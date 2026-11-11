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Los colombianos que conquistaron un deporte de locos en los World Skate Games Asunción 2026

En entrevista con El Espectador, los protagonistas de la histórica actuación del “downhill inline” colombiano en los World Skate Games Asunción 2026 hablaron sobre la pasión, los riesgos y los desafíos de una disciplina en la que el país empieza a consolidarse.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
Colombia hizo historia en el Inline Downhill: podio completo en los World Skate Games
Colombia hizo historia en el Inline Downhill: podio completo en los World Skate Games

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Fue un golpe lo que hizo que Alef Torres se enamorara de este deporte. Aunque, en realidad, no fue uno solo, sino muchos, demasiados. “Desde que empecé en el ‘downhill’, cuando iba a competir a una ciudad, terminaba en un hospital, siempre”, recuerda. Y es que, por paradójico que parezca, cada golpe también la hacía sentirse viva, le despertaba sensaciones que difícilmente encontraba en otro lugar.

Eso sí, ha sufrido de todo: fracturas en los dedos, fisuras en las vértebras y una costilla rota. Además, a eso se suman los episodios de síncope…

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales. DiegoDazaGomez dadaza@elespectador.com

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