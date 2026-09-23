Longa ya había sido campeón en los 100 metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de este año y del Panamericano que se cumplió en Medellín. No obstante, su mejor…

Santa Fe, en Argentina, es el nuevo escenario de las proezas del colombiano Ronal Longa. El atleta con la tercera mejor marca de la temporada en los 100 metros planos se llevó la presea dorada en la prueba de los Juegos Suramericanos 2026. Una confirmación de su buen momento en la disciplina y un buen presagio para Colombia de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Ronal Longa se corona campeón de los 100 metros planos en los Juegos Suramericanos 2026

Longa ya había sido campeón en los 100 metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de este año y del Panamericano que se cumplió en Medellín. No obstante, su mejor carta de presentación ante los mejores del mundo en esta prueba es su récord de 9,85 segundos. El tercero mejor en la temporada.

Publicidad

Entérese: Las centésimas que Ronal Longa le quiere robar al cronómetro

Ronal Longa, de los más rápidos del planeta

En Santa Fe 2026, Longa venció al venezolano Bryant Alamo por 0,14 segundos, quien se quedó con la medalla de plata. Más atrás llegó otro venezolano llamado Alexis Nieves, quien estuvo separado de Longa por 0,23 segundos a la hora de cruzar la línea de meta. El otro colombiano en la final llegó séptimo.

Carlos Palacios tan solo pudo superar al brasileño Erik Barbosa. No obstante, el triunfo de Ronal Longa fue suficiente para cerrar una jornada gloriosa más en los Suramericanos. Su medalla de oro se unió a la de bronce del equipo colombiano en la prueba de los relevos mixtos 4 x 100 disputada hoy también.

No se pierda: Ronal Longa: el hijo del Chocó que se convirtió en uno de los hombres más rápidos del mundo

🇨🇴 ¡RONAL LONGA GANA LOS 100 METROS!



El colombiano se quedó con la medalla de oro tras cruzar la meta en 10.10 segundos. 🥇🔥#PanamSports #Suramericanos2026 #Atletismo pic.twitter.com/8PaJEMTe8N — Panam Sports (@PanamSports) September 23, 2026

Ronal Longa y otras medallas en atletismo para Colombia

En el lanzamiento de disco femenino, Yerlin Mesa se quedó con la plata tras quedar entre la brasileña Andressa Oliveira (oro) y la venezolana Ottaynis Febres (bronce). En la prueba homóloga a la de Longa, 100 metros femeninos, también hubo dos representantes de Colombia, pero terminaron séptima y octava.

Pasando a otros deportes llevados a cabo este martes 22 de septiembre, Stefany Cuadrado, como se esperaba, se llevó la medalla de oro en la prueba de velocidad del ciclismo de pista. Adicionalmente, también hubo otras disciplinas, que aunque no entregaron medallas, tuvieron participación colombiana.

Le puede interesar: Ronal Longa volvió a brillar en los 100 metros: ganó oro en el Torneo Félix Sánchez Classic

Colombianos en los Juegos Suramericanos 2026

En el voleibol, el equipo masculino cayó en el segundo partido del grupo B con Argentina. La escuadra colombiana perdió los tres sets. Sin embargo, estuvo cerca de darle la vuelta al marcador en la segunda manga, quedándose a apenas cinco puntos de su contrincante. Además, hubo actividad en el waterpolo.

En la rama femenina, a la hora de escribir esta nota, Colombia vence 19 a 5 a la delegación de Uruguay. Este es el noveno cotejo de la ronda preliminar de este deporte en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Un evento multideportivo en el que la delegación nacional ha tenido una muy buena presentación.

Le podemos recomendar: ¡Histórico! Ronal Longa conquistó el oro y es el más rápido en los Juegos Centroamericanos

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador