muy buena técnica para derrapar y para las curvas”.

Mejía sabe bien de lo que habla. En Teutonia, Brasil, cuando consiguió una victoria, llegó a registrar 125 kilómetros por hora. Una velocidad que, lejos de asustarlo, le produjo una emoción difícil de explicar. “Fue algo, de pronto no miedoso, sino de alguna manera muy excitante, en el sentido de que estoy llegando a velocidades a las que nunca llegué. Esa adrenalina es algo que solo se siente haciendo deportes muy extremos”, dice.

esa pasión por llevar los límites de velocidad cada vez más lejos también está dando resultados para el país. En los World Skate Games Asunción 2026, Colombia hizo historia al quedarse con los tres lugares del podio masculino: José Mejía conquistó el oro, mientras que Juan Barrera y Carlos Quiroga se llevaron la plata y el bronce, respectivamente.

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🛼🥇 ¡Alef Torres sigue haciendo historia!



La colombiana ganó el oro en el Inline Downhill de los Juegos Mundiales de Patinaje tras dominar la final de principio a fin.



🇨🇴 Es su segundo oro en Paraguay y el tercer título mundial para Colombia en estas justas. ¡Simplemente… pic.twitter.com/DWiCugLpdg — Óscar Ríos |🎙️📹 Periodista Deportivo Digital (@OriosDeportes) October 6, 2026

Para Barrera, dimensionar lo que habían conseguido tomó un poco más de tiempo. “Realmente, con la adrenalina de la situación del momento uno todavía no lo dimensiona tanto, pero cuando ya se bajan esas emociones, esa adrenalina, uno sí se da cuenta de que es un logro muy grande para el país. Fue la primera vez que pasaba esto en campeonatos mundiales, que hubiera un podio colombiano de tres deportistas. Fue una emoción demasiado grande”, recuerda.

Una sensación que compartió José Mejía. “Fue algo de locos. Ya habíamos ganado el oro con Diego Posada en Barcelona en 2019, pero en el Time Trial. Esta es la primera vez que abrimos una medalla de oro en la Mass Start”.

Además, la conquista tuvo un ingrediente particular: las condiciones que encontraron en Asunción. El calor fue uno de los principales retos para los competidores. Según recuerda Barrera, la temperatura rondaba los 45 grados, algo que modificaba el comportamiento del asfalto y, por consiguiente, el agarre de las ruedas. “Son condiciones climáticas que hacen que el asfalto cambie y en nuestro deporte eso afecta mucho, porque dependiendo del tipo de asfalto y de su temperatura, la rueda va a agarrar más o va a agarrar menos”.

Pero la historia colombiana en Asunción no terminó con el podio masculino. En la rama femenina, Alef Torres también se encargó de poner la bandera tricolor en lo más alto al consagrarse campeona mundial. Su victoria completó una actuación que refleja el crecimiento del país en esta disciplina y que se evidencia al comparar estos resultados con los de la edición anterior. “Vamos muy bien. En el mundial anterior, en 2024, tuvimos una medalla de oro y dos de bronce; en este ya fueron dos de oro, una de plata y dos de bronce. Entonces, vamos subiendo de nivel”, dice Torres.

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🥇🥉 ¡Colombia comenzó sobre ruedas en los World Skate Games 2026! 🇨🇴



Alef Ximena Torres ganó el oro y Juan David Agudelo obtuvo el bronce en el time trial del inline downhill. 🛼🔥



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El reto ahora será sostener lo conseguido. Después de firmar una actuación histórica en Asunción, Colombia tendrá que seguir trabajando para consolidar su lugar entre las potencias del “downhill inline” y demostrar que estos resultados no fueron una casualidad. El talento está; el reto será mantener el nivel, seguir conquistando podios y defender el protagonismo que sus deportistas le dieron al país en el campeonato mundial que se celebró en Paraguay.

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