Luis Eduardo Urquijo se clasificó al Mundial Ultraman Hawái 2027

Durante la primera jornada, los competidores tuvieron que nadar en una represa de aguas frías y en…

El cartagenero Luis Eduardo Urquijo demostró un gran desempeño a lo largo de 515 kilómetros de exigencia física y mental del Ultraman México 2026. La competencia se llevó a cabo el pasado domingo 18 de octubre en Zacatecas, uno de los 31 estados que conforman los Estados Unidos Mexicanos. La competencia consistió en 10 kilómetros de natación, 421 kilómetros de ciclismo y 84 kilómetros de carrera pedestre repartidos en tres días de competencia.

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Durante la primera jornada, los competidores tuvieron que nadar en una represa de aguas frías y en contra de la corriente. Luego la carrera avanzó hacia la prueba en bicicleta que se extendió hasta el segundo día con un terreno de elevaciones, niebla, bajas temperaturas y lluvia. Ya para el tercer día, los atletas recorrieron el equivalente a dos maratones en mejores condiciones climáticas, pero con el agotamiento acumulado de los dos días anteriores a este último.

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Luis Eduardo Urquijo conquistó México

Al cruzar la meta en cuarto lugar, el triatleta colombiano aseguró la clasificación para la cuadragésima edición del Campeonato Mundial Ultraman en Hawái, que se llevará a cabo en la Isla Grande (Big Island/Kona), de este territorio estadounidense y archipiélago volcánico sobre el océano Pacífico central.

Luis Eduardo Urquijo reside actualmente en Ciudad de México y es de los pocos colombianos que hacen parte de los atletas de Ultraman. “Ir a Kona era mi sueño, pero no pensé que se cumpliría en este momento”, dijo el deportista cartagenero que también agradeció a su familia y al público por su apoyo.

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Luis Eduardo Urquijo va por todo en Hawái

Ultraman es la competencia de ultrarresistencia más exigente del mundo, diseñada para llevar al límite a sus participantes. Nació en 1983 en la Isla Grande de Hawai por iniciativa de los triatletas Curtis Tyler, Alex Smith y Conrad Will. Su meta no era solo crear una carrera sumamente difícil y exigente para los atletas.

Sino también ser un evento guiado por los principios de la cultura hawaiana: el aloha que significa amor, el ohana que significa familia y el kokua que significa ayuda. Todo esto puesto a disposición de un deporte en el que hoy un colombiano es protagonista entre los mejores deportistas del mundo.

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