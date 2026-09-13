US Open 2026 tiene nuevo campeón: Alexander Zverev venció a Ben Shelton en la final

Imponiendo su experiencia, Zverev redondeó a los 29 años su mejor temporada con un segundo título de Grand Slam tras el triunfo liberador en Roland Garros. Esta cosecha es superior a la de sus grandes rivales, el italiano Jannik Sinner y el…

El alemán Alexander Zverev alargó este domingo la maldición de los tenistas estadounidenses en el US Open al vencer al joven Ben Shelton y ganar su primer título de este Grand Slam. Zverev se impuso por 6-3, 7-6 (7/2), 5-7 y 6-2 a un Shelton que tardó en sacudirse la presión ante los 23.000 aficionados.

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Imponiendo su experiencia, Zverev redondeó a los 29 años su mejor temporada con un segundo título de Grand Slam tras el triunfo liberador en Roland Garros. Esta cosecha es superior a la de sus grandes rivales, el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz, que terminan el año con un triunfo cada uno.

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US Open 2026: un torneo de muchas sorpresas

En Flushing Meadows, el alemán explotó a la perfección la baja por lesión del italiano Sinner y la eliminación del español Alcaraz, el defensor del título, que sucumbió en cuartos de final contra un pletórico Shelton. El originario de Atlanta, con todo el peso de la historia, estuvo muy lejos de ganar el título.

En su primera final de Grand Slam, en la mayor pista del mundo y ante su público, Shelton reveló sus nervios desde el primer juego, cuando perdió su servicio con una doble falta. Con otra doble falta le entregó el primer set a un sólido Zverev, que después se apoderó del segundo parcial con un tiebreak.

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US Open 2026 le da revancha a Zverev

El alemán imponía su ley con un intratable servicio hasta que Shelton, con ventaja 6-5 en el tercer set, arañó su primer break y alargó la final para júbilo de las gradas. Shelton, de 23 años, celebró el set casi como una victoria, pero Zverev le borró la sonrisa al público con un break en el arranque del cuarto set.

Zverev se quitó la espina de la final de 2020, cuando Dominic Thiem le remontó un 2-0. Una situación que sin duda se le pasó por la cabeza, pues en varias ocasiones los estadounidenses en la tribuna lo hicieron sentir muy visitante. Incluso cuando su tenista no tuvo la perspicacia de aprovechar su momento.

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Shelton se quedó con las ganas de ganar el US Open 2026

Al máximo de concentración, Zverev tardó unos segundos en darse cuenta de que ya había convertido el punto de partido. Con la caída de Big Ben, Estados Unidos sigue sin celebrar un título masculino en su Grand Slam desde el de Andy Roddick en 2003. Por eso la decepción de Ben Shelton al final del partido.

Y aunque el joven estadounidense demostró fuerza, coraje y convicción en varios puntos ganados, no manejó bien la atmósfera a su favor. Cada vez que lograba ponerse por delante o emparejar el marcador, se contagiaba de la energía de las gradas, pero terminaba cometiendo un error después.

Sin duda su inexperiencia le pasó factura. Además, se mostró decepcionado por no haber podido ser el tenista que rompiera el maleficio de los estadounidenses en su Grand Slam. Todo esto a costa de un Alexander Sverev que cerró un año de ensueño con un Roland Garros y un US Open.

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